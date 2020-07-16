嗨学网回应央视315晚会点名：已第一时间成立特别工作组

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嗨学网回应央视315晚会点名：已第一时间成立特别工作组

2020-07-16 20:42 · 稿源：站长之家

今日，针对 315 晚会报道的退费难问题，嗨学网回应称，高度重视，已第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及时向社会公众通报进展。

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