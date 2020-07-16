嗨学网回应央视315晚会点名：已第一时间成立特别工作组

今日，针对 315 晚会报道的退费难问题，嗨学网回应称，高度重视，已第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及时向社会公众通报进展。
2020 年央视 315 晚会将会在 7 月 16 日晚上20:00直播，今年 315 晚会的主题是“凝聚力量、共筑美好”，晚会将在 7 月 16 日晚上20： 00 开始直播，以下是本次晚会的具体直播地址。
2020年中央广播电视总台 2020 年“3·15”晚会正式确定将在7月16日晚上20:00举行，根据央视的介绍，今年315晚会主题定为“凝聚力量、共筑美好”，将在央视财经客户端和央视频同步直播。
今日晚 8 点， 2020 年“3·15”晚会在央视财经频道现场直播。晚会主题定为“凝聚力量、共筑美好”，今年“3•15”晚会将积极关注新产业、新业态和新消费模式。针对 315 晚会的点名，趣头条发布声明回应称，高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。
【TechWeb】7月15日消息，据央视财经发布消息，央视2020年315晚会将于7月16日晚8点在央视财经频道、央视财经客户端、央视频同步直播。以下为央视财经官宣全部内容：受疫情影响，今年“3* 15”晚会延期播出，但“3* 15”晚会的名称没有变，初衷没有变。今年“3* 15”晚会将仍然秉持担当消费领域瞭望者的使命，守护公共利益，建设美好生活。2020年“3* 15”晚会由最高人民法院、最高人民检察院、中央网络安全和信息化委员会办公室、
根据央视CCTV节目预告，2020年央视315晚会将于7月16日（下周四）晚上8点直播。315晚会一般于每年3月15日晚20点,在中央电视台综合频道、中央电视台财经频道现场直播。今年3月9日，央视财经宣布
【TechWeb】7月11日消息，据环球网从今天从央视频节目预告获悉，2020年315晚会时间已经定为7月16日晚上8点播出。此前，因为受新冠肺炎疫情的影响，原定于3月15日晚播出的央视315晚会被延期。历年的央视315晚会都会对消费者权益受到侵害的一些问题进行曝光，因而备受观众瞩目。
今日，央视财经宣布，中央广播电视总台2020年“3·15”晚会，将于7月16日晚8点在央视财经频道现场直播。据悉，受疫情影响，今年“3•15”晚会延期播出，但“3•15”晚会的名称没有变，初衷没有变。今年“3•15”晚会将仍然秉持担当消费领域瞭望者的使命，守护公共利益，建设美好生活。
每年的 315 晚会都是万众期待的，毕竟每个人或多或少都有着被社会赋予自身的消费者身份，那么切合自身利益的晚会每个人都会关注到也不为怪。由于今年的特殊原因，导致往年 3 月 15 日播出的消费维权晚会一直延期至今，虽迟但到，今年的3. 15 晚会终于确定了于 7 月 16 日晚 8 点播出!去年的 315 晚会以“共治共享、放心消费”为主题，重点聚焦在了产品的品质、相关的网购售后服务、互联网消费等相关领域的违法违规典型事件，其中“
2020年央视315晚会将会在7月16日晚上举行，根据央视的介绍，今年315晚会的主题是“凝聚力量、共筑美好”，晚会将在7月16日晚上20:00开始直播，以下是本次晚会的具体直播地址。
中华人民共和国国家市场监督管理总局官网在2019 年 2 月 28 日发布《市场监管总局关于整合建设12315行政执法体系更好服务市场监管执法的意见》。到2020 年底前，原工商、质检、食品药品、物价、知识产权等投诉举报热线电话，即12315、12365、12331、12358、 12330 等将统一整合为12315热线，以12315一个号码对外提供市场监管投诉举报服务。
现在是第三次科技革命进行的高潮阶段，信息时代的到来带动了互联网、计算机、线上产业的迅速崛起，很多企业也在逐渐转型，由实体经济逐渐向互联网转变，同时心智网推行业也逐渐活跃起来，而网总管作为心智网推领域的代表、网络推广行业的翘楚、新时代的产物逐渐登上历史舞台，为心智网推打开了新的篇章。 网总管从事心智网推行业的初心就是成为心智网推行业里的佼佼者，近些年来它以迅雷不及掩耳之势迅速火爆起来，拿下了彭世修脚?
学信网回应查学历需输入毕业院校是怎么回事？今天中午，学信网官方微博发布了最新针对网上有人称学信网近期修改学历查询方式的声明。声明称，2019 年 5 月，为进一步加强数据安全和个人隐私保护，防止有人仅通过姓名和身份证号恶意盗用他人身份注册学信网账户，对信息查询安全机制进行了升级，非实人验证用户首次或长期未访问系统时需输入身份证号码、院校名称等才能查询本人学籍学历信息。
近期，蔚来汽车公布了 2020 年 6 月和第二季度的交付数据。今年 6 月份，该公司交付了 3740 辆汽车，同比增长179.1%。其中，蔚来ES6 该月交付 2476 辆，ES8 该月交付 1264 辆。受此影响，蔚来股价持续上涨。
据美国证券交易委员会文件显示，在 6 月 10 日至 7 月 8 日期间，腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例15.1%提升至16.3%。
绝地求生在7月15日进行了一次新版本的更新维护，不过是不停机的维护，从早上10点开始，主要是修复两个bug，比如敌人被击倒后自我淘汰的问题，下面就一起来看看绝地求生的更新维护公告吧。
在线母婴行业，曾有高光时刻，随后多年低调前行，终于在 2020 年 4 月重获市场热情。正在接受上市辅导的美柚冲击科创板，老牌互联网巨头网易推出亲子相册。 不过，在老牌在线母婴企业妈妈网CEO杨刚眼里，这些都不意外。 杨刚表示，“母婴与O2O、垂直电商不同，它不算风口，而是窗口。因为每年都会有新流量，按 2019 年新生儿数量，在线母婴行业的 2019 年，仅妈妈群体就有将近 1500 万新流量”。 根据艾媒咨询 3 月下旬发布的《 2
【TechWeb】7月8日消息，据国外媒体报道，由于投资者继续对蔚来汽车乐观的6月份交付数据做出积极反应，该公司股价于当地时间周二大涨15%。截至当地时间周二美股收盘，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）的股价报收于13.22美元，与前一交易日的11.51美元相比，上涨14.86%。如果按照当地时间周二的收盘价计算，该公司市值为147.07亿美元。上周四，蔚来汽车公布了2020年6月和第二季度的交付数据，令投资者印象深刻。今年6月，该公司共交?
核心提示：1、新城未来 15 年利润来自商业管理，目前将强化会员发展与变现；2、“宝能系”入列新城十大股东，两公司没有交流；3、 2020 年新城“两不干”——不卖项目、吾悦分拆上市无法回答；4、今年新城“两强化”——弥补式拿地，商开目标 40 宗；推行“创新投资” ，集团是天使投资人、区域自行孵化项目。如果说业绩会上，初次亮相的王晓松更多谈的是 2020 年的新城控股， 5 月 19 日，新城控股的 2019 年股东大会上，王晓松则
继“逐梦者·流量突出贡献奖”之后，返利网对外宣布再次获得京东“卓越伙伴奖”。据悉，该奖项既是京东对返利网的嘉奖，以肯定其对京东一贯以来的全面支持，尤其是618期间，从资源投入到营销配合的贡献。据返利网相关负责人表示，618期间，在加大流量和资源投入之外，我们在选品策略、品牌挖掘以及活动运营等全矩阵赋能京东。据返利网数据研究院数据显示，相较5月份，全网家电类目销量榜单中，空调跃居第
春节期间，一场突如其来的疫情给中国人民的生产生活带来了极大的影响。新冠疫情爆发后，中国进行了人类历史上前所未有的大规模动员，中国政府、中国企业、中国人民紧紧地团结在一起，共同努力采取了果断有效的抗疫措施，在经历两个多月的严格控制后，彻底遏制了新冠疫情在国内的进一步蔓延，中国的经济生产活动出现了复苏迹象。 三月，新冠疫情在全球蔓延开来，世界经济受到严重冲击，这对中国经济增长造成了下行压力。近来，中央
【TechWeb】7月16日消息，针对3·15晚会曝光的趣头条广告乱象，趣头条方面发布声明称，针对中央电视台3.15 晚会报道的关于趣头条平台广告问题，我..
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，今日晚间的 315 晚会中，报道了在线职业教育培训网站嗨学网退费难的问题。凤凰网科技查询工商信息显示，嗨学网曾多..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚315晚会的“没完没了的变速箱故障”调查中，曝光了上汽五菱的宝骏560汽车存在变速箱问题，虽然五菱曾多次召回汽车，..
最近登录QQ邮箱的网友会发现，其中有一条公告写到：“很抱歉通知你，QQ邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线，对你造成的不便敬请谅..
作为被央视315点名的唯一汽车品牌，曾有神车之名的宝骏560让一些车主伤心了，花了14万买的车结果变速箱多次故障都修不好，2018年突然停产，投诉就..
今晚的央视315晚会点名曝光了多家企业的质量问题，其中互联网企业趣头条被曝存在广告猫腻问题，随后趣头条股价暴跌20%。刚刚趣头条率先发表公告，..
DoNews 7月16日消息（记者 丁凡）今晚315晚会，通用五菱宝骏汽车被点名，多名车主反应宝骏560车型变速箱出现问题，在向4S召回维修之后变速箱的问题..
从郎朗吉娜以京东国际体验官的身份揭开 415 京东国际进口日的开始，每月 15 日的京东国际进口日就开始与浪漫结缘， 7 月 15 日，京东国际爱妻月高..
【TechWeb】今年7月16日的315晚会点名了一台自主品牌汽车：宝骏560。不少消费者反应的买车没多久，就遇到了在路上突然失去动力的情况，据调查，宝..
【TechWeb】 7月16日，2020年3·15晚会点名趣头条广告乱象被曝光，对此，趣头条发布声明称，针对中央电视台3.15晚会报道的关于趣头条平台广告问题..
7月16日晚上，央视315晚会上对趣头条平台上的广告问题进行了报道，在当晚趣头条回应央视报道，表示正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现..
凤凰网科技讯 7月16日消息，今晚播出的315晚会中，报道“嗨学网退费为何这么难”。凤凰网科技查询中国裁判文书网发现，近年来关于嗨学网退费难的诉..
7月16日下午，在荣耀MagicBook新品发布会上，荣耀还带来了两款平板，分别是荣耀平板6与荣耀平板X6，起售价最低1099元。我们快科技已经拿到了荣耀平..
Google 联合创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 在 2004 年公司上市时说，他们的搜索结果展示是最好的，广告很少，很有用，也不突出。Page 还表示，..
微软计划在今年晚些时候推出最新的游戏机Xbox Series X，作为Xbox One的继任者，旧版游戏机必然会在某个时间点被淘汰。然而，澳大利亚网站Press S..
根据第三方调查数据显示，全球每 10 台设备中就有 7 台运行 Chrome 浏览器。很多人使用它来日常上网的同时，也有很多人依靠它来管理自己的密码。C..
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，针对315晚会报道嗨学网退费难问题，嗨学网日前回应表示，已于第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及..
DoNews7月16日消息（记者 翟继茹）16日，在315晚上，国际连锁餐饮品牌汉堡王被曝光，汉堡王所谓的“皇冠标准”，开始让人质疑和唏嘘。首先，是在食..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚，中央广播电视总台央视315晚会曝光了趣头条平台广告乱象，指出赌博广告堂而皇之登上其平台。值得注意的是，趣头条..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚315晚会的“没完没了的变速箱故障”调查中，曝光了上汽五菱的宝骏560汽车存在变速箱问题。五菱随后回应被315晚会点..