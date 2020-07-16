现在是第三次科技革命进行的高潮阶段，信息时代的到来带动了互联网、计算机、线上产业的迅速崛起，很多企业也在逐渐转型，由实体经济逐渐向互联网转变，同时心智网推行业也逐渐活跃起来，而网总管作为心智网推领域的代表、网络推广行业的翘楚、新时代的产物逐渐登上历史舞台，为心智网推打开了新的篇章。 网总管从事心智网推行业的初心就是成为心智网推行业里的佼佼者，近些年来它以迅雷不及掩耳之势迅速火爆起来，拿下了彭世修脚?