在今日的网易数字+大会上，网易云宣布正式升级更名为“网易数帆”。网易数帆将集中发力四大业务线：云原生软件生产力平台网易轻舟，全链路数据生产力平台网易易数，多媒体智能开放平台网易易智和全维度质量效能平台网易易测。
在今日的网易数字+大会上，网易云宣布正式升级更名为“网易数帆”。网易数帆将集中发力四大业务线：云原生软件生产力平台网易轻舟，全链路数据生产力平台网易易数，多媒体智能开放平台网易易智和全维度质量效能平台网易易测。
近日，网易云音乐上线“一起听”功能，用户可通过播放页面中“一起听”的功能按钮，邀请互相关注的好友或者将邀请链接分享至即时聊天软件。好友接受邀请后，就可以一起聆听当前播放的歌曲。
和网易云音乐一样，“音街”的诞生源于一群音乐热爱者的心声。七年前，网易云音乐CEO朱一闻就曾发现两个问题：他听过一些小众的、没有歌词的音乐，但再想找到这样的音乐却很难;其次，这样的小众音乐很难分享给其他人。
据Tech星球报道，近日，网易云音乐推出了一款名为“心遇”的社交App。官方介绍，心遇是网易云音乐陌生人社交创新项目，其定位是锚定了新兴细分市场的社交需求，推出的陌生人交友产品。
你还在听歌的时候，将一半耳机分给身边的人?7 月 10 日，网易云音乐全新社交功能「一起听」正式上线，向用户全面开放。全量上线前，网易云音乐曾邀请部分用户进行内测，「一起听」功能获得内测用户的一致好评，直呼“这是什么神仙功能，太浪漫了吧!”现阶段，「一起听」功能Android 和 IOS版本已同步上线，用户只需在应用市场中将网易云音乐App更新至最新版本，便可使用该功能，和朋友同时、同步享受同一首歌。网易云音乐新上线的?
2020 年 6 月，周杰伦的最新单曲《Mojito》通过QQ音乐、抖音等方式刷遍我们的朋友圈;而 2000 年，他的第一张专辑《JAY》引发全民关注依靠的则是磁带和CD。
6 月 16 日，网易云音乐举办了主题为"趁年轻放肆唱"的音街上线发布会，正式发布独立K歌APP"音街"，定位于专为年轻人打造的K歌社区。当天，网易CEO丁磊也已经入驻音街，并将与用户分享K歌的乐趣。这也是继 2018 年 10 月上线音乐直播产品 "LOOK直播"后，网易云音乐对其产品矩阵的再次扩充。
7 月 10 日，网易云音乐上线了心遇App，主打陌生人社交。据悉，心遇是网易云音乐陌生人社交创新项目，其定位是锚定了新兴细分市场的社交需求，推出的陌生人交友产品。
DoNews6月19日消息（记者 程梦玲）6月19日，网易云音乐宣布与独立音乐厂牌联盟——独立音乐联合体Indie Works 达成战略合作，双方将在音乐版权、自制节目、音乐节、Livehouse巡演、音乐直播等领域开展更多密切地探讨与合作，携手推广优质独立原创音乐。据了解，Indie Works 由太合音乐集团联合华语地区超过50家独立音乐厂牌和800余组独立音乐人打造而成，合作音乐人包括窦唯、二手玫瑰、刺猬、杭盖乐队、面孔乐队、Click＃15、法兹
今日，网易云音乐举办主题为“趁年轻放肆唱”的音街上线发布会，正式发布面向年轻人的独立K歌App“音街”。目前，网易CEO丁磊也已经入驻音街。
近日，网易云音乐上线了“一起听”功能，用户可邀请相互关注好友“一起听”当前播放页面的歌曲。用户只需在播放页面点击“一起听”功能按钮，就可以邀请互相关注的好友或者发送链接至微信、QQ等聊天软件邀请好友一起听歌。好友接受邀请后，就可以和你同听一首歌。
将热评按照点赞数由高到低进行排序，取前 100 条热评，这些热评点赞数均在 50 万以上，列示如下：1.“现在北京时间7.28，我家傻丫头还在睡觉，听着她睡觉的呼吸声，特别安稳，很庆幸我能做到让她有安全感，我在努力，不让她受伤难过委屈，但是老惹她生气嘿嘿，不知道我还能活多久，胃癌晚期嘛，我爱她，真的很爱很爱，所以很珍惜一起相处的时光，她那么可爱，想想听不到她声音了就想哭”
近日，网易云音乐宣布，战略投资AI音乐公司“AIVA”，双方将结合人工智能技术在AI辅助音乐创作领域展开深度合作。接下来，网易云音乐和AIVA将共同开发面向中国音乐人的AI音乐引擎，辅助音乐人进行创作。
近日，音乐娱乐行业知名研究机构小鹿角智库发布《日本音乐在华推广现状洞察报告》(以下简称《日音洞察报告》)，这也是首份聚焦日本音乐在中国发展的行业报告。报告通过问卷调查、调研访谈、文献与案例研究等方式，从市场概况、用户消费行为分析、行业典型案例研究及未来发展等多方面，对日本音乐在中国的推广发展现状进行全面分析解读，认为风格多元的日本音乐在中国有着很强的粉丝基础，其中ACG音乐热度最高，吉卜力工作室旗下音?
6月22日消息，据国外媒体报道，随着技术的发展和产业的重视，人工智能技术已深入到了越来越多的领域，音乐领域也不例外，网易云音乐就战略投资了一家AI音乐公司。从外媒的报道来看，网易云音乐战略投资的，是AI音乐初创公司AIVA，他们向这一公司战略投资了170万美元。AIVA总部位于卢森堡，成立于2016年，还不到4年的时间，是一家不折不扣的初创公司。AIVA由Denis Shtefan、Pierre Barreau和Vincent Barreau三人联合创?
近日,网易云音乐发布2020上半年音乐榜单出炉,盘点过去半年来发行的最热门音乐作品。毛不易《小王》成为上半年最热华语专辑和全站最热专辑,火羊瞌睡了《夏天的风》、Lady Gaga / BLACKPINK《Sour Candy》、Zico《????》、RADWIMPS《Light The Light》分获上半年云村最热华语、欧美、K-POP、J-POP新歌。此外,摩登兄弟刘宇宁《当遇见你》和周深《不想睡》分别获得2020第一季度春日限定曲和第二季度夏日元气曲。分众趋势日渐凸显 音乐?
内容产业但凡提到网易系，最明显的标签就是刷屏。比如网易哒哒每年必不缺席的爆款H5，比如浪潮工作室角度清奇的热点解读，或者是槽值切中G点的UGC策划，以及谈心社的特色明星专访。
据天眼查数据显示， 6 月 28 日，浙江省新型互联网交换中心有限责任公司成立，该公司注册资本 1 亿元，法定代表人为王顶。公司股东包括了：网易、联通、中移动、阿里巴巴等。
6 月 24 日，网易公司与茅台集团宣布达成战略合作。双方将在数字营销、品牌传播、大数据等领域开展合作，网易严选作为本次合作的核心平台，将与茅台集团共同探索产品销售联合运营的商业合作模式，帮助提升茅台集团的数字化营销水平。穿越时间的握手，“严选”理念成双方合作基石上午，在网易公司创始人兼CEO丁磊与茅台集团党委书记、董事长高卫东的见证下，双方企业在贵州签署了战略合作协议。网易公司副总裁陶建琴、网易严选CEO梁
6月22日消息，网易今日在港交所发布公告称，根据由联席全球协调人悉数行使超额配股权而发行2572万股份，已于2020年6月22日完成。与本公告日，所有稳定价格行动经已终止，稳定价格操作人于稳定价格期间结束前不会进行进一步的稳定价格行动。
谁能想到，抖音快手腾讯网易等一众互联网公司，在同一个战场相遇了。那就是淘宝天猫。“互联网世界，条条大路通淘宝。”这句话，又有了新的解读。
“罗胖就是能忽悠，听了这么多年越听越爱听。”一位时隔半年又听到罗辑思维的粉丝说。7 月 2 日，罗辑思维线下版“启发俱乐部”开张了。自今年 1 ..
7 月 15 日，在 2020 第八届亚太内容分发大会上，凭借出色的性能、稳定的服务以及优秀的用户体验，金山云边缘节点计算KENC(Ksyun Edge Node Compu..
随着全球科学技术、医学水平的不断进步。人类的平均寿命也显著提升。在新时代的背景下，人民愈发的重视人生规划，务求最大限度保障自己每个人生阶..
如果说，2013年余额宝带火了互联网理财，那么，2014年京东白条以及其后花呗、各类消费金融机构的火热则启动了中国消费金融的5年黄金期。自此，以场..
当代填鸭式教学已满足不了孩子的需求， 最开始我是在朋友圈看到VIPKID少儿英语的广告，当时不太了解，只是一带而过。后来跟同事聊起孩子学英语的问..
直播带货今年火得不得了，但是随着各种问题的暴露，人们开始反思：当前的一些直播带货没有内容，生硬比拼价格，过于追求“销”，而忽略了“营”，..
行业乱象似乎在每一个行业都很常见，常常有来公司签约的KOL说，很害怕和MCN机构签合同，感觉一个不小心就会被玩儿到死，而铺天盖地的社交文章，也..
今日，针对“美国将对中国科技公司特定员工施加签证限制”一事，华为回应称，华为是“私人的、员工所有”的公司。“限制我们不懈努力为美国和世界..
中国互联网募集的善款每年增长20%、互联网公益为战疫筹款18. 67 亿元、腾讯公益募集 86 亿善款超九成用于扶贫……在显赫的成绩单背后，互联网公益..
前言：皮皮汽车是一家以数据技术驱动型的汽车新媒体电商平台，专注汽车特卖、大数据营销、 020 车展和互联网资讯服务，公司致力于为中国消费者提供..
在微博或者贴吧、论坛中经常看到乆这个字，不少网友对这个字的具体意思不太了解，这个字要怎么念，为什么会在互联网上变得火热起来呢，以下我们来..
索尼在今年CES2020 的发布会上，正式官宣索尼电视 2020 年新品矩阵，推出多款新品电视，其中就包括8K HDR智能液晶电视Z8H、4K HDR智能OLED电视A8H..
区块链是什么？它凭什么在这个瞬息万变的时代飞速发展？它凭什么被越来越多的人认可？区块链从概念定义来看，是涉及数学，密码学，互联网和计算机..
微信最近开启了微信小商店的内测小程序，很多人都很看好微信小商店，那么微信小商店有什么优势和功能呢？下面就来为大家详细的介绍一下。..
7月16日中午，网易LOFTER发布公告，对于近日用户反馈的部分TAG标签消失不见作出了回应，官方表示目前在对历史数据进行梳理和排查，可能会出现一些..
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，在芯片工艺方面走在行业前列、为苹果等多家公司代工芯片的台积电，在今日下午公布了二季度的业绩，营收..
正如“一千个读者，就有一千个哈姆雷特”一般，夏天对于不同的人来说，有着不一样的意义。痛恨夏天的人会认为酷热难耐，对火辣的阳光避之不及，只..
2020亚洲3D打印、增材制造展览会(TCT Asia 2020)从7月8日-10日共持续三天,超过200家展商与近万人次参加。黑格科技在这三天时间里,展示3D打印技术如..
华为回应美国将限制员工赴美签证。据媒体报道，美东时间 7 月 15 日美国国务卿蓬佩奥宣布，美国国务院将对包括华为在内的中国科技公司的特定员工施..
今日，realme正式发布125W智慧闪充技术，通过该技术，4000mAh的5G智能手机在 3 分钟之内即可充入1/ 3 的电量，完整的充电时间仅需 20 分钟。..