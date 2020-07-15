美团上线测试新产品“超级团购” 重启酒店团购

14日晚间，针对美团CEO王兴“专业球员跑不过清华普通男生”的言论，中国足球名宿范志毅喊话王兴称：“美团那人让他别凑热闹了。你管好自己的企业，多挣钱，为老百姓谋点福利，同时为自己的员工创造一些福利。哪时候有球员说你美团没送好。中国足球没有一直好过，我们也都着急，都是在不断努力。在中国足球艰难的时候落井下石，没必要，真的没必要。说可以，胡说就大可不必!