美团上线测试新产品“超级团购” 重启酒店团购

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息：据新浪科技报道，近日，美团APP中一款名为“超级团购”的新产品已上线测试。
据悉，“超级团购”上线测试初期主要面向国际及国内中高端酒店集团进行招商，并优先选择入选大众点评“必住榜”的酒店，酒店商家给出的“超级团购”折扣价需低于原价 6 折，并提供未使用随时退、过期自动退等保障政策。
此外，用户可直接在目标酒店房型日历中看到可兑换日期，不需拨打电话预约，购买和兑换全部在线上完成。
站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息：据新浪科技报道，近日，美团APP中一款名为“超级团购”的新产品已上线测试。
据悉，“超级团购”上线测试初期主要面向国际及国内中高端酒店集团进行招商，并优先选择入选大众点评“必住榜”的酒店，酒店商家给出的“超级团购”折扣价需低于原价 6 折，并提供未使用随时退、过期自动退等保障政策。
此外，用户可直接在目标酒店房型日历中看到可兑换日期，不需拨打电话预约，购买和兑换全部在线上完成。
今日，美团发布组织调整公告称，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。据悉，“优选事业部”将推出社区团购业务“美团优选”，近期将在济南上线测试。
今日，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为“买菜事业部”，继续加速发展美团买菜业务，负责人为辛崇阳，向陈亮汇报。据悉，“优选事业部”将推出社区团购业务——美团优选，重点针对下沉市场，采取“预购+自提”的?
90 后小伙谢经思经营的菜鸟驿站，每天约有 1000 件包裹，但是年营收已经超百万元。而其中，仅在团购这一项业务上，每个月销售额就能超过 5 万元。围绕包裹带来的流量做文章，谢经思的菜鸟驿站不但有包裹代管服务，还集合了便利店、洗衣、团购等业务。
近日，美团入局社区团购——成立“优选事业部”，推出“美团团购”，引发了广泛讨论。金沙江创投的朱啸虎就此在朋友圈调侃到自己和王兴是三生三世的缘分——总能在不同的赛道里碰上。
菜鸟驿站正在以目之所及的速度遍地开花，以重庆为例，在重庆，全市约有 2800 家菜鸟驿站，总数为全国第一，仅是疫情发生以来，重庆的菜鸟驿站就增加了 500 多家，同样居全国之首。而在这些菜鸟驿站的创业者中， 90 后成为菜鸟驿站站长的主力军。
如果让一个VC在一年前预判， 2020 年国内最火的投资赛道是什么，那么社区团购一定不会是他的选项。但是眼下，看似最不可能的事却发生了。
经历了 2019 年的集体暴雷，如今的资本似乎又疯狂涌入了生鲜电商平台，不过。这次，资本看上的却是除前置仓的另一条赛道—社区团购。
6月23日消息，在2020全球智慧物流峰会上，菜鸟驿站宣布升级为数字社区生活站：通过团购、洗衣、回收等，带来家门口可信任的便利服务。菜鸟驿站负责人梅锋峰表示，菜鸟驿站将加快数字社区生活中心的建设，打造下一代城市末端基础设施。据介绍，覆盖全国社区的数万个驿站，提供了快递最后100米多元化服务。同时，菜鸟驿站团购还与大润发、欧尚等全国连锁商超达成合作。目前，菜鸟驿站已在上海、南京、苏州、成都等15城开
买菜这件日常小事对你来说可能只是个小事，但在互联网大厂眼里，这是一个必须占住的领地，尤其是今年。
从发展路径上，有人将李佳琦形容为“明星”，将薇娅形容为“商人”;在罗永浩刚刚宣布将转身变成带货主播时，不少人认为，罗永浩是想取代李佳琦成为“带货一哥”;更多时候，外界把薇娅、李佳琦看作是电商主播界的优等生，而罗永浩更像是一个刚转学进来的“插班生”，来得晚，成绩也不够好。
疫情期间，他做社区团购，很火!然而，随着疫情放缓，居民出门买菜，原本很火的社区团购生意却一下凉到底，他的生意一天只有几单，该怎么办呢?
用 2 年的时间标尺去看社区团购行业的变化，是一个非常有意思的事情。简单看，经历了 2018 年的兴起， 2019 年的合并和退出，行业大调整比想象中快很多。
作为纯线下培训机构，疫情期间受到的冲击原本应该是最大的，但菲动武道体能却在毫无线上基因的情况下，迅速转战线上，一次活动获得了 5000 多条精准新客户线索，实现了逆势增长，为之后的线下复课积累了充分准备。
14日晚间，针对美团CEO王兴“专业球员跑不过清华普通男生”的言论，中国足球名宿范志毅喊话王兴称：“美团那人让他别凑热闹了。你管好自己的企业，多挣钱，为老百姓谋点福利，同时为自己的员工创造一些福利。哪时候有球员说你美团没送好。中国足球没有一直好过，我们也都着急，都是在不断努力。在中国足球艰难的时候落井下石，没必要，真的没必要。说可以，胡说就大可不必!
7 月 9 日- 11 日， 2020 年世界人工智能大会云端峰会在上海隆重召开。本次大会以“智联世界，共同家园”为主题，来自全球各地的产业、学术等各界代表围绕如何把技术更好地应用于人类共同家园的建设等问题展开深入探讨。美团首席科学家、AI平台部总经理夏华夏参与了本次大会国际智能城市峰会论坛，并首次公布了美团在AI科技领域的布局和愿景，向大众揭开了美团AI的神秘面纱。（美团首席科学家夏华夏演讲）在大会的国际智能城市峰会
6 月 23 日，有认证为“美团互助产品经理”的脉脉用户爆料一张公司内部开会照片，照片涉及“美团互助周年升级迭代”、“102—X”，同时也吐槽“最近都在公司通宵加班，频繁开会”。“X”代表什么，是不设限么？接近美团互助的相关人士分析，“102”是指美团互助现有可覆盖的常规 102 种大病；“X”则充满想象，很可能意味着美团互助将扩大病种覆盖范围，但覆盖多少现在还是个未知数。“X”代表不设限？从 2019 年- 2020 年，市场上
阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群，美团则通过门店将快递发向全国，一个主打速度，一个提升广度，互联网的边界正被不断打破
今日，美团发布组织调整公告称，为进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设，将原 LBS 平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。
58 同城，这家曾自诩神奇的网站，如今正在拖着沉重的肉身，向服务本位艰难行进。6 月 26 日， 58 同城发布截至 2020 年 3 月 31 日第一季度财报显示，公司第一季度营收25. 6 亿元，同比下降15%。同样在生活服务领域起家，美团这位隶属腾讯系的后辈在2020Q1 的收入为167. 5 亿元，为 58 同城6. 5 倍。
今日，美团互助实现升级，成为首个“不限病种”的大病互助计划，一方面覆盖 102 种疾病保障，另一方面如果会员的“医保内花费”超过一定金额，即便不在 102 种疾病内，也可以申请大病互助。根据升级的产品规则，无论是确诊 102 种大病之内的某一种，亦或是医保内花费累积达到 12 万元，患病会员可一次性申领 15 万元互助金。
五个亿，微博又一次下了新的赌注，牌桌仍是短视频。微博近日宣布推出“微博视频号计划”，在未来一年内向创作者分成 5 个亿，并给到流量倾斜。近一..
6 月过去，毒舌电影的抖音账号涨了657. 94 万粉丝，在涨粉榜单上已经连续两月蝉联桂冠。今年 1 月- 6 月，总涨粉量近 2800 万，目前共有 3294 万..
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NANK南卡Lite，就要来喽!如果你一直在期待有着这样一款制作精良、风格高大上的蓝牙耳机，但是预算有限那么你一定要关注7月15日，NANK南卡的预售活..
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