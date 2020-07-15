美团上线测试新产品“超级团购” 重启酒店团购

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美团上线测试新产品“超级团购” 重启酒店团购

2020-07-15 20:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息：据新浪科技报道，近日，美团APP中一款名为“超级团购”的新产品已上线测试。

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据悉，“超级团购”上线测试初期主要面向国际及国内中高端酒店集团进行招商，并优先选择入选大众点评“必住榜”的酒店，酒店商家给出的“超级团购”折扣价需低于原价 6 折，并提供未使用随时退、过期自动退等保障政策。

此外，用户可直接在目标酒店房型日历中看到可兑换日期，不需拨打电话预约，购买和兑换全部在线上完成。

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