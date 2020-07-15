员工在岗不足8时被辞反诉加班费 腾讯：严重违反劳动纪律

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:据澎湃新闻报道，今日，针对“腾讯员工因每天在岗不足8小时被辞”一事，腾讯方面回应称，该前员工被辞原因是严重违反劳动纪律和规章制度，包括不接受日常工作安排。在上级和HR(人力资源部门)反复要求下，仍拒绝履行岗位职责，且多次缺勤及旷工等，并非只因为在岗时间不足 8 小时而被辞退。

腾讯表示，该前员工长期以来的在岗表现及违纪情况，在团队内产生了非常恶劣的影响。 2019 年 3 月依法与其解除了劳动关系。在劳动关系解除后，该前员工先后提出了劳动仲裁与诉讼。在劳动仲裁机构与法院的审理过程中，腾讯提供了包含工作安排邮件、沟通往来记录、休假记录、日常管理记录、办公楼视频等在内的整体证据链，全面证明了该员工的违纪事实，深圳市劳动人事争议仲裁委员会与一审、二审法院的判决结果，对腾讯与其解除劳动关系的决定均给予支持。

此前，红星新闻报道称，闫先生2012年7月入职腾讯，为游戏平台部高级工程师。双方签订的最后一份劳动合同的期限为自2015年10月1日起至2021年9月30日。2019年3月28日，腾讯公司以闫先生不服从工作安排、经常迟到、早退、长期不在岗，严重违反劳动纪律为由与闫先生解除了劳动合同。据闫先生称，解职当天，腾讯公司单方面暴力裁员，让很多保安逼迫其收拾东西离开，当场封掉工卡、内网账号、公司邮箱等所有腾讯内部权限和资料。

因不满被腾讯公司开除，闫先生向深圳市仲裁委提出申请，要求腾讯支付自2012年工作以来年终奖差额、加班费共计500多万元。

对此，腾讯则表示，辞退原因是该员工未能匹配对应岗位要求。

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