部分QQ用户账号被腾讯冻结 冻结理由为违规业务行为

今日，有大量网友在微博反映称，自己的QQ号在11点30分左右被冻结，冻结理由为违规业务行为。期间多次尝试官方给出的方法解封不成功，人脸识别不能通过，发送短信显示未收到短信。同时，手机端QQ安全中心显示404，电脑端QQ安全中心显示QQ账号不存在。截至目前，腾讯方面暂未回应。
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今日，有大量网友在微博反映称，自己的QQ号在11点30分左右被冻结，冻结理由为违规业务行为。期间多次尝试官方给出的方法解封不成功，人脸识别不能通过，发送短信显示未收到短信。同时，手机端QQ安全中心显示404，电脑端QQ安全中心显示QQ账号不存在。截至目前，腾讯方面暂未回应。
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天眼查数据显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增数条专利信息，其中之一为：一种人脸活体检测的方法、相关装置、设备及存储介质。专利摘要显示，本申请公开了一种人脸活体检测的方法，该方法应用于人工智能领域。本申请由于同时考虑人脸图像的三维几何信息和表面材质信息，从而能够辨识出人脸图像的真实性，有效地抵御不同的人脸活体攻击方式。腾讯科技（深圳）有限公司成立于2000年2月，法定代表?
6月17日，腾讯游戏宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别，后续将在运营的全部手游产品中生效。
熊孩子想要偷偷冒充家长身份玩游戏，今后可能难上加难了。自6月17日起，腾讯游戏正式升级未成年人保护措施：在对已实名的未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子
现在在互联网上都很流行人脸识别这个概念，这是继指纹识别之后大家讨论最多的一个热点，大家都知道信息是很容易泄露的，那么人脸识别有没危险呢？最近就有记者曝光了这一情况，一些网络黑产倒卖人脸数据泛滥，人脸数据甚至低至0.5元一份。
【TechWeb】6月17日消息，腾讯游戏对外宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。据悉，腾讯游戏会在游戏登录和支付环节两种场景中发起人脸识别验证：在游戏登录环节：对疑似由未成年人操作的成年人帐号，在其登录游戏时即要求进行人脸识别验证?
今日，腾讯游戏宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。
6月17日，腾讯游戏宣布自 6 月 17 日起腾讯游戏正式升级未成年人保护措施，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。这也意味着腾讯游戏对未成年人保护工作升级到了全新的3. 0 阶段。
人脸识别功能在日常生活中已经越来越常见，像车站检票、银行核验身份、上下班打卡……尽管技术本身随处可见，但真正了解技术原理的人并不多。虹软视觉开放平台策划了《从零学习人脸识别》系列课程，系统讲解这门技术的技术原理和应用现状。第一期《人脸识别算法初识》课程，主要介绍人脸识别运行流程、应用场景及商用门槛等场景问题。【人脸识别的技术原理】最近几年，随着深度学习的发展以及计算机算力的提升，包括人脸识别在内的
7月3日，今天在山东省政府新闻办召开新闻发布会上，山东省教育厅副厅长关延平介绍，今年山东高考报名已经采用人脸识别，不再要求考生在签到表按手印。
随着人脸识别技术的不断发展，尤其是在部分算法平台对外开放算法之后，人脸识别的应用门槛得到了极大降低。但是从算法到一款真正可落地的人脸识别产品，在完整的应用开发中，不仅需要考虑底层算法的运行逻辑，也需要上层业务逻辑完整自洽。而这个从 0 到 1 的过程，往往会让大部分中下企业及开发者，在项目商用化落地过程中无从下手。因此，在这里推荐一款开源的人脸识别应用套件ArcFaceGo。基于该套件，可以快速甚至零代码搭建人?
大火的人脸识别技术，可能从来不会想到口罩在 2020 年竟然给它带来了这么大的阻碍。在全民口罩的趋势下，戴口罩会使人脸识别精度大打折扣，最典型的莫过于手机面部解锁失效。与此同时，人脸识别技术自从问世那天起，就无法绕过虚假的“人脸”对这项技术的安全拷问。AI、口罩、虚假人脸，到底谁是谁的克星？全球首个关注智能生活安全的黑客大赛——GeekPwn，在重磅开启 2020 年度的赛程中，继续加码人和AI的对抗，发起CAAD虚假人脸A
从Mate 20系列开始，华为连续两代产品在Pro版本上采用刘海屏，并实现了支付级别的3D人脸识别。对于即将登场的Mate 40系列，华为似乎有意延续这一方案。7月1日消息，爆料人@RODENT950爆料，M
正值全国各地企业复工、学生复学之际，北京新发地市场近日爆发的一起聚集性疫情，使国内的疫情防控形势再次严峻起来。加之海外疫情仍处于大规模爆发状态，如何做到外防输入、内防反弹是当下抗疫工作所面临的两大挑战。为此，UCloud优刻得结合自身在AIoT领域的技术优势，与中车集团中城捷运合作推出了两款疫情防控产品：人脸识别测温平板和智能防疫一体机，可分别应用于不同场景。人脸识别测温平板通过AI算法进行人脸识别和无接触测
人工智能产业把人类快速带入了"智能化时代"，各国纷纷围绕机器学习、自然语言处理、计算机视觉等技术领域布局，其中人脸识别应用已然成为计算机识别应用发展的主流技术之一。据亿欧智库《计算机视觉人脸识别市场研究报告》显示， 2021 年中国人脸识别市场规模为529. 7 亿元，年均复合增长率保持在52%，前景相当看好。风口之上，无数的企业前仆后继涌入人脸识别的市场，而魔点科技是早期的拓荒者之一。你一定体验过钉钉人脸识别打卡
关于苹果新一代iPhone（iPhone 12系列）的最新进展，业内有了最新披露。消息称，全球领先的砷化镓微波积体电路（GaAs MMIC）晶圆代工公司稳懋半导体（Win Semiconductors）从6月开始就在密集生
【TechWeb】7月3日消息，腾讯和老干妈之间的纠纷还没有最终结果，双方在营销上已经放飞自我。今日，有网友发现，腾讯QQ上线了辣酱表情，上面还画了一只企鹅。对此，不少网友直呼，老干妈要来斗图否？据悉，这款“企鹅牌”辣酱表情目前仅在安卓端推出，iOS端还不能看到。腾讯此前请求法院查封冻结贵州老干妈价值千万元的资产，获法院裁定同意。7月1日，贵阳警方通报，3人伪造老干妈公司印章与腾讯合作。腾讯“被骗”引起全网热议。
2020年7月15日的早上，很多网友在微博上发表评论称自己的QQ账号无故被冻结，并且还是以各种莫名的理由冻结的，有网友表示我未检测到人脸也被冻结，目前还未可知原因是什么。
近期，腾讯与老干妈事件反转不停，早已成为人们茶余饭后的谈资，其中不少人调侃QQ飞车真的是代言了个寂寞。不过好在双方已厘清误解，腾讯就事件中的种种误会及欠妥之处向老干妈道歉，同时撤回
腾讯与老干妈之间的广告这几天很热闹，让吃瓜群众过足了调侃鹅厂的瘾，事件的离奇程度也堪称狗血电视剧。腾讯除了自嘲之外，还趁机做了不少营销，比如加入了QQ辣酱表情，结果一天多时间就下线了
据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增数条专利信息，其中之一为：一种人脸活体检测的方法、相关装置、设备及存储介质。专利摘要显示，本申请公开了一种人脸活体检测的方法，该方法应用于人工智能领域。本申请由于同时考虑人脸图像的三维几何信息和表面材质信息，从而能够辨识出人脸图像的真实性，有效地抵御不同的人脸活体攻击方式。
亚马逊 7 月 14 日宣布，今年晚些时候将推出智能购物车“Dash Carts”，并将率先在洛杉矶伍德兰山开设的新杂货店使用。据介绍，Dash Carts会识别并..
7月15日消息，大批网友发微博称自己的QQ账号遭腾讯无故冻结，通过短信、人脸识别多次尝试，依然无法解冻，且人工客服无法联系。目前，#QQ冻结#话题..
近日，TCL的《懂您的智慧柔风科技》TVC正在央视《大国品牌》节目上播出，这是继TCL电视《懂您的大屏音画专家》篇热播之后TCL空调再次登录《大国品..
在当今快节奏的商业世界，发展较慢的公司根本无法长期进行有效竞争。作为公司管理层，如果你正在为公司的采购成本控制而苦恼，很想知道公司为何要..
摘要:本文结合个推构建用户画像系统的实践,为大家分享企业构建用户画像的基本步骤。随着互联网流量红利的逐渐消失及用户需求的日渐碎片化,APP无论..
【TechWeb】7月15日消息，据国外媒体报道，周二，现代汽车集团掌门人郑义宣表示，现代汽车与起亚汽车计划2025年销售100万辆电动汽车，目标是占据全..
小微企业，是一个庞大的群体。截至 2020 年 3 月末，我国纳入市场监管总局小微企业名录的个体工商户为 6523 万户，庞大数字背后，贷款数据却显现出..
随着互联网经济的完善，人们收入水平的提升，网购的一站式便捷服务，人们现在也开始追求将优质的购物体验和其他方便生活的功能结合起来，去实现生..
首次买电视盒子，估计很多人都会稳，什么电视盒子比较好？毕竟现在的电视盒子型号非常多，在某宝上搜关键词，可以跳转出来各种各样的品牌型号，要..
货拉拉是一家诞生于2013年的互联网物流服务平台，自货拉拉创立以来，就一直带着“货物出行更轻松”的使命，以便捷、优质的服务赢得用户称赞。“拉..
时势造英雄，下沉巨头的崛起无法脱离时代背景。三个条件的达成，让互联网新巨头的诞生成为可能。 1:千元智能手机性能的全面提升 2:全国生活区4G网..
今日，盒马宣布旗下早餐创新业态盒小马开始规模化复制，预计 8 月将有一批门店集中开业。用户可在盒马App上提前点单，到店直接在智能保温柜中扫码..
自从微信社群管理工具Wetool被封停后，经营私域流量、管理社群，成为很多企业棘手的事情。Wetool没有了，围绕微信的社群管理及营销动作还得进行，..
近日，QQ音乐携手环球唱片，发布国际巨星男团BTS(防弹少年团)数字专辑《MAP OF THE SOUL : 7 ～ THE JOURNEY ～》。专辑记载了出道 7 年来BTS成员..
“颜值经济”的火爆赋予了这个时代新的含义，对于年轻消费群体来说，追逐个性潮流、享受品质生活，关注颜值成为了他们的重要特征。颜值消费也早已..
作为 2020 的首部华语奇幻电影，《征途》定档了! 7 月 24 日，大屏的朋友可在当贝市场中下载当贝影视或奇异果TV抢先观看。作为一部备受期待的游戏..
就当前的态势来看，索尼PS5主机的热度要高出微软Xbox Series X不少，包括但不限于外观评价、游戏储备等。据外媒报道，索尼对PS5今年的表现非常看好..
【TechWeb】7月15日消息，据紫光国微微信公众号消息，近日，由紫光国微牵头，联合紫光展锐、紫光云等多家企业，中标中国工业和信息化部信息通信管..
通常情况下，我们平常运动都喜欢听音乐，更容易放松身体，所以就需要运动耳机。在以前运动耳机无非就是一条有线耳机，但有线耳机重视有很多缺点，..
我们知道，女生在买东西的时候，是比较挑剔的。对于特别是对产品的外观颜值会比较重视，毕竟女生都是爱美的，这不仅仅体现在对自身要求上，对身边..