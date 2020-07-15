部分QQ用户账号被腾讯冻结 冻结理由为违规业务行为

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > QQ最新资讯 > 正文

部分QQ用户账号被腾讯冻结 冻结理由为违规业务行为

2020-07-15 14:03 · 稿源：站长之家

今日，有大量网友在微博反映称，自己的QQ号在11点30分左右被冻结，冻结理由为违规业务行为。期间多次尝试官方给出的方法解封不成功，人脸识别不能通过，发送短信显示未收到短信。同时，手机端QQ安全中心显示404，电脑端QQ安全中心显示QQ账号不存在。截至目前，腾讯方面暂未回应。

QQ截图20200715135333.jpg

QQ截图20200715135346.jpg

投票模块插入


网友热搜:

虹膜识别和人脸识别微信人脸识别怎么解冻人脸识别软件如何使用人脸识别登录qq人脸识别怎么破解人脸识别系统价格商汤科技人脸识别微信人脸识别怎么设置ai人脸识别网站钉钉人脸识别用照片
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯申请“人脸活体检测”相关专利 或开发人脸识别系统

    天眼查数据显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增数条专利信息，其中之一为：一种人脸活体检测的方法、相关装置、设备及存储介质。专利摘要显示，本申请公开了一种人脸活体检测的方法，该方法应用于人工智能领域。本申请由于同时考虑人脸图像的三维几何信息和表面材质信息，从而能够辨识出人脸图像的真实性，有效地抵御不同的人脸活体攻击方式。腾讯科技（深圳）有限公司成立于2000年2月，法定代表?

    人脸 人脸活体检测 人脸识别

  • 腾讯游戏回应人脸识别验证问题：用户身份不会被记录

    6月17日，腾讯游戏宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别，后续将在运营的全部手游产品中生效。

    腾讯 腾讯游戏 人脸识别

  • 孩子冒充家长玩游戏？腾讯再出招：人脸识别验证

    熊孩子想要偷偷冒充家长身份玩游戏，今后可能难上加难了。自6月17日起，腾讯游戏正式升级未成年人保护措施：在对已实名的未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子

    孩子 冒充 家长

  • 人脸信息0.5元一份 人脸识别也不靠谱了？

    现在在互联网上都很流行人脸识别这个概念，这是继指纹识别之后大家讨论最多的一个热点，大家都知道信息是很容易泄露的，那么人脸识别有没危险呢？最近就有记者曝光了这一情况，一些网络黑产倒卖人脸数据泛滥，人脸数据甚至低至0.5元一份。

    人脸信息0.5元一份 人脸识别

  • 腾讯游戏扩大人脸识别应用范围 孩子不能再任性冒用家长身份信息

    【TechWeb】6月17日消息，腾讯游戏对外宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。据悉，腾讯游戏会在游戏登录和支付环节两种场景中发起人脸识别验证：在游戏登录环节：对疑似由未成年人操作的成年人帐号，在其登录游戏时即要求进行人脸识别验证?

    腾讯 人脸识别 游戏

  • 腾讯游戏扩大人脸识别技术应用范围 将陆续覆盖所有手游

    今日，腾讯游戏宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。

    腾讯 腾讯游戏 人脸识别

  • 腾讯游戏扩大人脸识别范围，未成年人保护进入3.0阶段

    6月17日，腾讯游戏宣布自 6 月 17 日起腾讯游戏正式升级未成年人保护措施，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。这也意味着腾讯游戏对未成年人保护工作升级到了全新的3. 0 阶段。

    腾讯游戏 人脸识别 腾讯游戏身份识别

  • 从零学习人脸识别：产品经理需要了解的算法通识

    人脸识别功能在日常生活中已经越来越常见，像车站检票、银行核验身份、上下班打卡……尽管技术本身随处可见，但真正了解技术原理的人并不多。虹软视觉开放平台策划了《从零学习人脸识别》系列课程，系统讲解这门技术的技术原理和应用现状。第一期《人脸识别算法初识》课程，主要介绍人脸识别运行流程、应用场景及商用门槛等场景问题。【人脸识别的技术原理】最近几年，随着深度学习的发展以及计算机算力的提升，包括人脸识别在内的

    人脸识别 产品经理 算法通识

  • 高科技加持！山东今年高考报名已采用人脸识别

    7月3日，今天在山东省政府新闻办召开新闻发布会上，山东省教育厅副厅长关延平介绍，今年山东高考报名已经采用人脸识别，不再要求考生在签到表按手印。

    人脸识别 高考

  • 开源推荐 | 可实现门禁、AI测温敏捷开发的人脸识别应用套件

    随着人脸识别技术的不断发展，尤其是在部分算法平台对外开放算法之后，人脸识别的应用门槛得到了极大降低。但是从算法到一款真正可落地的人脸识别产品，在完整的应用开发中，不仅需要考虑底层算法的运行逻辑，也需要上层业务逻辑完整自洽。而这个从 0 到 1 的过程，往往会让大部分中下企业及开发者，在项目商用化落地过程中无从下手。因此，在这里推荐一款开源的人脸识别应用套件ArcFaceGo。基于该套件，可以快速甚至零代码搭建人?

    、AI测温 人脸识别

  • GeekPwn 2020开启报名，CAAD人脸识别如何突破虚假人脸和口罩双重挑战？

    大火的人脸识别技术，可能从来不会想到口罩在 2020 年竟然给它带来了这么大的阻碍。在全民口罩的趋势下，戴口罩会使人脸识别精度大打折扣，最典型的莫过于手机面部解锁失效。与此同时，人脸识别技术自从问世那天起，就无法绕过虚假的“人脸”对这项技术的安全拷问。AI、口罩、虚假人脸，到底谁是谁的克星？全球首个关注智能生活安全的黑客大赛——GeekPwn，在重磅开启 2020 年度的赛程中，继续加码人和AI的对抗，发起CAAD虚假人脸A

    GeekPwn GeekPwn2020 人脸识别

  • 华为Mate 40 Pro曝光：或采用刘海屏 支持3D人脸识别

    从Mate 20系列开始，华为连续两代产品在Pro版本上采用刘海屏，并实现了支付级别的3D人脸识别。对于即将登场的Mate 40系列，华为似乎有意延续这一方案。7月1日消息，爆料人@RODENT950爆料，M

    华为 华为Mate40Pro

  • UCloud优刻得推出人脸识别测温平板和智能防疫一体机

    正值全国各地企业复工、学生复学之际，北京新发地市场近日爆发的一起聚集性疫情，使国内的疫情防控形势再次严峻起来。加之海外疫情仍处于大规模爆发状态，如何做到外防输入、内防反弹是当下抗疫工作所面临的两大挑战。为此，UCloud优刻得结合自身在AIoT领域的技术优势，与中车集团中城捷运合作推出了两款疫情防控产品：人脸识别测温平板和智能防疫一体机，可分别应用于不同场景。人脸识别测温平板通过AI算法进行人脸识别和无接触测

    UCloud优刻得 人脸识别 UCloud

  • 魔点科技CEO肖传宝：人脸识别是便捷生活的基础技术要素丨亿欧专访

    人工智能产业把人类快速带入了"智能化时代"，各国纷纷围绕机器学习、自然语言处理、计算机视觉等技术领域布局，其中人脸识别应用已然成为计算机识别应用发展的主流技术之一。据亿欧智库《计算机视觉人脸识别市场研究报告》显示， 2021 年中国人脸识别市场规模为529. 7 亿元，年均复合增长率保持在52%，前景相当看好。风口之上，无数的企业前仆后继涌入人脸识别的市场，而魔点科技是早期的拓荒者之一。你一定体验过钉钉人脸识别打卡

    魔点科技 人脸识别

  • 苹果正密集采购iPhone 12人脸识别和背部ToF元件：保证9月上市

    关于苹果新一代iPhone（iPhone 12系列）的最新进展，业内有了最新披露。消息称，全球领先的砷化镓微波积体电路（GaAs MMIC）晶圆代工公司稳懋半导体（Win Semiconductors）从6月开始就在密集生

    iPhone 12 苹果

  • 腾讯QQ推出辣酱表情 上面还画了只企鹅

    【TechWeb】7月3日消息，腾讯和老干妈之间的纠纷还没有最终结果，双方在营销上已经放飞自我。今日，有网友发现，腾讯QQ上线了辣酱表情，上面还画了一只企鹅。对此，不少网友直呼，老干妈要来斗图否？据悉，这款“企鹅牌”辣酱表情目前仅在安卓端推出，iOS端还不能看到。腾讯此前请求法院查封冻结贵州老干妈价值千万元的资产，获法院裁定同意。7月1日，贵阳警方通报，3人伪造老干妈公司印章与腾讯合作。腾讯“被骗”引起全网热议。

    腾讯 QQ 表情包

  • QQ账号突然被冻结解决办法 7.15腾讯冻结大量QQ用户

    2020年7月15日的早上，很多网友在微博上发表评论称自己的QQ账号无故被冻结，并且还是以各种莫名的理由冻结的，有网友表示我未检测到人脸也被冻结，目前还未可知原因是什么。

    QQ账号 QQ账号被冻结

  • 与老干妈“重归旧好”！腾讯QQ飞车牵手劳斯莱斯

    近期，腾讯与老干妈事件反转不停，早已成为人们茶余饭后的谈资，其中不少人调侃QQ飞车真的是代言了个寂寞。不过好在双方已厘清误解，腾讯就事件中的种种误会及欠妥之处向老干妈道歉，同时撤回

    腾讯 QQ飞车 老干妈

  • 史上最短命表情 腾讯突然下线QQ牌辣酱表情

    腾讯与老干妈之间的广告这几天很热闹，让吃瓜群众过足了调侃鹅厂的瘾，事件的离奇程度也堪称狗血电视剧。腾讯除了自嘲之外，还趁机做了不少营销，比如加入了QQ辣酱表情，结果一天多时间就下线了

    QQ表情 老干妈 腾讯

  • 腾讯申请“人脸活体检测”相关专利 用于人工智能领域

    据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增数条专利信息，其中之一为：一种人脸活体检测的方法、相关装置、设备及存储介质。专利摘要显示，本申请公开了一种人脸活体检测的方法，该方法应用于人工智能领域。本申请由于同时考虑人脸图像的三维几何信息和表面材质信息，从而能够辨识出人脸图像的真实性，有效地抵御不同的人脸活体攻击方式。

    腾讯
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM