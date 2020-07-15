部分QQ用户账号被腾讯冻结 冻结理由为违规业务行为

大火的人脸识别技术，可能从来不会想到口罩在 2020 年竟然给它带来了这么大的阻碍。在全民口罩的趋势下，戴口罩会使人脸识别精度大打折扣，最典型的莫过于手机面部解锁失效。与此同时，人脸识别技术自从问世那天起，就无法绕过虚假的“人脸”对这项技术的安全拷问。AI、口罩、虚假人脸，到底谁是谁的克星？全球首个关注智能生活安全的黑客大赛——GeekPwn，在重磅开启 2020 年度的赛程中，继续加码人和AI的对抗，发起CAAD虚假人脸A