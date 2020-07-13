微软与谷歌合作，为Android设备开发更多Web应用

据国外媒体报道，微软正在与谷歌合作，通过谷歌应用商店为Android设备提供更多更好的Web应用程序。据悉，开发人员使用微软PWABuilder工具构建的应用程序将能够利用谷歌Bubblewrap实用工具和库的新特性，其中包括新的Web快捷方式标准、“更深入”的推送通知和可视化界面定制。
据国外媒体报道，微软正在与谷歌合作，通过谷歌应用商店为Android设备提供更多更好的Web应用程序。据悉，开发人员使用微软PWABuilder工具构建的应用程序将能够利用谷歌Bubblewrap实用工具和库的新特性，其中包括新的Web快捷方式标准、“更深入”的推送通知和可视化界面定制。
6月15日消息，上周Android 11 Beta 1正式上线，谷歌Pixel机型率先尝鲜。考虑到这是Beta版Android 11，系统方面不够稳定，不少Pixel用户升级到Android 11之后选择降级回到Android 10，然而在降
Android11 将带来许多功能和改进，包括通知菜单中的 "对话"类别，这种形式可以帮助管理各种消息服务的所有正在进行的聊天信息，方便即时回复。然而现在看来，并不是所有Android设备都有望在升级到版本 11 以后获得该功能。
7月7日消息，据Windows Central报道，微软正在为Surface Duo打造全新的操作系统，该系统基于Android深度定制。Windows Central称微软内部已经组建团队，专门负责Surface Duo操作系统研发。报
即将到来的Android 11系统上，谷歌要出手好好治理下杀后台的事情了。针对有些厂商会过于激进地杀死这些后台进程，从而导致通知的延迟和应用程序的行为怪异。在 Reddit AMA 环节中，Android 工
因为32位的固有限制，不少主流操作系统已经切换到64位环境，比如iOS 11、macOS Catalina等，Windows 10也自v2004版本开始停止向OEM分发32位系统。下面，该Android了。据开发者爆料，Android
滚动截图或者长截图在主流ROM中已经是标准功能，包括但不限于MIUI、EMUI、三星OneUI等。然而，可能你并不知道，原生Android事实上迄今也不支持。在最近参与Reddit AMA活动时，Android研发团队
iOS 14发布后，关于桌面小部件在内的诸多功能系借鉴安卓的声音不绝于耳，华为用户似乎也是不吐不快。名为ByYash Mishra的用户撰文指出，iOS 14和Android 11同时“抄袭”了华为EMUI
今天谷歌发布了新的安全公告，Android系统迎来2020-07-01和2020-07-05两个安全补丁，都是解决棘手的安全漏洞。据公布的内容看，谷歌这次发布的两个针对Android安全补丁，一个是Android和谷歌服
据外媒PhoneArena消息，谷歌开发出了一项新的Android功能——“呼叫验证”，该功能可以帮助用户确定是否需要接听电话。
去年十月份的微软发布会上，登场的Surface Duo可以说给不少人留下了很深的印象。而此后微软一直保持着相当低调的姿态。6月19日，据外媒报道，Surface Duo或最快于8月上市，并且微软已经开始为
谷歌今日面向Pixel 2等以上设备发布了Android 11 Beta2，号称迄今最稳定。按计划，接下来还有一次Beta 3，之后就会转正，时间节点是三季度。不过，细心人士发现，在谷歌的“Hey Google&r
被誉为Surface之父的Panos Panay在最新社交动态中晒出家庭成员合照，眼尖的网友注意到，男孩手中拿着的正是Surface Duo。据媒体报道，微软去年发布的Surface Duo预计会在8月份上市，且微软已经
最近，谷歌Android软件工程师确认，Android 11 的最终版本已经确认不会提供长截图功能。他同时指出，即使目前该功能并未完善，不能再所有场景中正常工作，所以不会匆忙上马。早期的测试版中，Android 11 截图界面增加了“Extned”选项，截图完成点击“Extend”后，会提示“Not implemented”，标识该功能正在开发中，于是许多网友对即将发布的 Android 11 给予厚望，认为新系统能够提供长截图功能?
虽然Google I/O 2020(也就是谷歌开发者大会)因为疫情的原因已经凉到连影都没了，但大会重点“Android 11”却是疫打不动地推进着。
Android极客所在的AP网站日前撰文谈到了对iOS 14的体验，并列举出15项后者引入的新功能，并期待原生Android也能效仿加入，不妨来了解下。1、Universal search通用搜索通用搜索栏可启动应用程
今日，ColorOS官微宣布，Find X2系列基于Android 11 Beta1版本的ColorOS测试版正式上线。 开发者与尝鲜用户可以通过OPPO开放平台下载体验。随后，小米手机系统软件部总监张国全
长期以来，Android生态圈存在版本割裂或者碎片化的问题，相较于iOS，总是惨不忍睹。不过，谷歌最近表示，监测显示，自去年9月正式推出后5个月Android 10的安装基数就达到了1亿，相较于Android
安卓对64位的支持是从2014年的Android 5.0开始的。可时至今日，谷歌自己的Chrome for Android浏览器却仍旧停留在32位。64位相较于32位，运行效率更高，同时安全性也更好。不过，谷歌日前确认
6 月 11 日，在谷歌发布了 Android 11 首个 Beta 版本后，ColorOS 率先预告 Android 11 Beta 1 将在 OPPO Find X2 系列上开启尝鲜体验。而今天，ColorOS 官方微博宣布基于 Android 11 的 ColorOS 开发者测试版正式上线，目前已支持 OPPO Find X2 系列机型，开发者与尝鲜用户可以通过 OPPO 开放平台下载体验。安全又易用，Android 11 Beta × ColorOS亮点公布从ColorOS发布的版本亮点可见，基于 Android 11 开发的 ColorOS 将在设计
去年十月份的微软发布会上，登场的Surface Duo可以说给不少人留下了很深的印象。而近期，关于Surface Duo的传言也是越来越多，据最新的消息显示，该机或将马上要发布了。7月9日，据外媒报道，
这段时间各种消费券琳琅满目，但很多都是仅限某个地方的用户领取和使用，还经常设置各种门槛。现在，“广州文旅券”来了！它有30元、50..
联发科上周发布了6月份及上半年的运营报告，在天玑1000及天玑800系列5G芯片出货大好的推动下，联发科的业绩重回涨势，创造了45个月来的新高。华为..
7月13日消息，我们从相关渠道获悉，蔚来汽车旗下首款纯电动轿跑SUV——EC6将会在2020成都车展期间公布售价，随后会在今年9月份正式交付..
苹果承认Apple Music导致iPhone耗电严重。7 月 13 日消息，此前有用户反映称Apple Music导致iPhone耗电严重，涉及 iPhone 11 等多款新旧机型。这一..
作为华为下半年的年度旗舰新品，很多朋友都很关心华为Mate40系列的消息。日前，有数码博主曝光了华为Mate40系列的详细配置信息，包括Mate40 和Mat..
荣耀将于 7 月 16 日发布荣耀MagicBook系列锐龙版，不过根据之前公布的信息，荣耀还有一款游戏本产品尚未发布。日前，华为终端一款笔记本电脑通过..
网信办约谈学而思网校APP负责人。 7 月 13 日，此前据人民日报客户端报道，从国家网信办了解到， 2020 年暑期在即，为给广大未成年人营造健康的..
即将推出的OnePlus Nord将拥有 105 度广角视野的自拍相机。OnePlus在Nord的Instagram页面上发布的一段视频中证实了这一消息。虽然没有确认摄像头的..
如果你目前正在运行Windows 10，而最近开始考虑切换到Linux，有可能你仍然没有决定在设备上安装什么发行版。虽然Ubuntu、Linux Mint或elementary ..
2019 年 11 月，苹果公司承诺在几年内通过一系列举措投入 25 亿美元，以应对加州的住房危机，其中包括：与加州政府合作设立 10 亿美元的经济适用房..
微软正在与谷歌合作，通过谷歌应用商店为Android设备提供更多更好的Web应用程序。据悉，开发人员使用微软PWABuilder工具构建的应用程序将能够利用..
【TechWeb】7月13日消息，今天是国内互联网招聘平台BOSS直聘成立六周年的日子，在今天的生日晚会上，BOSS直聘宣布向可可西里自然保护区捐赠巡护车..
广汽集团发布公告称，根据2019年12月18日披露的减持计划，公司董事及高管人员拟根据《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》..
【TechWeb】7月13日消息，苏宁易购今天对外发布2020年上半年业绩预告，称2020年二季度预计归属于上市公司股东的净利润为盈利3.1-4.1亿元，扣除非经..
BOSS直聘在六周岁生日晚会上宣布向可可西里自然保护区捐赠巡护车，旨在保障巡护员打击盗猎、盗采等违法行为时的人身安全。据了解，此次捐赠属BOSS..
作为全球最大也是最知名的程序员交友网站，代码托管服务平台Github那是一天都不能没有的。今天Github突然就崩了，让很多程序员很担心，询问Github..
微博视频创作者全面升级为微博视频号，并正式推出“微博视频号计划”，未来一年，微博将投入 10 亿精准广告投放资源以及 300 亿顶级曝光资源，并向..
今天早些时候，代码托管服务平台GitHub再次出现服务器故障，网页无法打开，数个小时后恢复。..
据外媒报道，随着返校季的到来，苹果将在第三季度大幅增加MacBook Pro的订单。加之苹果还要应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势，Mac..
今天，小鹏汽车正式上线悦鹏服务，该服务系小鹏汽车售后增值服务体系的包年式产品，涵盖保养、维修、充电、事故处理、用车娱乐等用车需求。..