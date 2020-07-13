微软与谷歌合作，为Android设备开发更多Web应用

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微软与谷歌合作，为Android设备开发更多Web应用

2020-07-13 21:11 · 稿源：站长之家

据国外媒体报道，微软正在与谷歌合作，通过谷歌应用商店为Android设备提供更多更好的Web应用程序。据悉，开发人员使用微软PWABuilder工具构建的应用程序将能够利用谷歌Bubblewrap实用工具和库的新特性，其中包括新的Web快捷方式标准、“更深入”的推送通知和可视化界面定制。

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