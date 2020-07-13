运营商声称技术原因致携号转网无法办理 消保委：出于利益因素

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息：据央视财经报道，近日，有用户反映称在上海办理携号转网困难重重，对此，记者来到一家上海联通营业厅办理携号转出到移动，但工作人员告知记者需要取消套餐服务后才能办理，于是记者取消了每月99元套餐，并收到了通知满足携转条件的短信。

第二天记者来到移动营业厅办理携号转网，发了多条短信给联通申请授权码，但迟迟没有收到，业务无法办理。

记者注意到，同一天同一个营业厅内，所有办理携号转网业务的机主没有一个办理成功，工作人员称是三大运营商系统同时出错。

对此，上海市消保委副秘书长唐健盛认为，消费者在业务办理过程中遇到的困难，往往是因为电信运营商出于利益考虑，而非技术上真的存在难题。

据悉，携号转网办理需要三个步骤，分别为：查询是否满足携转条件、申请授权码、到营业厅办理。

7 月 7 日，工信部信息通信管理局在京召开了“携号转网”服务监管电视电话会议，在会上，工信部指出，现阶段“携号转网”服务在思想认识方面、行动落实方面和能力建设方面，仍与用户预期存在一定差距。各相关单位要压实责任，全面彻查“携号转网”服务问题。

据工信部公布数据显示，截至7月，“携号转网”已为 940 万人次提供了服务。



目前，携号转网服务已启动了8个多月。