运营商声称技术原因致携号转网无法办理 消保委：出于利益因素

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 运营商最新资讯 > 正文

运营商声称技术原因致携号转网无法办理 消保委：出于利益因素

2020-07-13 11:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息：据央视财经报道，近日，有用户反映称在上海办理携号转网困难重重，对此，记者来到一家上海联通营业厅办理携号转出到移动，但工作人员告知记者需要取消套餐服务后才能办理，于是记者取消了每月99元套餐，并收到了通知满足携转条件的短信。

第二天记者来到移动营业厅办理携号转网，发了多条短信给联通申请授权码，但迟迟没有收到，业务无法办理。

记者注意到，同一天同一个营业厅内，所有办理携号转网业务的机主没有一个办理成功，工作人员称是三大运营商系统同时出错。

QQ截图20200713110829.jpg

对此，上海市消保委副秘书长唐健盛认为，消费者在业务办理过程中遇到的困难，往往是因为电信运营商出于利益考虑，而非技术上真的存在难题。

据悉，携号转网办理需要三个步骤，分别为：查询是否满足携转条件、申请授权码、到营业厅办理。

7 月 7 日，工信部信息通信管理局在京召开了“携号转网”服务监管电视电话会议，在会上，工信部指出，现阶段“携号转网”服务在思想认识方面、行动落实方面和能力建设方面，仍与用户预期存在一定差距。各相关单位要压实责任，全面彻查“携号转网”服务问题。

据工信部公布数据显示，截至7月，“携号转网”已为 940 万人次提供了服务。

目前，携号转网服务已启动了8个多月。

网友热搜:

三大运营商4g网速排名手机网络运营商香港电信运营商排名联通运营商代码三大运营商套餐资费表携号转网什么时候实行什么叫虚拟运营商运营商增值业务韩国三大运营商哪个好三大运营商宽带用户量
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 工信部：“携号转网”已为940万人提供服务

    昨日，工信部信息通信管理局在京召开了“携号转网”服务监管电视电话会议。会议公布数据称，“携号转网”已为 940 万人次提供了 “携号转网”服务。

    工信部

  • 工信部:截至目前已为940万人次提供了 “携号转网”服务

    为进一步提升“携号转网”服务质量，增强“携号转网”用户获得感和满意度， 7 月 7 日，工业和信息化部信息通信管理局在京召开了“携号转网”服务监管电视电话会议。会议指出，截至目前已为 940 万人次提供了 “携号转网”服务，服务总体平稳，但仍与用户预期存在一定差距。

    携号转网 运营商 工信部

  • 记者体验上海携号转网困难重重：一天同一营业厅内无一人办理成功

    2019年8月5日，携号转网进入落地阶段。11月10日，三大运营商携号转网服务正式进入试运行阶段。2019年11月27日，工信部召开携号转网启动仪式，即日起，携号转网正式在全国提供服务，标志着民国盼

    携号转网 电信运营商 营业厅

  • 已有940万人次携号转网 工业和信息化部：彻查服务问题

    2019年8月5日，携号转网进入落地阶段。11月10日，三大运营商携号转网服务正式进入试运行阶段。2019年11月27日，工信部召开携号转网启动仪式，即日起，携号转网正式在全国提供服务，标志着民国盼

    携号转网 工信部 工业和信息化部

  • 5G套餐大酬宾，运营商的良心发现？

    近日，受工信部指令，国内三大运营商将5G资费下降，年内将大力普及，覆盖地级以上城市。在 2019 年三大运营商首次公布的5G套餐中，中国移动5G套餐最低为每月 128 元/30GB/ 200 分钟通话，最高为每月 598 元/300GB/ 3000 分钟通话;中国联通与中国电信5G套餐最低为每月 129 元/30GB/ 500 分钟通话，最高为每月 599 元/300GB/ 3000 分钟通话。

    5G 通信 工信部

  • 法国不完全禁止华为5G设备 但鼓励运营商不要尝试

    DoNews 7月6日消息（记者 刘文轩）法国网络安全机构ANSSI负责人Guillaume Poupard在接受Les Echos采访时表示，法国不会在5G电信网络建设过程中完全禁用华为的设备，但ANSSI正敦促当地电信运营商避免采购华为设备。对于目前没有使用华为设备的运营商，Poupard表示，ANSSI鼓励他们不要尝试。法国4家电信运营商中的两家Bouygues Telecom和SFR，大部分移动网络设备都采用华为的产品。Guillaume Poupard表示，对于那些已经在使用华为的?

    法国 华为

  • 英国移动运营商警告：换掉华为将造成数十亿英镑的损失

    英国移动网络运营商沃达丰警告称，将华为的设备从他们的网络中移除可能会导致客户联网和供电大面积中断，甚至将给该公司造成数十亿英镑的损失。

    华为 华为5G 华为英国

  • 消息称华为计划敦促日本各运营商采用其5G产品

    【TechWeb】6月28日消息，据国外媒体报道，华为向其日本法人发出指示，要求强烈敦促日本各运营商采用华为的5G产品。华为华为日本法人将在营销活动中强调，欧洲主要国家同意采用华为的5G产品。不过，外媒也有报道，日本正推动5G建设利用国产设备，避免依赖海外。日本NTT（日本电报电话公司）与NEC（日本电气）近日还宣布，将就5G移动通信等技术开发进行资本和业务合作。

    华为 5G 5G网络

  • 电信运营商警告：移除华为设备将影响英国经济复苏

    据英国媒体报道称，该国两大运营商沃达丰（Vodafone）和英国电信（BT）发出警告，如果英国政府要求从超高速网络建设中，迅速撤除华为制造的设备，英国经济复苏将会受到影响。英国在今年1月将华

    英国 5G 华为

  • 三大运营商降低5G套餐门槛：最低只要69元

    6月24日消息，据媒体报道，三大运营商纷纷降低5G套餐门槛，最低只要69元。报道指出，三大运营商将原本百元以上的5G套餐纷纷拉低到百元以下。其中中国移动折扣力度最大，目前最便宜的5G套餐只要

    运营商 5G

  • 三星称可为英国供应5G网络 正与欧洲运营商谈判

    据外媒报道，三星电子执行副总裁Woojune Kim今日表示，该公司正与欧洲运营商进行积极的商业谈判，以为其提供网络设备，并将资源投入到4G、5G和6G等领域。

    三星 5G网络 英国

  • 数据运营商Equinix将在17个市场拓展阿里云的客户接入

    【TechWeb】7月8日消息，据国外媒体报道，数据运营商Equinix将在17个市场拓展阿里云的客户接入，其中包括迪拜、法兰克福、香港、雅加达、伦敦、新加坡、悉尼、东京，以及芝加哥、达拉斯、丹佛等美国城市。阿里云为全球企业提供一套全面的云计算服务，其丰富多样的生态系统涵盖电子商务、支付、物流和供应链管理解决方案等。Gartner的报告显示，阿里云为全球第三大、亚太区最大的基础设施即服务（IaaS）供应商。上周，权威研究机构

    阿里云 阿里 云计算

  • 三大运营商已启动5G消息商业化平台建设

    在今日的RCS-5G消息论坛上，中移互联网公司副总经理庄仁峰表示，当前，三家运营商都已经启动了5G消息商业化平台的建设工作，5G消息在中国的落地发展进入快车道。目前中国移动通过“短信小程序”

    5G消息

  • 外媒：传印度可能劝阻本国电信运营商采购华为中兴设备

    据国外媒体报道，美国联邦通信委员会（FCC）刚刚禁止美国公司使用政府资金购买华为和中兴的设备，印度似乎也开始试图劝阻本国电信运营商采购华为和中兴的设备。知情人士表示，印度可能会建议本国电信运营商避免采购华为和中兴通讯生产的设备。他们还表示，印度电信部已经就使用中国网络设备的问题与包括Bharti Airtel、Reliance Jio Infocomm和Vodafone Idea在内的私营企业进行了接洽。此外，印度政府计划

    华为 中兴 中兴通讯

  • SA：移动运营商实体店智能手机销量差强人意

    【TechWeb】6月30日消息， StrategyAnalytics撰文称，美国一直以来拥有强大的运营商和合作的零售实体店，但消费者打算通过在线渠道购买下一部智能手机的意愿将增长22%。Strategy Analytics的报告指出，尤其是在美国和英国，直接从制造商处进行在线购买的潜在增长显著。报告还称，2020年第Q3和Q4开始的COVID-19早期恢复阶段，运营商，厂商和零售商将不得不加倍努力，以说服犹豫的智能手机用户——相对于其他优先事项而言，新手机值

    运营商 SA 移动运营商

  • 国外运营商上架iPhone 12 证实此前曝光的iPhone12命名方案

    据推特网友发现，近日，荷兰运营商T-Mobile在官网偷偷上架了iPhone12 系列产品，iPhone 12/12 Max/12 Pro/12 Pro Max均在列。而这也证实了此前曝光的iPhone12 命名方案的真实性。这是官方渠道首次泄露苹果 2020 年 iPhone 12 阵容的具体命名。

    iPhone12 苹果 iPhone

  • 三星电子与电信运营商Telus达成5G网络设备供应协议

    6月19日消息，据国外媒体报道，同华为、爱立信等电信设备供应商一样，三星电子也是全球为数不多的能向电信运营商提供5G设备的厂商，他们近日又获得了一份5G网络设备供应协议。三星电子新获得的，是来自电信运营商Telus的5G网络设备订单。Telus是加拿大的一家电信运营商，他们已经在加拿大多个城市推出了5G商用网络，他们选定三星电子为5G基础设施设备的供应商。从外媒的报道来看，与Telus签订合同，是三星电子过去7个?

    三星电子 5G 三星电子Telus

  • 5G有我 | 思特奇发布线上体验中心及5G系列创新应用 助力运营商与行业企业“智慧运营

    7月 2 日，北京思特奇信息技术股份有限公司（简称：思特奇，股票代码：300608.SZ）通过自主研发的易信直播方式在线举办“思特奇产品研讨暨线上体验中心发布会”，重点发布搭载思特奇最新研发成果与创新应用的“思特奇线上体验中心”，全面展示思特奇在5G网络、业务支撑、场景创新应用方面的综合能力。本次活动以“拥抱5G时代 驱动智慧运营”为主题，思特奇通过对5G场景下，产品、技术、应用、服务等内容探讨交流，深化与电信运营商

    智慧运营 思特奇

  • 工信部：三大运营商移动电话用户总数达15.9亿户

    今日，工信部发布了《 2020 年1- 5 月通信业经济运行情况》，数据显示，1- 5 月，电信业务收入累计完成 5741 亿元，同比增长2.8%，增速同比提高2. 5 个百分点，较1- 4 月增幅提高0. 5 个百分点。

    工信部 运营商 通信

  • 拒绝“傻瓜式”运营 即信ICC融合通信中台让运营者更专注运营本身

    企业生产服务的本质是与客户产生触达交互，通信渠道和媒体平台贯穿于整个生产服务的闭环之中，因此通信资源是企业发展不可或缺的一部分。 当前，大多数企业都认识到了通信渠道对于企业的重要性，利用多渠道实现企业与客户的触达交互。而目前，90%的企业都配备着三条以上的通信渠道，且这些通信渠道往往对应着不同的三方供应商，这也就决定了各个渠道的后台是相互独立的。而企业进行消息触达时，往往需要根据业务需求进行不同渠道间

    即信 ICC融合通信
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM