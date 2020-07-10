腾讯向老干妈致歉 网友：主要想弄个老干妈的真公章

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 趣咖 > 关键词 > 腾讯最新资讯 > 正文

腾讯向老干妈致歉 网友：主要想弄个老干妈的真公章

2020-07-10 17:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息：刚刚，腾讯公司官微公布了“老干妈事件”最新进展。腾讯称，过去的几天里，双方进行了深入的沟通，双方已厘清误解，握手言和。对于之前的欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉。并表示未来双方将积极探索并开启一系列正式合作。

此外，腾讯还对贵阳公安对此案件的高度重视和积极行动表示感谢。腾讯已向法院申请撤回财产保全申请及本案诉讼，并就合同诈骗行为已向贵阳公安报案。腾讯和老干妈双方后续将积极配合相关法律程序的推进。

对此，网友纷纷喊话称让腾讯睁大眼睛，注意公章是不是真的。更有网友调侃称，声明什么的不重要，主要想弄个老干妈的真公章~

00.png

老干妈事件始末

6 月 30 日，腾讯称老干妈老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，因而向法院起诉，请求冻结老干妈公司 1624 万财产。

6 月 30 日下午，老干妈回应腾讯起诉，称没有与腾讯合作，腾讯可能被骗了，并向警方报案。

7 月 1 日，贵阳警方通报，3 人伪造老干妈公司印章与腾讯合作。

7 月 1 日晚间，腾讯再次回应称 “一言难尽”，并表示为了防止类似事件再次发生，以 1000 瓶老干妈为礼品征求类似线索。

7 月 2 日，老干妈上架“大客户专属” 1000 瓶辣椒酱，售价为 9999 元。

7 月 10 日，腾讯向老干妈致歉，称双方已握手言和，并表示未来双方将积极探索并开启一系列正式合作。

网友热搜:

腾讯视频腾讯灵鲲app5元一个月腾讯视频会员腾讯新闻地方站如懿传全集免费观看腾讯腾讯视频版权限制腾讯封杀薛之谦腾讯拍拍网官网还在吗腾讯q币有成本吗2019腾讯广告算法大赛
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM