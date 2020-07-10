腾讯向老干妈致歉 网友：主要想弄个老干妈的真公章

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息：刚刚，腾讯公司官微公布了“老干妈事件”最新进展。腾讯称，过去的几天里，双方进行了深入的沟通，双方已厘清误解，握手言和。对于之前的欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉。并表示未来双方将积极探索并开启一系列正式合作。

此外，腾讯还对贵阳公安对此案件的高度重视和积极行动表示感谢。腾讯已向法院申请撤回财产保全申请及本案诉讼，并就合同诈骗行为已向贵阳公安报案。腾讯和老干妈双方后续将积极配合相关法律程序的推进。

对此，网友纷纷喊话称让腾讯睁大眼睛，注意公章是不是真的。更有网友调侃称，声明什么的不重要，主要想弄个老干妈的真公章~

老干妈事件始末

6 月 30 日，腾讯称老干妈老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，因而向法院起诉，请求冻结老干妈公司 1624 万财产。

6 月 30 日下午，老干妈回应腾讯起诉，称没有与腾讯合作，腾讯可能被骗了，并向警方报案。

7 月 1 日，贵阳警方通报，3 人伪造老干妈公司印章与腾讯合作。

7 月 1 日晚间，腾讯再次回应称 “一言难尽”，并表示为了防止类似事件再次发生，以 1000 瓶老干妈为礼品征求类似线索。

7 月 2 日，老干妈上架“大客户专属” 1000 瓶辣椒酱，售价为 9999 元。

7 月 10 日，腾讯向老干妈致歉，称双方已握手言和，并表示未来双方将积极探索并开启一系列正式合作。