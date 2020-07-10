11名触手游戏主播集体入驻快手 触手已更名为快手直播平台

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11名触手游戏主播集体入驻快手 触手已更名为快手直播平台

2020-07-10 16:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息：今天，快手游戏官方宣布王者荣耀主播@我是蓝烟啊@触手旧梦@忆寒厉害了@花花今天鸽了吗@触手顾泽 以及@触手欧弟等 11 名触手游戏主播正式入驻快手。

快手方面表示，近期已推出最新游戏公会政策，新政策取消入驻流水门槛，返点月流水门槛由原 20 万降至 5 万，主播和公会综合分成比例提升至62%。综合分成比例在一线平台中是最高的。

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快手表示：欢迎更多怀揣游戏梦想的优秀内容创作者入驻，一同构建可持续发展的游戏内容生态。

此前，触手直播官网及App均已无法正常打开，疑似停服;也有触手直播主播在微博曝出截图称，据合同约定，主播经纪公司将部分主播独家直播平台更改为快手直播平台。

触手直播上线于 2015 年，此前一直专注于手游直播。 2015 年 11 月，触手直播凭借着王者荣耀实现了爆发性增长，并通过后续的一系列布局，与头部直播平台虎牙、斗鱼并驾齐驱。 2017 年，触手已成为国内《王者荣耀》手游直播的第一平台，单日有超过 6000 个主播在触手上进行王者荣耀直播。 2015 至 2018 年，触手直播凭借这些大IP手游拢获注册用户1. 1 亿，日活主播达 50 万。

如今平台停服，主播转向快手，意味着曾经这只飞在“风口”的猪即将退出历史的舞台。

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