优酷起诉图解电影侵权案二审宣判 后者构成侵权赔偿3万元

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息:据京法网事公众号消息，近日，北京知识产权法院审结一起关于《三生三世十里桃花》《大军师司马懿之军师联盟》的“图解电影”信息网络传播权案件。

法院经审理认为被告蜀黍科技公司侵犯了优酷公司对上述两部剧集享有的信息网络传播权，维持了一审判决，判赔经济损失 3 万元。

据悉，优酷公司享有上述两部作品《三生三世十里桃花》《大军师司马懿之军师联盟》的信息网络传播权。

蜀黍科技公司运营的“图解电影”APP和“图解电影”网站为在线图文电影解说平台，宣传“十分钟品味一部好电影”，在其网站上提供了上述两部作品的“图解电影”图片集。

优酷公司认为其行为侵犯了涉案作品的信息网络传播权，诉至法院。一审法院经审理认为，“图解电影”被诉侵权行为成立，并判令被告赔偿经济损失 3 万元。蜀黍科技公司不服，向北京知识产权法院提起上诉。

对此法院认为，虽然被告的行为改变了涉案剧集作品原有的表现形式，提供的为网络图片集而并非视频本身，但对著作权法第十条第十二项规定的“以有线或者无线方式向公众提供作品”的行为，不应狭隘地限定为以不改变作品形式的方式向公众提供完整的作品。

涉案剧集是连续动态的影视画面，而涉案网络图片集是静态图片，虽然两者表现形式不同，但并不意味着改变了类电作品的形态就不存在提供作品的行为。而且根据现有制作技术，流动画面的类电作品的实质，是静止画面的集合和连续播放，类电作品中一帧帧的画面亦应是该作品的组成部分。

因此，判断被告是否存在提供作品的行为，关键还是在于考察涉案图片集是否使用了涉案剧集具有独创性的表达且能基本反映剧集的全部内容。本案中，涉案网络图片集截取了涉案剧集中的 382 幅画面，系涉案剧集中具有独创性表达的内容，能够反映剧集的完整内容，构成提供作品的行为，且通过网络在线方式，使公众可以在其个人选定时间和地点获得涉案图片集。

故法院认定，被告实施的上述行为，已侵犯原告对涉案剧集的信息网络传播权。

据此，北京知产法院判决驳回上诉，维持原判。