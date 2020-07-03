微信支付：全国超200家医院已支持医疗电子票据服务

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 微信支付最新资讯 > 正文

微信支付：全国超200家医院已支持医疗电子票据服务

2020-07-03 20:09 · 稿源：站长之家

今日，微信支付宣布，已联合 21 省市超 200 家医院上线微信医疗电子票据服务，其中北京、上海、广州等一二线城市医院达半数以上，多家三级甲等医院均已上线。

网友热搜:

印尼可以微信支付吗微信支付分800微信支付限额怎么解除微信支付二维码微信支付分有什么用steam微信支付要身份证申请企业微信支付微信支付假支付微信支付是哪一年开始的微信支付服务商
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM