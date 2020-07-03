微信支付：全国超200家医院已支持医疗电子票据服务

微信支付联合同程旅行发布了2020年端午出游大数据。数据显示，小长假对旅游消费的拉动效应显著，微信支付旅游行业支付笔数同比增长43%，支付金额同比增27%，假日经济已呈现全面复苏的态势。为响应疫情防控号召，不少景区将服务从线下搬到了线上。端午期间，各大景区通过微信公众号和小程序为游客提供行程预订、行中消费等服务。据数据显示，小程序支付笔数同比增长123.52%，公众号支付笔数同比增长38.54%