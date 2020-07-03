贝壳找房回应最快第三季度完成在美IPO：没有上市时间表

今日，针对“贝壳找房”已向美国证券交易委员会(SEC)秘密递表，最快第三季度完成在美IPO的报道，贝壳找房方面回应称，没有上市时间表。
今日，针对“贝壳找房”已向美国证券交易委员会(SEC)秘密递表，最快第三季度完成在美IPO的报道，贝壳找房方面回应称，没有上市时间表。
今日，针对赴美上市传闻，贝壳找房回应称，消息不实，目前尚无具体时间表。此前，有媒体报道称，贝壳找房已申请在纽约上市，计划最早三季度赴美IPO，最多融资 20 亿美元。
【TechWeb】6月25日消息，针对媒体报道的贝壳找房计划三季度赴美IPO的传闻，贝壳找房方面回应称，消息不实，目前尚无具体时间表。值得注意的是，此前还有消息称，贝壳找房将赴香港IPO。不过，对于网上的报道，贝壳找房方面均表示了否定，称未明确上市的地点和时间。而最新的报道称，贝壳找房已申请在纽约上市，计划最早三季度赴美IPO，最多融资20亿美元。对此，贝壳找房方面回应称消息不实，目前尚无具体时间表。资料显示，贝壳找
贝壳找房已申请在纽约上市，最多融资20亿美元。贝壳找房获得了腾讯控股公司和软银集团的投资。知情人士称，贝壳找房已经秘密向美国证券交易委员会(SEC)提交了上市申请。贝壳找房据称寻求在纳斯达克上市，已经选择高盛和摩根士丹利担任IPO牵头经办行。创业公司数据服务CB Insights的数据显示，贝壳找房的估值为140亿美元。(作者/箫雨)
在中国母婴行业,贝壳象是不显山不露水,却又高速发展的一艘巨轮。随着新一轮3000万美元融资的发布,贝壳象也成为进口母婴连锁市场的一匹年度黑马,每年新开店近400家,为32家母婴连锁提供专业的供应链服务,年均交易额接近50亿元。贝壳象母婴旗舰店与贝壳象母婴云店也在全国主要城市高速扩张,入驻吾悦广场、恒隆百货等近50家一线商场。0毛利供货下的高速扩张贝壳象集团是米奇联盟创始会员企业之一,联合mikibobo隅田川、丽乐集团、贝乐集
据中国新闻网报道，5月6日，有自媒体曝出贝壳找房平台某中介找房托进行虚假带看楼盘的消息。 7 日，贝壳找房回应称，严厉打击虚假带看行为，一经核实将对经纪人黄线处罚。“对于自媒体所提及内容，公司正在展开专项调查，如果经核查情况属实，将会对该品牌及经纪人进行黄线处理。”
所有线下生意,都值得线上再做一遍,不论衣食住行。这句话背后的含义是:线上再现的都是线下场景,而且是以更高效,以人为本的方式实现。微信与现实场景相对应的就是熟人社交,群聊无非就是把线下聚会搬到了网上。淘宝、拼多多这类电商平台还有另外一个称呼,线上商场。企业家和投资人考察一个线上产品是否有前景,一个重要指标就是在生活中能否找到原型。贝壳的线上贷款核实签约(以下简称线上贷签)服务,是最新例证。这个基于贝壳平台的视?
随着5G时代的到来,社交电商也开始影响着我们的方方面面,越来越多的品牌开始相关的转型。尽管人们能够通过社交电商获得更大的优惠,但本质与传统电商并没有相差多少。为了让大家的每一笔钱花的更有价值,贝壳life基于会员制社交电商平台与新型通证经济,建立全新的社交电商模式。简单的来说,贝壳life是一个以通证经济赋能技术的创新体系,它打破了传统消费模式和电商模式之间的壁垒,以“让每一笔消费都更有价值”为核心,构建VIP会员制消
时代向前奔跑，时间白驹过隙。 5 月 7 日，在这个平凡又不平凡的日子里，贝壳南京站迎来了 2 周年的生日。 在过去的两年中，贝壳南京在不断成长，做了很多改变和探索。聚合和赋能进驻平台的合作经纪品牌，帮助很多的人在南京这座六朝古都找到了心仪的家。 贝壳找房作为科技驱动的新居住服务平台，贝壳南京站合作门店达 1164 家，联网经纪人 11230 名，跨品牌成交占比46.9%。贝壳南京站线上化不断升级，线上房源 86000 多套，VR房?
记者今天从微盟获悉，中国出行类头部企业嘀嗒出行正式上线积分商城—“贝壳商城”，由微盟提供从商城开发、商品选品、营销活动到商城运营以及售前售后客服等一体化服务。在嘀嗒出行APP内打通嘀嗒出行用户积分、会员、支付等功能和数据，提供专属会员福利，实现会员的精细化运营。据了解，嘀嗒出行主要提供出租车、顺风车出行服务，现已经拥有 1500 万车主和1. 3 亿用户。上线“贝壳商城”后，嘀嗒出行用户可使用积分“贝壳”兑换高
租过房子的用户都有过这样的体验，为了看房子，辗转各个小区。一天下来，个人筋疲力尽不说，效率也很低下，也没有看到几家合适的房子。不过，这种局面近期也将会迎来改变。近日，贝壳找房与百
4月23日，以“数字新居住，产业共生长”为主题的2020贝壳新居住大会以线上发布会的形式举办,贝壳找房董事长左晖、CEO彭永东携手多位国内外学界和产业界重磅嘉宾，共话数字居住新未来。 会上，贝壳找房2020年七大新产品和新服务相继亮相，涵盖品牌门店运营、经纪人作业、行业人才成长、平台规则治理、用户体验升级等多个维度，以先进技术、科学管理和品质服务，持续助力提升贝壳平台新经纪品牌经纪人服务品质和服务效率，推动用户?
随着新居住时代到来，服务者的职业化、志业化成为重要课题。 4 月 23 日，以“数字新居住 产业共生长”为主题的 2020 贝壳新居住大会通过线上直播方式顺利召开。贝壳找房CEO彭永东对赋能优秀服务者进行了分享。继去年提出新居住战略，在居住交易服务全面实现线上化闭环，服务者全面进化的背景下，今年贝壳找房CEO彭永东给出了关于新居住更清晰的阐释，即数字化与服务者相互定义。一方面通过数字化将数字空间与物理空间实现连接和重
大数据、VR、AI、IoT等新技术正在居住产业互联网产生更深远的影响。 4 月 23 日，以“数字新居住 产业共生长”为主题的 2020 贝壳新居住大会在线上举办。围绕新居住时代下，数字化与服务者之间的关系，贝壳找房CEO彭永东表示：“新居住就是打造一个场，让物理空间和数字空间更好的融合在一起，背后是千千万万的服务者，他们以前把这个事情看作一个生计，一个活儿，然后看成是一个职业，一个志业。”近年来，在贝壳找房的探索与实践
继去年提出新居住战略,在居住交易服务全面实现线上化闭环,服务者全面进化的背景下,今年贝壳找房CEO彭永东给出了关于新居住更清晰的阐释,即数字化与服务者相互定义。一方面通过数字化将数字空间与物理空间实现连接和重塑。另一方面提供新居住服务者新供给,中国第一代职业经纪人已经在路上。通过全面数字化与服务者进化,贝壳构建物理空间、数字空间诸要素有序有品质的流动,推动行业正循环发展。贝壳同时宣布愿景升级为“服务3亿家庭?
伴随国民经济向数字化高速迈进，居住服务行业也进入“新居住”时代。 4 月 23 日，以“数字新居住 产业共生长”为主题的 2020 贝壳新居住大会在线召开，围绕新居住的内核和外延，众多国内外行业领袖围绕数字化、平台经济、产业互联网等多个方面分享行业前瞻理论和观点，其中贝壳找房的平台创新模式，在疫情期线上化加速推进的背景下备受关注。 贝壳找房CEO彭永东新居住定义再度深化，平台潜力彰显更多发展可能作为居住服务领域的平
在消费升级和互联网技术的双重塑造下，人们对品质居住的需求不断提升。把握新机遇，迎接新挑战， 4 月 23 日，以“数字新居住 产业共生长”为主题的 2020 贝壳新居住大会，通过线上云直播方式，完成了一次对于居住产业互联网战略走向的全新定义。2020 贝壳新居住大会现场来自国内外的学者、产业互联网创新领域领袖、上下游产业合作伙伴参与了本次大会。包括北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长陈春花、诺贝尔经济学奖获得者让·
面对蓬勃发展的互联网产业浪潮，各行各业的产业格局开始被重构或革新。在这一浪潮的趋势下，我国房地产经过二十多年的高速发展，传统房地产、房地产经纪与互联网之间的连接日趋密集，由此诞生出崭新的发展业态与技术红利。近期，由国内领先的品质居住服务平台贝壳找房举办的 2020 年贝壳找房新居住大会线上发布会——“数字新居住 产业共生长”，就房产经纪相关领域的数字化和线上化发展进行探讨。 “过去五年，新技术的红利从消?
“在线化、数字化是当前企业发展战略的一个必选项，不仅体现在过去数字技术对社会的驱动和生活方式的改变，更体现在数字化能力在此次疫情危机中给予的更大启发。” 4 月 23 日，北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长陈春花，在以“数字新居住 产业共生长”为主题的 2020 年贝壳找房新居住大会线上发布会发表演讲，从六个关键认知的维度深度阐述数字化的重要意义，呼吁企业拥抱数字化时代，构建全产业之间的生态协同空间，并就?
隔离病毒，却不隔离爱；减少接触，却不降低服务质量。疫情期间，为减少接触并保证服务质量，南京自如推出了线上“ 0 接触”找房服务。租客足不出户，便可完成找房，看房，签约等一系列流程。南京自如足不出户视频看房“ 0 接触”找房之一：在线咨询，匹配房源。如今房源千千万万，租客想在短时间内找到满意的房源犹如大海捞针。消费者在众多房源中做出筛选，耗费大量的时间和精力，却也未必能找到心仪的房子。南京自如推出的“ 0 ?
从消费互联网到产业互联网，居住需求的多元化、品质化如何被更好满足，产业纵深发展将走向何方? 4 月 23 日， 2020 贝壳新居住大会将以线上发布会的形式举办，共话新居住，解码新未来。本次大会主题为“数字新居住 产业共生长”，国内外学者、产业互联网创新领域领袖、上下游产业合作伙伴将围绕数字化、平台经济、产业互联网、新技术红利、产业效率提升等高质量话题展开深度探讨。而参会嘉宾在各自领域和行业取得的成就十分瞩目，?
一年大计重在教育，作为新消费时代的社交电商，粉象生活一直关注扶贫助学的社会动向，积极参与到帮助贫困山区的儿童的公益事业之中，在今年6月1日..
大鹏教育自2015年创立以来，以“兴趣”为维度，设立六大学院，以全品类兴趣课程满足学员兴趣需求。大鹏教育书法学院采用“传统和创新相结合”的教..
最近，教育部启动新课标大改革:与 2013 版相比，此次公布的新课标里，修改了数学、语文等 14 门学科的课程标准。其中，最引人注意的是，对数学思维..
2020 年是我国脱贫攻坚战的收官之年，而健康扶贫作为脱贫攻坚的重要一环，可减少因病致贫，乃至因病返贫的发生概率。作为国内健康保障领域的领先者..
对于外国人来说，线上支付、线上购物这些我们习以为常的操作，却被疯狂羡慕。而在二手车行业，线上交易同样受到欧美国家的追捧。日前，美国线上二..
6 月 30 日，互联网金融概念股爆发。其中，信雅达、京天利、银之杰等 10 股涨停，赢时胜、安硕信息、中青宝等涨逾8%。与此同时，其它多股也出现了..
2020 年初新冠肺炎触发的“黑天鹅”事件，让大环境经济下行和减速已成为不争的事实。与此同时，今年以5G、大数据、云计算、人工智能为代表的“新基..
今日，针对“腾讯起诉老干妈拖欠广告费”一事，贵阳市南明区人民检察院表示，目前，贵阳市南明区人民检察院已指派检察官提前介入，了解案情，引导..
我们再次向您介绍币安开放平台是做什么的、使命、行业服务与行动计划动态等。实现货币的全球自由流动，一流的领先服务推动加密资产的普及必不可少..
我们在生活中使用一些软件，难免会遇到一些操作方面的小问题，很多是能够解决的，只是我们不知道如何去操作而已。那么我们在生活中需要哪些必备小..
数字化浪潮下，新物种取代旧物种，滴滴车占领出租车市场份额共享单车占领家用自行车市场份额，数字化的梯媒占领传统媒体广告市场份额。商业环境不..
育碧在7月3日发布了一款新的吃鸡游戏——超猎都市，很多玩家还不清楚超猎都市的PC电脑配置要求是什么，下面就来为大家分享一下超猎都市PC最低/最高..
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，特斯拉周四发布博文，表示并没有开除因担心疫情选择留在家里的员工。特斯拉此前有外媒报道称，3名特斯拉..
7 月 2 日，微信给我们发来了一个灰度测试邀请。这个灰测的「图文标签」功能和之前灰测的「专辑」功能有点相似，可以帮助运营者做一些内容的集合..
DoNews7月3日消息（记者 翟继茹）3日，针对美团点评中干层调整一事，美团方面表示，王仲远作为美团NLP与搜索团队负责人，在职期间做出了重要贡献，..
我国一箭双星再次发射成功情况介绍。据@央视新闻报道，北京时间 7 月 3 日 11 时 10 分，中国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭，以「一箭双..
众所周知，在中国电动车行业大军中，有一个名为爱玛品牌，秉承着“像设计时装一样设计电动车”的理念，自问世以来推出大量刷新行业认知、丰富用户..
7 月 3 日，中国联通以线上方式召开“ 2020 年中国联通沃云新品发布会”，重磅发布了包括新沃云 6 版本、新沃云智慧PaaS能力、新云管平台及包括云..
在日常生活中我们经常会体验到工程投影，而随着技术的进步，4K已经成为了工程投影行业的主要发展趋势，从各大天文馆、科技馆、博物馆的拼接融合显..
英雄联盟云顶之弈10.13版本凤凰传奇星神剑阵容在之前的版本中也是不错的上分阵容，10.13这个版本也是不错的阵容，下面就来为大家分享一下最新的凤..