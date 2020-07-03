触手直播App及官网无法正常打开

生活的美好，源于对品质的不懈追求。品质生活，同样源于对细节的孜孜以求。领界EV是福特专为中国市场打造的紧凑型福特汽车，也是福特汽车公司在华推出的第一款纯电动车型。福特领界EV的推出让高品质纯电生活触手可及。福特领界EV自上市以来就凭借高品质的设计，宽敞舒适的空间及更懂中国消费者的智能科技，不但满足了消费者对于新能源车型的品质需求，而且受到了消费者的一致好评，为之后新能源车型的上市起到了很好的标杆作用。?