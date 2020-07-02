雷佳音工作室辟谣：从未代言过“爱钱进”软件产品

2019 年无论是以科创板为代表的市场化变革还是沪伦通、MSCI等国际主流指数对A股纳入权重的不断提升，无疑是对中国资产证券化率的巨大推动。资产证券化率，指股市总市值占GNP的比例。巴菲特曾评价这一指标“虽然有一定的局限性，但是在任何时候衡量股市估值水平方面可能是最佳的单一指标。”相关数据显示， 2017 年，美国资产证券化率为165%，日本为127%，印度89.6%，而中国资产证券化率为71%。“对比来看，我们的资产证券化率还是?