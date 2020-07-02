雷佳音工作室辟谣：从未代言过“爱钱进”软件产品

针对网络上关于“ 雷佳音为‘爱钱进’软件产品 2020 年代言人”的信息，雷佳音工作室官方微博发布声明称，为不实信息，雷佳音从未代言过“爱钱进”软件产品。
声明中还称，公司曾与凡普金科公司签署过约定雷佳音为“钱站”品牌代言人的协议，该协议自 2018 年 5 月起至 2018 年 9 月止，仅为短期合作，目前雷佳音先生亦非“钱站”品牌代言人。
针对网络上关于“ 雷佳音为‘爱钱进’软件产品 2020 年代言人”的信息，雷佳音工作室官方微博发布声明称，为不实信息，雷佳音从未代言过“爱钱进”软件产品。
声明中还称，公司曾与凡普金科公司签署过约定雷佳音为“钱站”品牌代言人的协议，该协议自 2018 年 5 月起至 2018 年 9 月止，仅为短期合作，目前雷佳音先生亦非“钱站”品牌代言人。
曝汪涵代言产品翻车是怎么回事？日前有微博网友发文称汪涵代言的金融理财产品涉嫌诈骗， 37 万人被骗了 230 亿，还配了一张受骗群众拉横幅喊话汪涵还血汗钱的照片。很多受骗的网友表示当时都是看了汪涵的广告，相信汪涵才把钱放在涉事理财产品中，如今该理财APP涉嫌诈骗。
近日，有媒体报道称，爱钱进APP暴雷，该平台已被立案侦查。报道指出，有超过10万人被骗，金额超过了100亿元，大量投资者血本无归。值得注意的是，知名主持人汪涵曾为爱钱进代言。为此有网友爆
汪涵发声明道歉是怎么回事？6 月 29 日晚，有网友在微博发文称汪涵代言的金融理财产品涉嫌诈骗， 37 万人被骗了 230 亿，还配了一张受骗群众拉横幅喊话汪涵还血汗钱的照片，很多受骗的网友表示因为看了汪涵的广告才投资的。
近日，爱钱进APP爆雷，据媒体报道，有超过 10 万人被爱钱进骗超过 100 亿元，大量投资者血本无归。目前，该平台已被北京警方立案侦办。
今日，针对“爱钱进APP被立案侦查”一事，汪涵团队回应称，“爱钱进”产品传出资金兑付困难消息后，汪涵先生对此十分关切，多次主动与该平台沟通，希望推动平台尽快解决问题，维护用户合法权益。
P2P暴雷的事情已经见怪不怪了，不过有明星代言加成的这种，在社会上引起的反响要更大。之前曾有不少投资在这社交网络上反馈，爱钱进APP暴雷，有超过10万人被骗，金额超过了100亿元，大量投资者
7月1日消息，据媒体报道，爱钱进APP暴雷，该平台被立案侦查。报道指出，有超过10万人被骗，金额超过了100亿元，大量投资者血本无归。值得注意的是，知名主持人汪涵代言了爱钱进。为此有网
爱钱进APP暴雷了!据媒体报道，网络借贷信息中介平台爱钱进近日已被北方警方立案侦办，超 10 万人被骗，涉案金额超 100 亿元。而知名主持人汪涵也因曾经为爱钱进代言而在网络上被声讨，甚至有不少受害者在线下举横幅求还钱，称是因为信任汪涵才大胆购买该理财产品。要求汪涵能够帮忙维权，为受害者讨回血汗钱。
飞鱼服，绣春刀，锦衣血屠九千万，只因此命奉皇天。影片讲述了明朝天启七年，北镇抚司锦衣卫沈炼(张震饰)在一次执行任务的过程中，为了救画师北斋(杨幂饰)，将同僚凌云铠灭口，接着为了证明清白，与北斋、裴纶协力查明真相，而真相背后则笼罩着巨大的阴谋。故事发生在第一部之前，但更像是平行时空的新故事，所以即使没看过前作也不影响。除了依然的高逼格颜值外，你们有没有发现《绣春刀II》和前作相比，无论是服化道、表演、场面
作为加油消费领域的领军者，光汇云油的母公司——国内最大民营石油集团之一的光汇石油传来重磅消息，其上市公司光汇石油（控股）有限公司（00933.HK）在最新的公告中释放利好，获得中国华融 3000 万美元融资。尽管这个数字对于解决债务重组的光汇石油并不算大，但是在疫情严重冲击经济的情况下，华融敢于支持民营企业的发展，无疑是“雪中送炭”，彰显其响应国家号召，助力光汇石油成为民企纾困范本的决心。光汇石油（控股）有限公
由于与大多数债权人达成和解协议，让一度陷入债务危机的民营石油巨头光汇石油迎来重大转机，光汇石油创始人薛光林博士(Raymond Sit)即将解除破产程序。这一利好消息，来自于光汇石油(控股)有限公司(00933.HK)最新发布的公告。公告透露，光汇石油已与大多数债权人达成和解协议，通过妥善处理有关创始人及大股东薛光林提供个人担保的大多数债权人的债务，预计将加快解除这位低调务实民营企业家的个人困境。这意味着深耕能源领域近三?
德国韦德马克/德克萨斯州奥斯汀，2020年3月13日——真无线耳机的时代已开启，森海塞尔MOMENTUM真无线二代的诞生带来了全新的优质音频体验。森海塞尔专门为所有追求卓越音质的音频爱好者精心打造了这款耳机，将真无线耳机的各类性能提升到了新高度：改良或新增的功能让用户随时随地享受到独特的聆听体验，其中包括：主动降噪，优化人体工程学设计以及出众的电池续航能力——耳塞本身具有7小时的电池续航时间，再通过附带的充电盒充?
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。等不到时光等佳音是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列347826名，娱乐分类排名位列93966名，领先了68.7%的百家号。 等不到时光等佳音百家号概况 等不到时光等佳音的简介为专注于明星事态以及电影作品等，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过14篇?
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。钱进财经是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为1，综合排名位列940867名，财经分类排名位列25388名，领先了15.4%的百家号。 钱进财经百家号概况 钱进财经的简介为把握主升浪行情，弃投机赌市，进入投资股市，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过3篇的游戏内容，最
2019 年无论是以科创板为代表的市场化变革还是沪伦通、MSCI等国际主流指数对A股纳入权重的不断提升，无疑是对中国资产证券化率的巨大推动。资产证券化率，指股市总市值占GNP的比例。巴菲特曾评价这一指标“虽然有一定的局限性，但是在任何时候衡量股市估值水平方面可能是最佳的单一指标。”相关数据显示， 2017 年，美国资产证券化率为165%，日本为127%，印度89.6%，而中国资产证券化率为71%。“对比来看，我们的资产证券化率还是?
刚刚热播下线的《长安十二时辰》的主角雷佳音通过自己的微博宣布，正式“上线”成为微保品牌代言人，将通过一系列和微保合作的品牌传播和推广活动，为广大用户放心选择好保险代言出力。雷佳音选择微保成为首个保险领域的代言人，源于对保险小白选择保险痛点的感同身受，以及对微保上线 18 个月以来获得的良好口碑和用户信任的认可。即将迎来上线两周年的微保，自 2017 年 11 月通过微信钱包（现在的微信支付）入口向受邀用户开放以
2019 年 7 月 19 日,惠氏营养品启赋品牌在上海举办了《狮子王》蓝钻启赋尊享放映礼,庆祝旗下超高端品牌启赋推出蓝钻启赋系列产品,并正式宣布著名演员雷佳音成为新的启赋品牌大使。迪斯尼经典动画《狮子王》最近以真人版回归大荧幕,除逼真震撼的电影特效之外,小狮子辛巴在朋友的帮助下,激发潜能夺回王位的故事也再次打动人们。作为2019《狮子王》联合推广奶粉品牌独家合作伙伴,蓝钻启赋出生于国内超高端奶粉的第一品牌启赋家族,也可
网易科技讯 10月20日消息，爱钱进（北京）信息科技有限公司（以下简称“爱钱进”）母公司普惠金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“普惠金融公司”）在京举办品牌升级发布会，正式宣布将品牌升级为“凡普金科”，旗下有爱钱进、钱站、凡普信贷、任买、会牛等品牌。据悉，此次品牌升级一方面是为了提升集团品牌的辨识度，另一方面则是为了更好诠释集团未来的战略布局。发布会上，“凡普金科”创始合伙人、首席执行官董祺阐述了
近日雷佳音在接受采访时回应了网上之前关于他经常撞造型的事情，并表示自己真的不想蹭别人的热度，更不想再上微博人热搜了。
自从近期快手创始人宿华、程一笑发布联署公开信，宣称要在 2020 年春节前实现 3 亿DAU目标后，“慢公司”快手就开始进入了一级战备状态，首先行动起来的就是快手市场部。
无论Intel还是AMD，在移动平台都形成了轻薄本、游戏本两大系列，前者采用低功耗U系列处理器，只有集显或者采用MX系列入门级独立显卡，后者则是高性..
这几天腾讯、老干妈的大瓜引爆了网络，除了腾讯自嘲之外，其他互联网企业也跟风调侃了一波，包括支付宝、百度、当当网等等。今晚最佳文案选手也来..
7月2日下午，荣耀发布了两款5G新机荣耀30青春版、荣耀10X Max两款入门级的5G手机，价格分别只要1699元起、1899元起，再一次拉低了5G手机的门槛。现..
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脚踏高跟鞋穿梭在魔都CBD，Kylie外出办公之余在小程序上下单了一杯 32 元的芝芝芒芒，随后排上了附近喜茶门口的长队。..
这两天腾讯与老干妈之间的广告纠纷让吃瓜群众看个没完，从现在的证据来看腾讯很有可能是被骗了，这也导致网络都在调侃腾讯，而腾讯公关部门这次也..
咪蒙近日接受媒体采访时透露，离婚时，咪蒙把“房子、存款、股票都给了前夫，还给了上千万的钱”。但因危机突如其来，这笔巨款她到现在也没偿清。..
“中国太缺水，污水必须资源化。如果不尽快从国家层面采取强有力的举措，污水资源化的目标是无法实现的。”日前，高科技环保企业碧水源董事长文剑..
近日，爱钱进APP爆雷，据媒体报道，有超过 10 万人被爱钱进骗超过 100 亿元，大量投资者血本无归。目前，该平台已被北京警方立案侦办。..
时至今日，腾讯悄悄投出了中国互联网“半壁江山”，一个更加庞大的腾讯系帝国正在渐次展开：目前市值排名靠前的互联网公司中，除了阿里和腾讯自己..
【TechWeb】7月2日，荣耀正式发布年度旗舰荣耀30系列最新产品——荣耀30青春版。荣耀30青春版，荣耀30青春版共有三个版本，6GB RAM+64GB ROM版本售..
DxOMark刚刚公布了小米10 Pro的自拍评测，给出了总分83分、拍照84分、视频81分的成绩，表现平平，接近三星Galaxy A71等中端手机，或苹果iPhone XS..
2020年6月份之后，国内5G发牌就超过一整年了，今年推出的手机中基本上都是5G的了，只有千元级手机还是4G的。那5G手机何时杀到千元级，尤其是999元..
晚些时候，老干妈店铺又重新上架了 1000 瓶辣椒酱组合装产品，并发公告表示：千元套餐只是促销，并无他意，将在晚上的淘宝直播里继续售卖。..
今天下午，荣耀发布了荣耀30青春版、荣耀X10 Max两款新机，会后接受媒体采访时，谈及5G手机竞争，赵明强调，最重要的不是靠噱头博眼球，还是要踏踏..
今天下午，荣耀举办了夏季5G新品发布会，发布了荣耀30青春版、荣耀X10 Max两款新机。会后，荣耀总裁赵明在线上接受了媒体群访。近日，网上曝光了赵..
7月2日下午，荣耀推出了两款新手机，其中一款荣耀X10 Max是7.09英寸的大屏手机，也是5G时代第一款（有可能是唯一一款）大屏手机，这也是荣耀继续荣..
今天，乐视网发布公告称截至目前尚未收到任何来自贾跃亭先生或贾跃亭债务处理小组的有关公司股东的赔偿计划或者安排，无法判断是否未来乐视网股东..
7月2日晚，雷军在微博晒出自己购买的友商新机Redmi 9，精致的让他有点惊讶。雷军自称，最近一两年比较少关注入门机，前几天在小米商城上预订了一台..
论佛系网红，大概没人能跟李子柒相比了。这几天，李子柒麻烦不断，从“端午节视频遭韩国人举报下架”的谣言，到“越南博主抄袭李子柒”的风波，微..