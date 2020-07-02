2020上半年中国出海短视频/直播APPTOP20：TikTok下载量最高 欢聚时代BIGO LIVE收入最高

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2020上半年中国出海短视频/直播APPTOP20：TikTok下载量最高 欢聚时代BIGO LIVE收入最高

2020-07-02 14:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息：今天，Sensor Tower发布了《 2020 上半年中国出海短视频/直播TOP20》榜单。数据显示，今年上半年，全球应用下载量最高的是TikTok，下载量将近 6 亿次。今年 3 月，随着全球多国因疫情进入封锁状态，TikTok下载量激增至1. 15 亿次，此后 4 月和 5 月下载量均保持过亿。总的来说，今年上半年TikTok下载量较去年同期增长88.7%。

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欢聚时代Likee、字节跳动Helo、快手UVideo、UC的VMate分列2- 5 名。欢聚时代旗下直播应用BIGO LIVE排名第六，上半年下载量达 5800 万次，同比增长48.2%。

而在收入上，欢聚时代BIGO LIVE稳居 2020 上半年中国出海短视频/直播APP收入榜首，同时也是海外收入最高的直播应用，在泛娱乐赛道中仅次于YouTube，Netflix和Disney+。今年上半年，BIGO LIVE在海外App Store和Google Play的应用内购预估收入达到1. 77 亿美元，是去年同期的 2 倍。

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总的来说，榜单中 20 款产品上半年在海外应用内购总收入达到3. 2 亿美元，较 2019 上半年增长85%，排名前五的市场为美国，沙特，日本，马来西亚和阿联酋，分别贡献36.2%，16.5%，4.5%，3.4%和3%。

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