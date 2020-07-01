腾讯公关总监发朋友圈自我调侃：食堂今晚就老干妈一个菜

【TechWeb】7月1日消息，刚刚贵阳警方发布通报，有3人伪造老干妈印章与腾讯签订合同，已被刑拘。据通报，此3人冒充老干妈公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议，目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，再通过倒卖非法获利。此前，腾讯状告老干妈拖欠广告费，老干妈方面则报警称腾讯遭遇诈骗。