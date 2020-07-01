腾讯公关总监发朋友圈自我调侃：食堂今晚就老干妈一个菜

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腾讯公关总监发朋友圈自我调侃：食堂今晚就老干妈一个菜

2020-07-01 20:35 · 稿源：站长之家

“3 人伪造老干妈印章与腾讯签合同”一事引起了众多网友的关注，并让腾讯处于非非常尴尬的境地。对此，腾讯公关总监张军在朋友圈晒图称腾讯食堂今晚只有老干妈一个菜，并配文“你这个憨憨，今晚就这个菜”。早些时候，腾讯公司在官方微博回应“被骗”一事，称一言难尽，并为了防止类似事件再次发生，以 1000 瓶老干妈为礼品征求类似线索。

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