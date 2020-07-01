腾讯公关总监发朋友圈自我调侃：食堂今晚就老干妈一个菜

“3 人伪造老干妈印章与腾讯签合同”一事引起了众多网友的关注，并让腾讯处于非非常尴尬的境地。对此，腾讯公关总监张军在朋友圈晒图称腾讯食堂今晚只有老干妈一个菜，并配文“你这个憨憨，今晚就这个菜”。早些时候，腾讯公司在官方微博回应“被骗”一事，称一言难尽，并为了防止类似事件再次发生，以 1000 瓶老干妈为礼品征求类似线索。
“3 人伪造老干妈印章与腾讯签合同”一事引起了众多网友的关注，并让腾讯处于非非常尴尬的境地。对此，腾讯公关总监张军在朋友圈晒图称腾讯食堂今晚只有老干妈一个菜，并配文“你这个憨憨，今晚就这个菜”。早些时候，腾讯公司在官方微博回应“被骗”一事，称一言难尽，并为了防止类似事件再次发生，以 1000 瓶老干妈为礼品征求类似线索。
今日，腾讯起诉老干妈一事又有了新的进展，贵阳公安双龙分局发布公告称，经初步查明，系犯罪嫌疑人曹某(男， 36 岁)、刘某利(女， 40 岁)、郑某君(女， 37 岁)伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。
中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院发布一则民事裁定书，同意原告腾讯请求查封、冻结被告老干妈公司名下价值人民币 16240600 元的财产。腾讯回应称：此事系老干妈# 在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉，申请冻结了对方应支付的欠款金额。
腾讯请求查封老干妈公司财产是怎么回事？腾讯回应起诉老干妈说了什么？据中国裁判文书网信息，日前广东省深圳市南山区人民法院发布一则民事裁定书，同意原告腾讯请求查封、冻结被告老干妈公司公司名下价值人民币 16240600 元的财产。
6 月 29 日，裁判文书网一份裁判文书显示，腾讯请求查封老干妈 1624 万财产，法院裁定同意。 6 月 30 日，腾讯回应称系因老干妈拖欠千万元广告费，腾讯多次催促对方付款却分文未获，遂起诉老干妈。
今日，针对“请求查封老干妈 1624 万财产”一事，腾讯回应称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉，申请冻结了对方应支付的欠款金额。
6月30日，“腾讯起诉老干妈”成为了当日互联网上一个热议话题，这两家企业在各自的领域在国内都是数一数二的。对于被腾讯起诉一事，老干妈也在当天晚上发布了声明，表示与腾讯没有商业合作，腾讯是被骗了。
今天下午，针对“腾讯的起诉”老干妈公司相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，关于此事老干妈公司认为，腾讯公司被骗了!老干妈公司已经向警方报案，稍晚会发布声明。
今晚，老干妈发布声明称：经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市场推广合作协议》，且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。
据第一财经报道，针对有关腾讯起诉老干妈并要求法院冻结后者千万资产等事宜，今天下午，老干妈公司相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，关于此事老干妈公司认为，腾讯公司被骗了！老干
据中国裁判文书网消息，广东省深圳市南山区人民法院 6 月 29 日发布民事裁定书显示，腾讯请求查封冻结贵州老干妈公司名下价值人民币1624. 06 万元的财产，而法院同意了原告腾讯的请求。
今日下午，老干妈相关负责人表示，对于腾讯方面是否会撤诉，暂时还不清楚。对于“之前有没有注意到腾讯的广告推广事宜”一事，该负责人称：“正在核实当中”。今日午间，腾讯起诉老干妈拖欠广告费一事真相终于水落石出，贵阳公安双龙分局发布公告称，经初步查明，系 3 名犯罪嫌疑人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通?
3 人伪造老干妈印章与腾讯签合同是怎么回事？据媒体报道， 3 名不法人员冒充贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（以下简称老干妈）市场经营部经理与腾讯签订合作协议，为了获取腾讯在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。
【TechWeb】7月1日消息，针对拖欠腾讯广告费并被立案一事，6月30日晚，老干妈方面发表声明称，经核查，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市场推广合作协议》，且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。并称公司已向公安机关报案，公安机关已于2020年6月20日予以立案。此事起源于6月29日，广东省深圳市南山区人民法院发布的一则民事裁定书。根据裁定书透露的信息，法院同意支持原告腾讯的请求，?
【TechWeb】7月1日消息，刚刚贵阳警方发布通报，有3人伪造老干妈印章与腾讯签订合同，已被刑拘。据通报，此3人冒充老干妈公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议，目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，再通过倒卖非法获利。此前，腾讯状告老干妈拖欠广告费，老干妈方面则报警称腾讯遭遇诈骗。
据澎湃新闻消息，今日，老干妈相关负责人表示，暂时还不清楚腾讯是否会撤诉。针对“之前有没有注意到腾讯的广告推广事宜”一事，该负责人称，“我们正在核实当中。”
7月1日消息，腾讯状告老干妈一案水落石出。据媒体报道，3名不法人员冒充贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（以下简称老干妈）市场经营部经理与腾讯签订合作协议，为了获取腾讯在推广活动中配
这两天闹得沸沸扬扬“腾讯老干妈之战”终于查清了真相。今天，贵阳公安双龙分局官方微信公号发布警方通报：近日，该局接到贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司报案，有不法人员冒充
今日，贵阳警方公安双龙分局发布通报：深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯”）与贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（简称“老干妈公司”）的服务合同纠纷系3人伪造老干妈印章与腾讯签合同所致。
7月1日消息，“3人伪造老干妈印章与腾讯签合同”登上微博热搜。据媒体报道，日前腾讯以服务合同纠纷为由起诉老干妈并申请财产保全，广东省深圳市南山区人民法院同意原告腾讯请求查封
【TechWeb】6月30日消息，广受关注的腾讯与老干妈合同纠纷案有了裁定结果。据中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司名下价值16240600元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。该裁定结果在今年4月24日作出。此前，原告腾讯计算机系统有限公司向法院提出查封、冻结老干妈1624.06万元财产的请求获得法院支持，担保人新疆前海联合财产保险有限公司深圳分公司和中?
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