Booking.com在美国最高法院打赢商标战 获得商标保护权

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：本周二，美国最高法院裁定，Booking控股公司旗下的旅游预订公司ooking.com有权为其名称注册商标，驳回了一家联邦机构认为该公司名称为通用词语，不具备提供商标保护的资格。

法院表示，调查清楚地表明，消费者所理解Booking.com指的是一家特定的公司，而不是一般的在线酒店预订服务。法官在裁决书中写道，因为“Booking.com”对消费者来说不是一个通用的名字，所以它不是通用的。

对于这一判决，Booking.com方面表示，这一决定是“无数品牌所有者的胜利，他们投入了大量资源来打造自己的品牌，如Weather.com、Law.com、Wine.com和Hotels.com。”

据悉，美国法律只允许在具有“描述性”，或能够将特定产品或服务与市场上的其他产品或服务区分开来的条件下注册商标。而泛指一整类商品或服务的“通用”词，如“汽车”或“计算机”，不受法律保护，因为这会给商标持有人带来不公平的竞争优势。

Booking.com于 2006 年开始在全球使用其名称，并于 2011 年和 2012 年提交了美国商标申请。美国专利商标局在 2016 年驳回了这些申请，称“预订”是一类服务的通称，添加“.com”并不能使其成为受保护的商标。之后，Booking.com再度提起上诉。

本次裁决将引导其他一些公司如Salesforce.com保护自己的品牌免受潜在的山寨风险。