天眼查回应被企查查起诉：已准备反诉 不要贼喊捉贼

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日 消息：昨日晚间，针对“企查查起诉索赔 500 万”一事，天眼查回应称，不要贼喊捉贼，已准备反诉。

同时，天眼查还发布了《至友商“企查查”的一些建议》称，企查查侵犯天眼查、实施不正当竞争、被法院下达行为禁止令的事实不会因此公告而被行业与公众忘记，企查查在公告中所举例子无一成立。

此外，天眼查还对企查查提出建议称，不要贼喊捉贼，在给人泼脏水之前，先清洁整理自家庭院。混淆视听的做法并不能误导群众，群众的眼睛是雪亮的，把宝贵的时间用在正面的、积极的、有利于产品和公司发展的事情上。

昨日早些时候，企查查发布《关于起诉天眼查不正当竞争的公告》称，长期以来，天眼查通过虚假及引人误解的商业宣传，欺骗、误导公众，给企查查及其他市场经营者造成了严重损失。已向苏州市中级人民法院就天眼查涉嫌不正当竞争提请民事诉讼，要求天眼查方面立即停止在商业宣传中使用“财政部所设国家中小企业发展基金旗下”、“国家中小企业发展基金旗下”、 “官方备案企业征信机构”、“中国唯一一个开放式企业信息查询平台”等误导性用语，并请求被告方赔偿经济损失人民币 500 万元。

去年 7 月，“天眼查”曾向“企查查”索赔 520 万元。天眼查认为企查查在通过媒体发文、电梯间商业广告等途径为自己的产品做宣传时，采用了与“天眼查”整体相似的广告装潢设计，更重要的是将“查公司，查老板，查关系”这句广告语用在自己的广告宣传中，给其造成了严重的经济损失。