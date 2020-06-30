Reddit禁止仇恨言论，删除2000个种族主义和暴力论坛

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > Reddit最新资讯 > 正文

Reddit禁止仇恨言论，删除2000个种族主义和暴力论坛

2020-06-30 09:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日 消息：国外知名社交新闻社区终于采取行动，正式禁止仇恨言论和促进仇恨言论的团体。

Reddit周一在修订版禁止“煽动暴力或基于身份或脆弱性煽动仇恨”的群体或用户。它表示：“每个人都有权在没有骚扰、欺凌和暴力威胁的情况下使用Reddit。”

根据更新后的内容政策，Reddit最初禁止了大约 2000 个板块，其中大部分是不活跃的。本次Reddit“净网”还包括一个支持唐纳德·特朗普的论坛“The_Donald”。用户在该板块发布种族主义、歧视女性、反伊斯兰和反犹太的内容，一度拥有近 80 万活跃用户。

拉黑、禁止 、黑名单(2)

根据Reddit的数据，在因仇恨言论而被删除的 2000 个板块中，只有10%拥有超过 10 个活跃的每日用户。

2015 年，Reddit采取了一项新的内容政策，禁止了几个明显带有种族主义色彩的板块。但直到今天，官方规定仍然没有明确禁止仇恨或种族主义论坛。

Reddit的CEO承认表示，“我们在支持网站社区和版主采取全面的反仇恨政策方面做得不够。”

Reddit表示，截至 2019 年底，平均每月访问量超过4. 3 亿，每月页面浏览量超过 210 亿。

网友热搜:

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 抄袭起家却混得风生水起，扒一扒“美版贴吧”Reddit早期成长史

    从 2005 年上线至今，Reddit已经发展成全球最具影响力的社交平台之一。目前，这个平台月活用户已经达到4. 3 亿，平台拥有超过一百万个版块，覆盖范围非常广阔。

    美版贴吧 Reddit 新闻社区

  • GitHub将替换master、slave等术语 反对种族歧视

    DoNews 6月15日消息（记者 刘文轩）GitHub CEO Nat Friedman在Twitter表示，GitHub将使用中性词如“main”去替换“master”这个让人联想到奴隶制的术语。GitHub 成为最新一个支持移除可能冒犯部分群体的术语的公司。包括“master”和“slave”将被替换为“main/default/primary”和“secondary”，“whitelist”和“blacklist”将被替换为“allow list”和“deny/exclude list”。最近几周，由于“Black Lives Matter”的抗议活动?

    GitHub

  • 盖茨发推反对种族歧视：用言行帮助打造平等未来

    比尔·盖茨称用言行帮助打造更平等和公正的未来凤凰网科技讯 北京时间6月10日消息，微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）星期二晚上发布多条推文，表示将反对“系统性种族歧视”，并表示“黑人生命很重要”。盖茨在推文中说，“乔治·弗洛伊德（George Floyd）、阿哈默德·阿伯里（Ahmaud Arbery）、布琳娜·泰勒（Breonna Taylor）等黑人令人震惊的死亡，以及由此引发的抗议活动，揭示了黑人每天遭遇的不公正对待。”由警察暴?

    盖茨 种族歧视

  • HBO下架电影乱世佳人 原因是涉及种族歧视

    近日华纳传媒旗下的HBO MAX平台已将影片《乱世佳人》下架，原因是有人认为该电影“美化奴隶制”、“涉嫌种族歧视”。

    HBO HBO下架电影乱世佳人

  • 亚马逊言行不一：支持针对种族歧视的抗议，同时与警方密切合作

    员工指责亚马逊言行不一凤凰网科技讯 北京时间6月4日消息，亚马逊发表声明对针对种族歧视的抗议活动表示支持，但员工却不买账。亚马逊星期日发表声明，呼吁结束“国内非洲裔人遭遇的不公正对待和暴力执法。在消除种族歧视方面，我们与非洲裔社区站在一起。”星期二，多名激进的亚马逊员工在Twitter上针对公司的声明发声：“公司取消了与警方的哪些合同？还保留有多少？”通过Ring门铃相机和人脸识别软件Rekognition，亚马逊与警方?

    亚马逊 种族歧视 亚马逊员工

  • 苹果在美国暂停Apple Music浏览功能 抗议种族歧视

    据彭博社报道，苹果在美国暂停了音乐流媒体服务Apple Music上的浏览功能，当用户打开浏览标签页后，将看到一条鼓励大家“与定义了音乐、创造力和文化的黑人声音团结在一起”的信息。

    苹果 AppleMusic 种族歧视

  • 全美因种族歧视爆发 社交媒体缘何成抗议者主战场？

    编者注：随着弗洛伊德死亡事件的发酵，美国种族歧视的历史越发凸显。政府与警方对事件的漠视让全美爆发了大范围的抗议活动。然而，社交媒体似乎在这场抗议活动中扮演着重要的角色，它们不仅成为人们传播怒火的工具，也成为了这场抗议活动的另一个“主战场”。近日以来，社交媒体似乎已经成为美国各地抗议活动的主战场，这些科技平台在宣扬紧张局势的同时，也实时记录下美国的抗议活动和警方的反应，因而获得了人们的广泛关注。变成

    社交媒体 种族歧视

  • 扎克伯格捐赠1000万美元帮助解决种族歧视问题

    在当地时间星期日发布的帖子中，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)承诺捐款 1000 万美元，用于解决种族歧视问题。

    扎克伯格 Facebook 种族歧视

  • 扎克伯格将捐1000万美元用于解决种族歧视：希望能团结起来

    Facebook CEO马克·扎克伯格在Facebook上承诺捐款 1000 万美元，用于解决种族歧视问题。他表示，“上周发生的事件，折射出在让每个人都能有尊严地生活方面，我们的国家还需要作出多大努力。它再次提醒我们，美国黑人目前的遭遇，是长期的种族主义和社会不公的结果。”

    扎克伯格 扎克伯格捐1000万美元

  • SKT续约Teddy，网友调侃称这下LPL稳了

    斗玩网原创：对于LPL观众来说，今年最大的希望肯定就是在自家门口举办的S10全球总决赛上，有LPL的战队可以拿到今年的总冠军，让LPL可以连续三年拿到这个冠军奖杯。对于LPL战队而言，最大的对手除了欧洲的G2之外，LCK的战队也依然有很大威胁，其中就包括Faker带领的SKT T1。

    SKT Teddy

  • DiDi说泵”推广价格预估，靠谱的自媒体推广平台

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。DiDi说泵是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为0，综合排名位列1049940名，社会分类排名位列139040名，领先了6.0%的百家号。 DiDi说泵百家号概况 DiDi说泵的简介为八年工业泵实战经验帮你水泵选型！，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容，最近该作?

    DiDi说泵 DiDi说泵百家号 DiDi说泵头条

  • 天猫：欢迎PDD参加天猫618！网友集体懵圈

    618作为一年一度的电商销售盛会，受到了电商平台、商家和消费者的热烈关注。不过，今日天猫发言人，在微博上发布的一条消息，却让众多网友集体懵圈。具体是怎么回事呢？6月10日午间，天猫发言

    天猫 618 PDD

  • 斗鱼游戏主播PDD加盟天猫618

    DoNews 6月10日消息（记者 程梦玲）今日上午，天猫发言人发博宣布：斗鱼游戏主播、前英雄联盟项目电子竞技选手PDD（刘谋）参加天猫618活动。PDD于2014年6月在微博上宣布正式退役 ，2019年3月25日，正式入驻斗鱼直播平台。

    斗鱼 天猫618

  • PDD和大司马都在玩的《荒野乱斗》，到底是什么神仙手游?

    最近，Supercell旗下的《荒野乱斗》手游在直播平台上掀起了一阵热潮，平时按时按点雷打不动玩吃鸡、LOL等端游的大主播，现在每天晚上都玩起了《荒野乱斗》。这款手游到底有多吸引人呢?早在游戏上线前几天，众多主播就已经摩拳擦掌，纷纷表示要集结荒野，参加这场大乱斗，口号也都喊得很响亮：CSGO主播茄子称要在《荒野乱斗》中“一发入魂，我(W)带(D)你(N)们(M)”;LOL主播周淑怡则喊起了“跟着周姐冲冲冲”;人称“天才吃鸡少女”的

    荒野乱斗 大司马

  • 亚马逊AWS称其阻止了创纪录的 2.3 Tbps DDoS 攻击

    亚马逊表示，其AWS Shield服务经受住了有记录以来最大的DDoS攻击，今年 2 月份中旬它阻止了一场2.3 Tbps DDoS攻击。

    DDoS DDoS攻击 AWS

  • 紫光DDR4内存条揭秘：100％纯国产！

    最近，国产SSD固态盘、DDR4内存条纷纷出炉，内存方面既有来自紫光的，也有基于长鑫存储颗粒的光威弈Pro系列，而且价格也比较实惠，令人振奋。不过，紫光的内存条没有详细信息公开，尤其是不清

    紫光国芯 DDR4

  • 镜像网络MW发起的分布式数据中心（DDC）获官方认可！

    2020 年 6 月 2 日，中国通信工业协会IPFS专委会发文称已与神州数码共同布局分布式数据中心（DDC），并称本次的战略合作，旨在能够为全国分布式数据中心建设提供一体化解决方案。神州数码系统集成服务有限公司，做为上市公司神州数码信息服务股份有限公司的全资公司，是神州信息系统集成业务和技术服务的重要承载者。中国通信工业协会IPFS专委会此次发文大幅引用由镜像网络MW发起的分布式数据中心DDC，并大加称赞认可镜像网络MW分?

    镜像网络 分布式数据中心

  • 亚马逊透露了如何抵制2月有史以来最大的DDoS攻击

    [TechWeb]随着几乎整个商业世界都在线迁移并进入某种形式的云空间，公司，特别是云提供商必须花费大量时间和精力来抵御各种网络攻击，这不足为奇。亚马逊网络服务公司在其最新的《 2020年第一季度季度报告》中宣布，它们可能抵御了有史以来最大的攻击之一。据该公司称，该公司最近不得不抵御2月的DDoS（分布式拒绝服务）攻击，其峰值流量为2.3 Tbps。它能够通过其AWS Shield服务缓解这种攻击，该服务旨在保护Amazon按需云计算平台

    亚马逊 DDoS 云计算

  • kiddyfresh鹿优鲜品牌全新升级！定义进口宝宝生鲜新标准

    kiddyfresh鹿优鲜品牌全新升级！定义宝宝生鲜新标准。kiddyfresh鹿优鲜是专注于进口的孕婴童生鲜品牌，进口婴儿级食品服务商。通过全球直采进口生鲜食材、全程溯源控制、三方独立检测等，一年为上百万以上的人群服务。深耕进口生鲜9年历史，拥有全球优质生鲜食材及超大规模国际工厂，对产品本身充满自信。kiddyfresh鹿优鲜的使命是轻松解决妈妈们的辅食选择难题，让妈妈成为宝宝的首席营养师，让婴儿级生鲜食材伴随宝宝一步步成长?

    kiddyfresh 鹿优鲜品

  • “夏天daddy”百家号有什么作用？企业品牌必须知道的推广渠道

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。夏天daddy是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列579391名，母婴育儿分类排名位列15129名，领先了48.1%的百家号。 夏天daddy百家号概况 夏天daddy的简介为帮准爸爸准妈妈快速了解相关知识，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容，最近?

    夏天daddy 夏天daddy百家号 夏天daddy头条
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM