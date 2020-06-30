Reddit禁止仇恨言论，删除2000个种族主义和暴力论坛

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日 消息：国外知名社交新闻社区终于采取行动，正式禁止仇恨言论和促进仇恨言论的团体。

Reddit周一在修订版禁止“煽动暴力或基于身份或脆弱性煽动仇恨”的群体或用户。它表示：“每个人都有权在没有骚扰、欺凌和暴力威胁的情况下使用Reddit。”

根据更新后的内容政策，Reddit最初禁止了大约 2000 个板块，其中大部分是不活跃的。本次Reddit“净网”还包括一个支持唐纳德·特朗普的论坛“The_Donald”。用户在该板块发布种族主义、歧视女性、反伊斯兰和反犹太的内容，一度拥有近 80 万活跃用户。

根据Reddit的数据，在因仇恨言论而被删除的 2000 个板块中，只有10%拥有超过 10 个活跃的每日用户。

2015 年，Reddit采取了一项新的内容政策，禁止了几个明显带有种族主义色彩的板块。但直到今天，官方规定仍然没有明确禁止仇恨或种族主义论坛。

Reddit的CEO承认表示，“我们在支持网站社区和版主采取全面的反仇恨政策方面做得不够。”

Reddit表示，截至 2019 年底，平均每月访问量超过4. 3 亿，每月页面浏览量超过 210 亿。