继微软，谷歌将向波兰一数据中心投资20亿美元 2021年投入运营

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:据波兰媒体报道，谷歌将向波兰的一个数据中心投资最多 20 亿美元，用于处理云服务。
5 月份，微软也宣布将向波兰的一个数据中心投资 10 亿美元。作为欧盟东部最大的经济体，波兰试图将自己定位为该地区技术中心。
谷歌云波兰及中东欧业务发展总监透露，华沙谷歌云区域，是波兰此类基础设施中规模最大的投资，这一数据中心准备在 2021 年投入运营。
波兰方面一高管称，预计谷歌在这一数据中心，将投入 15 亿美元到 20 亿美元的资金。
站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:据波兰媒体报道，谷歌将向波兰的一个数据中心投资最多 20 亿美元，用于处理云服务。
5 月份，微软也宣布将向波兰的一个数据中心投资 10 亿美元。作为欧盟东部最大的经济体，波兰试图将自己定位为该地区技术中心。
谷歌云波兰及中东欧业务发展总监透露，华沙谷歌云区域，是波兰此类基础设施中规模最大的投资，这一数据中心准备在 2021 年投入运营。
波兰方面一高管称，预计谷歌在这一数据中心，将投入 15 亿美元到 20 亿美元的资金。
在快手前，华为、阿里和苹果等公司的 11 个数据中心项目已在乌兰察布落地，总投资规模达到 357 亿元，服务器规模 150 万台，“南贵(阳)北乌(兰察布)”的数据中心格局已经形成。快手百亿投资数据中心，将进一步促进乌兰察布大数据产业发展，给当地在GDP、招商、就业、城市建设规划与税收上带来直接好处。作为视频与AI头部企业，快手在乌兰察布的数据中心也将专用于大数据与AI，因此将给当地大数据产业带来更多想象空间。
据波兰商业日报(Puls Biznesu Daily)报道，谷歌公司将对波兰的一个数据中心至多投资20亿美元，以处理云服务。波兰副总理雅德维加·艾米莱维奇(Jadwiga Emilewicz)称，她预计谷歌将对波兰数据中心投资15亿美元至20亿美元。此前，微软公司已在5月份宣布对波兰的一个数据中心投资10亿美元。(作者/箫雨)
6月24日消息，据国外媒体报道，在大数据重要性日益凸显，云计算被越来越多的应用的情况下，相关提供商也在加大数据中心和云计算基础设施方面的投资。从外媒的报道来看，谷歌就将向波兰的一个数据中心投资最多20亿美元，用于处理云服务。波兰的一名高官和谷歌欧洲的一名高管，已透露了谷歌将投资波兰数据中心的消息。谷歌云波兰及中东欧业务发展总监透露，华沙谷歌云区域，是波兰此类基础设施中规模最大的投资，这一数?
2020 年 6 月 2 日，中国通信工业协会IPFS专委会发文称已与神州数码共同布局分布式数据中心（DDC），并称本次的战略合作，旨在能够为全国分布式数据中心建设提供一体化解决方案。神州数码系统集成服务有限公司，做为上市公司神州数码信息服务股份有限公司的全资公司，是神州信息系统集成业务和技术服务的重要承载者。中国通信工业协会IPFS专委会此次发文大幅引用由镜像网络MW发起的分布式数据中心DDC，并大加称赞认可镜像网络MW分?
在第四届世界智能大会上，腾讯宣布与天津达成战略合作，并将在天津滨海新区新建超大规模数据中心。据了解，该项目占地面积约 280 亩，共容纳 30 万台服务器，将是目前华北地区单期规划规模最大的超大型绿色节能数据中心之一。
今日，考拉海购宣布，已经完成从网易数据中心、网易云向阿里云的100%迁移工作。迁移完成后，考拉海购每年将节省成本近 2000 万元，同时计算性能提升20%。
数据中心作为信息高速公路的核心节点，其对数字经济时代的价值已经被广泛认同，近些年来获得了突飞猛进的发展。数据显示，2019年中国数据中心数量大约有7.4万个，大约占全球数据中心总量的23%。预计到2030年，全球数据原生产业规模量将占整体经济总量的15%，而中国数据总量将超过4YB，占全球数据量30%，数据中心将成为新一轮互联网企业竞争力的新内涵。在国家提出“新基建”政策后，数据中心更是迎来了发展的战略转折点。作为数据?
6 月 6 日上午，快手智能云大数据中心项目签约仪式在快手总部举行。该项目宣布落地内蒙古乌兰察布市，投资达百亿元，预计明年投入使用。乌兰察布市委书记杜学军、市长费东斌，快手科技创始人兼CEO宿华、CTO陈定佳等出席签约仪式。乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数据中心，也是国内最大的专门为“大数据、人工智能”建设的数据中心。据悉，该数据中心体量在业内仅次于腾讯、阿里巴巴，将由快手技术团队自主研发?
快手宣布，投资百亿在内蒙古乌兰察布市建数据中心，该数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数据中心，也是国内最大的专门为“大数据、人工智能”建设的数据中心。快手CEO宿华在签约仪式上表示， 通过落地大数据中心，快手将切实推动内蒙古自治区数字经济发展。
学校有一座云化数据中心是一种怎样的体验?“最近选课系统不像以前那样卡顿了,学校图书馆资源、教学资源、一卡通系统都可以在学校网站统一查询,只需进入一个网站就能在PC端或移动端查询全部信息,缴费也不用去排队,轻松了很多。”来自广西医科大学,刚刚完成选课的学生李明这样说道。“我觉得信息化方便了师生教学,在深化原有教学范式改革的基础上,使更多混合教学模式成为可能,疫情也让线上教学广泛应用起来。”广西医科大学的张老师?
伴随着互联网行业的继续快速发展，以及5G时代的到来，在“十三五”末，市场对云计算、数据中心的需求将继续呈现出指数型的涨幅。近日，MDC通航云计算数据中心二期即将落成，预计在2022年全部落成。 2019年年末，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，针对“加快构建新一代信息基础设施，推动信息基础设施达到世界先进水平，建设高速泛在信息网络，共同打造数字长三角”进行战略部署，这给IDC产业及其相关?
DoNews 6月15日消息（记者 程梦玲）工信部消息，6月12日，工信部副部长辛国斌赴中国工业互联网研究院调研。辛国斌要求重点做好以下几方面工作：一是建设好工业互联网大数据中心，通过工业互联网汇聚、处理、分析、共享和应用各类数据资源。二是服务好垂直行业应用。三是积极探索工业互联网在节能环保等方面的应用，做好节能监测和行业解决方案。辛国斌最后强调，要广泛吸纳高层次人才，做好国外人才引进，打造高水平专业团队。
大数据中心作为“新基建”七大领域的重要组成，正在为我国经济增长提供新动力，相关领域及产业链动态持续受到央视等权威媒体关注。“今天，投资达百亿元的智能云大数据中心项目落地内蒙古乌兰察布市，该项目共计占地约 500 亩、容纳 30 万台服务器，预计明年投入使用。项目建成后，将支撑企业大数据、人工智能等核心技术平台，为企业长期发展提供充裕的资源保障。” 6 月 6 日晚，央视一套《晚间新闻》栏目报道了快手首个超大规模?
据外媒彭博新闻社 10 日报道，2020 年 5 月 27 日，OPPO 正式成为内地首家OpenChain 白金会员，与谷歌、微软、ARM等行业领军企业一起，参与开源许可标准的制定，共建更加健康的全球开源体系。 OpenChain 作为 Linux 基金会下的项目，旨在制定开源软件供应链标准，帮助各种组织更高效地解决开源许可证一致性地问题。通过 OpenChain 认证后，开源许可流程将更为轻松。目前 ARM、微软、谷歌、高通等各领域巨头纷纷加入 OpenChain，为
微软已经开始向Windows10 设备上推出基于Chromium微软Edge浏览器，不出所料，并不是所有人都喜欢这种方式。
消息人士透露，微软一项内部调查显示，55%的员工认为他们的薪酬(包含基本工资、奖金和股权)，与其他公司相似岗位相比有竞争力。这项调查截止时间是 3 月份。
近期，谷歌、Facebook等大型科技公司纷纷推出新的措施，提高黑人员工的比例，现在微软也加入到这一行列中来了。
长期以来,客服部门被认为是成本中心。事实上,随着新技术的不断革新,新型的智能客服中心早已今非昔比:一方面,它不断模糊销售与客服的边界,承担更多的获客角色,从前台工具转型业务中台;另一方面,智能客服作用越来越重要,甚至直接关乎企业的成败。鱼塘多销智能客服系统,就是新一代智能客服的卓越代表,更加关注线上转化和服务效率优化,为企业低成本获客、业绩增长赋能,让客服中心不再是成本中心,“秒变”利润中心!01让流量更精准“分流
亚马逊、苹果、Facebook和微软收盘均创历史新高，纳斯达克综合指数也创下新高。不过，谷歌这时候却掉队了，并没有突出的表现。
研究人员周一报告称，黑客正在滥用谷歌分析(Google Analytics)，以便偷偷地从受感染的电子商务网站窃取信用卡数据。
宏碁日前推出两款面向电竞爱好者的高端显示器，分别是XB323QK NV和X25。XB323QK NV拥有一块31.5英寸4K IPS面板，支持AMD Freesync，并通过了G-Syn..
2020年6月11日小米通过直播发布会发布了这款最新的智能穿戴设备，通过官方所宣传的图我们能看到有很多亮点，那么我也是在第一时间拿到了这款小米手..
6月24日，小米有品上架了一款宁美迷你台式电脑主机CR100，售价仅1499元，6月30日之前付款到手价1399元，而且送无线键鼠套装、鼠标垫、16GBU盘。宁..
据北京法院网官方微博消息，2020年6月24日，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起..
前不久，硬件圈里关于“SMR”的热议不断。随后，西数、希捷和东芝三大硬盘品牌纷纷公布了旗下采用SMR（叠瓦式磁记录）硬盘的具体型号，..
Mate系列一直是华为高端产品系列的代名词。目前，除了Mate手机之外，华为还拓展了MateBook笔记本、MatePad平板等。最新消息显示，华为还将在下半年..
6月23日，NVIDIA、梅赛德斯-奔驰联合宣布，将共同打造革命性的车载计算系统、AI计算基础架构，成为奔驰所有下一代汽车的标准配置，并于2024年起在..
在今年的2020年国际消费电子展(CES 2020)，三星发布了Odyssey系列游戏显示器。Odyssey G9更是让当时几乎所有坐在这款49英寸超高曲率显示屏前的人所..
除了发布全新的Redmi 9，Redmi今天还宣布了另一款“新机”：Redmi 10X 5G的新配色“星露白”版本，将在明日端午节0点首发上市..
5月7日，联想发布了拯救者2020系列部分产品，包括联想拯救者Y7000P 2020、联想拯救者Y7000 2020、联想拯救者R7000 2020。其中R7000 2020提供四个版..
如果说，以小米5/5 Pro为代表的量子点电视是小米电视冲击主流高端的开始，那么OLED面板产品的出现，意味着更高的产品力追求。知名爆料博主数码闲聊..
随着汽车智能网联技术的发展与应用，车机系统也越来越智能、娱乐功能更加多样化，可玩性也更高。日前，哈弗官方宣布其新一代智能网联系统，将集成..
据“京法网事”官方微博称，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日..
喜欢追剧的小伙伴注意了，爱奇艺在拼多多推出了VIP 4.5折优惠，年卡仅99元，可领券89元，折合一个月只要7.4块，一杯奶茶钱不到的价格。最近网剧《..
对于Switch玩家来说，很快又要迎来两款经典老游戏，其分别是《拳皇R2》和《侍魂2》。继此前在任天堂Switch平台重新推出NGPC掌机的SNK女生格斗之后..
Intel前不久推出了十代酷睿高性能处理器，笔记本CPU也首次提升到了8核5.3GHz，很好很强大，目前新一代游戏本已经开始全面推进十代酷睿。在十代酷睿..
对于苹果来说，如果今年的iPhone 12有四款机型的话，那么他们一定会硬性的让这些版本存在本质的差别，比如配件上的区别。据最新消息称，今年苹果打..
作为国内最大也是最重要的晶圆代工厂，中芯国际SMIC回归A股只用了18天就过会了，创造了国内最快纪录，由此可见他们是多么地受重视，毕竟他们是唯一..
小米之家官微宣布，6月25日~6月30日，来小米线下门店参与手机以旧换新活动，最高可享168元补贴。根据活动细则，旧机满300元补贴68元；旧机满1000元..
据台湾媒体报道，台积电公布了去年企业社会责任报告书。报告书显示，台积电全球员工去年总体薪酬中位数约39万元。台积电台积电称，公司全球员工去..