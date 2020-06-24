继微软，谷歌将向波兰一数据中心投资20亿美元 2021年投入运营

6月24日消息，据国外媒体报道，在大数据重要性日益凸显，云计算被越来越多的应用的情况下，相关提供商也在加大数据中心和云计算基础设施方面的投资。从外媒的报道来看，谷歌就将向波兰的一个数据中心投资最多20亿美元，用于处理云服务。波兰的一名高官和谷歌欧洲的一名高管，已透露了谷歌将投资波兰数据中心的消息。谷歌云波兰及中东欧业务发展总监透露，华沙谷歌云区域，是波兰此类基础设施中规模最大的投资，这一数?