最高法裁定加多宝可继续使用怕上火广告语 广药请求被驳回

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息：昨日，加多宝集团发布《关于“怕上火喝加多宝”广告语案件再审裁定书的公告》称，2020年6月18日，加多宝收到最高人民法院(2019) 最高法民申579号民事裁定书，该裁定书裁定驳回广药集团的再审申请。

法院生效裁判书认定，“怕上火喝XXX”广告语系由加多宝首先创设并持续使用，在加多宝公司与广药集团商标许可使用关系已经终止，加多宝公司已将其凉茶产品改用“加多宝”商标的情况下，加多宝公司将其创设并一直使用的“怕上火喝XXX”等广告句式改用在“加多宝凉茶”产品上进行宣传，因此，加多宝宣传使用的“怕上火喝加多宝”广告语，具有正当性，符合诚实信用原则和公认的商业道德。

加多宝称，该案源于广药王老吉起诉广东加多宝使用”怕上火喝加多宝"的广告语侵犯了广药王老吉利益，广药不服广东高院的二审判决[ (2016)粤民终303号]《民事判决书》，向最高院请求再审，最高院最终再次驳回“广药王老吉”的申请。

加多宝表示，该裁决书再一次体现了司法机关对加多宝创设并持续推广“怕上火喝XXX”推动凉茶行业发展的充分肯定;是对民营企业正当合法权益的平等保护。其结果必将促进凉茶行业的有序健康发展。