最高法裁定加多宝可继续使用怕上火广告语 广药请求被驳回

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 产权 > 加多宝最新资讯 > 正文

最高法裁定加多宝可继续使用怕上火广告语 广药请求被驳回

2020-06-24 08:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息：昨日，加多宝集团发布《关于“怕上火喝加多宝”广告语案件再审裁定书的公告》称，2020年6月18日，加多宝收到最高人民法院(2019) 最高法民申579号民事裁定书，该裁定书裁定驳回广药集团的再审申请。

法院生效裁判书认定，“怕上火喝XXX”广告语系由加多宝首先创设并持续使用，在加多宝公司与广药集团商标许可使用关系已经终止，加多宝公司已将其凉茶产品改用“加多宝”商标的情况下，加多宝公司将其创设并一直使用的“怕上火喝XXX”等广告句式改用在“加多宝凉茶”产品上进行宣传，因此，加多宝宣传使用的“怕上火喝加多宝”广告语，具有正当性，符合诚实信用原则和公认的商业道德。

加多宝称，该案源于广药王老吉起诉广东加多宝使用”怕上火喝加多宝"的广告语侵犯了广药王老吉利益，广药不服广东高院的二审判决[ (2016)粤民终303号]《民事判决书》，向最高院请求再审，最高院最终再次驳回“广药王老吉”的申请。

加多宝表示，该裁决书再一次体现了司法机关对加多宝创设并持续推广“怕上火喝XXX”推动凉茶行业发展的充分肯定;是对民营企业正当合法权益的平等保护。其结果必将促进凉茶行业的有序健康发展。

QQ截图20200624084757.jpg

网友热搜:

加多宝官网2018加多宝广告视频红罐加多宝图片加多宝如何进行营销沟通整合加多宝保险广药集团的减肥产品加多宝集团发展历程加多宝公关案例分析加多宝集团声明事项加多宝对不起事件营销
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 团油宣布上线“多加多保”服务 保额随油费累积不断增加

    6月9日消息，近日，团油宣布上线“多加多保”服务，用户完成日常加油后，平台即提供其油费相应额度的驾乘意外险，保额随油费累积不断增加。据介绍，团油“多加多保”自6月8日起开启预约，首批面向四川、福建和上海等三省市。用户通过团油平台在线预约，即可立得1000元初始保额，随后续加油累积增加相应保费。自6月15日，“多加多保”正式上线后，用户通过团油微信小程序和团油APP客户端，进入“我的保险”，可免费领取

    团油 加油

  • 拿下杰威尔全部歌曲版权，后版权时代音乐巨头在抖音上增值

    6 月 12 日零点，新歌《Mojito》一上线就刷屏朋友圈。而另一边，抖音也与杰威尔音乐达成版权合作，获得杰威尔音乐全部歌曲片段及歌曲MV片段的短视频平台版权授权合作。据介绍，此次版权授权合作涵盖歌曲、MV等多项内容，除周杰伦歌曲版权权益外，也囊括袁咏琳、派伟俊等杰威尔旗下歌手的过往曲目和未来新增歌曲。

    版权 抖音 杰威尔

  • 国家版权局：对图库经营单位虚构版权、不正当维权等行为进行规制

    DoNews 6月12日消息（记者 刘文轩）中国国家版权局发布《关于规范摄影作品版权秩序的通知》，对摄影作品相关版权问题进行厘清，推动构建摄影作品版权保护机制。该《通知》主要包括七方面内容：1. 明确构成摄影作品的要件是具有独创性，并强调以新闻事件为主题的摄影作品不属于时事新闻，受著作权法保护；2. 针对实践中存在的篡改摄影作品标题或作品原意等问题，强调对作者人身权的保护，并重申著作权集体管理组织的法律地位和法定?

    图库 版权

  • 国家版权局规范摄影作品版权秩序 整治图片侵权盗版

    今日，国家版权局发布《关于规范摄影作品版权秩序的通知》对摄影作品版权秩序进行了规范。其中，国家版权局称，图库经营单位应当健全版权管理机制，规范版权运营活动，与摄影作品著作权人订立合同，在双方约定的权限范围内行使相关权利。

    版权 图片 侵权盗版

  • 京东宣布上线版权素材中心 向商家及达人用户免费开放

    昨日，京东宣布，为了让平台商家在进行商品视觉创作时省钱又省心，打造健康的平台生态，京东近日上线了京东版权素材中心。这是全国电商行业中首个大型免费版权素材平台，面向全量商家和京东平台达人用户免费开放。

    京东 版权 电商

  • 快手拿下周杰伦歌曲版权授权

    近日，快手正式宣布与杰威尔音乐达成版权授权合作，快手获得杰威尔音乐旗下歌手周杰伦全部歌曲及歌曲MV的短视频平台版权授权。用户将可以在快手听到周杰伦的众多经典歌曲及观看歌曲MV。更重要的是，快手创作者在创作短视频时将可以使用周杰伦的歌曲及MV作为配乐及素材。其中，周杰伦经典代表作品《可爱女人》、《星晴》、《娘子》、《斗牛》、《印第安老斑鸠》、《龙卷风》、《反方向的钟》、《爱在公元前》、《爸我回来了》、《简

    快手 周杰伦歌曲版权 杰威尔音乐

  • 版权、自研游戏 字节跳动如何突破腾讯游戏包围？

    据《晚点LatePost》报道，字节跳动自 2019 年成立“绿洲计划”之后，已在多地开始自研重度游戏，主攻的游戏品类包括MMORPG(多人在线网络游戏)和ARPG(动作角色扮演类)。

    字节跳动 腾讯游戏 版权

  • 国家版权局:图库经营单位不得实施不正当维权行为

    【TechWeb】6月12日消息，为保护摄影作品著作权人合法权益，规范摄影作品版权秩序，推动摄影作品广泛有序传播，国家版权局近日发布《关于规范摄影作品版权秩序的通知》（以下简称“通知”）。通知指出，新闻单位、互联网内容提供商、互联网公众账号、图库经营单位、非媒体机构和个人等使用他人摄影作品，应当严格遵守著作权法律法规，取得摄影作品著作权人许可并支付报酬。法律法规另有规定或者当事人另有约定的除外。摄影作品著?

    国家版权局 维权 图库

  • “周杰伦之争”？抖音、快手的音乐版权争夺战

    抖音和快手的走红，一半靠视频，一半靠音乐。《学猫叫》、《最美的期待》、《少年》、《带你去旅行》等音乐因抖音、快手走红，也因为这些音乐，这些平台才被更多人下载使用、快速成长，无数素人也通过上面的音乐，拍摄自己的创意视频，逐渐成为红人。

    抖音 快手 音乐版权

  • 支付怎么查公积金

    住房公积金为中华人民共和国的一种用于住房的社会福利。公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。随着近些年移动互联网发现，现在使用支付宝也可以方便地进行各种信息服务的查询。那么支付宝App上怎么查询？下文就来带大家了解一下。

    支付宝怎么查公积金 公积金查询方法

  • 国家版权局规范摄影作品版权秩序；滴滴详解网约车路径规划；网信办要求腾讯网易等清理恶意营销号

    昨日，国家版权局发布《关于规范摄影作品版权秩序的通知》对摄影作品版权秩序进行了规范。其中，国家版权局称，图库经营单位应当健全版权管理机制，规范版权运营活动，与摄影作品著作权人订立合同，在双方约定的权限范围内行使相关权利。

    版权 滴滴 网信办

  • 以周杰伦之名，快手VS抖音：短视频巨头们的版权平局

    5 月 29 日，周杰伦以ID“周同学”入驻快手，并承诺周杰伦快手粉丝过千万将解锁首秀直播。一天后，快手正式宣布与周杰伦的音乐公司杰威尔音乐达成版权授权合作，快手获得杰威尔音乐旗下歌手周杰伦全部歌曲及歌曲MV的短视频平台版权授权。<br/> <br/>

    快手 抖音 周杰伦

  • 腾讯宣布收购华纳音乐集团10%股份：旗下音乐版权优势继续扩大

    腾讯控股收购了上周刚刚上市募资19亿美元的美国音乐唱片企业华纳音乐集团10.4%的股份，押注该行业的长期增长前景。周五的监管文件显示，腾讯购买了华纳音乐800万股A类股票。华纳音乐由亿万富翁

    腾讯 QQ音乐 音乐版权

  • 京东上线电商行业首个大型免费版权素材库

    DoNews 6月9日消息（记者 刘文轩）京东官方微信公众号“京东黑板报”发布消息称，京东近日上线了“京东版权素材中心”，面向全量商家和京东平台达人用户免费开放，为数十万商家、达人一年节省至少上亿元的版权素材成本，也规避了商家的侵权风险。京东表示，这是全国电商行业首个大型免费版权素材平台。刚上线的素材中心包含上亿张版权图片素材，提供设计素材、人物肖像、矢量icon等种类，同时引入多样化的主流字体。除此之外，京东

    京东 电商

  • 余额收益率低于1年期定存 余额为什么收益这么低？

    ​据媒体报道，最近几个月以来，支付宝旗下的理财产品余额宝收益率不断走低。 6 月 1 日，其 7 日年化收益率已经低至1.513%，比银行一年期人民币存款基准利率（1.75%）还要低0. 2 个百分点，并且也低于一些同类互联网理财「宝宝」们。

    余额宝收益率低于1年期定存 余额宝收益率

  • 快手拿下周杰伦歌曲版权授权：一大波经典老歌免费

    近日，快手正式宣布与杰威尔音乐达成版权授权合作，快手获得杰威尔音乐旗下歌手周杰伦全部歌曲及歌曲MV的短视频平台版权授权。

    快手 周杰伦 周杰伦歌曲

  • 余额收益率低于1年期定存 余额最新收益是多少

    6月1日余额宝显示其7 日年化收益率已经低至1.513%，比银行一年期人民币存款基准利率（1.75%）还要低0. 2 个百分点，余额宝目前收益率不但低于银行定期存款利率，还低于一些同类其他后来的竞争产品。

    余额宝 余额宝收益率

  • 国家版权局等四部门严打短视频侵权盗版行为

    6月17日消息，据国家版权局官网消息，近日，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2020”专项行动。本次专项行动于6月至10月开展，针对网络版权保护面临的新情况新问题，聚焦5个重点领域：一是开展视听作品版权专项整治，深入开展院线电影网络版权专项保护，严厉打击短视频领域存在的侵权盗版行为，严厉打击通过流媒体软硬件传播侵权盗版作品行为。二是开展?

    盗版 短视频 国家版权局

  • 农村娃军何以“大火”？ 至今没统一答案

    黄土，窑洞，毛驴，爹娘，内向、不善言辞、小学没毕业、在家干农活的甘肃农村娃。“农村娃宝军”的快手作品和直播，呈现也只是一个平凡的世界：质朴的言行、向善的本心。在互联网娱乐至死的时代，以上这些元素，似乎注定他只是社会中沉默的大多数：无人关注、没人喝彩。然而，在不到 3 年的时间里，农村娃宝军在快手上赢得了 1300 多万粉丝，其中绝对多数都是中老年人。他们曾经，或正生活在农村。他们关注农村娃宝军，或许更多的?

    农村娃宝军 直播APP

  • 快手正式宣布拿下周杰伦歌曲版权授权 创作者可用周杰伦的歌曲作为配乐

    快手正式宣布与杰威尔音乐达成版权授权合作，快手获得杰威尔音乐旗下歌手周杰伦全部歌曲及歌曲MV的短视频平台版权授权。用户将可以在快手听到周杰伦的众多经典歌曲及观看歌曲MV。更重要的是，快手创作者在创作短视频时将可以使用周杰伦的歌曲及MV作为配乐及素材。

    快手 周杰伦 歌曲版权
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM