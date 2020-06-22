游族网络：太平基金资管计划拟受让公司5%股份

我们了解一款汽车时，经常会接触到一个词:保值率。所谓保值率，就是指某款车型在使用一段时期后，将其卖出的价格与先前购买价格的比值，是汽车综合水平的体现。这里把汽车行业的概念转用到电视盒子领域，主要就是参考一下做一个电视盒子的综合评估指标。根据普遍的用户数据来看，一台电视盒子的平均寿命是三年，那么是否有寿命长于平均水平的盒子品牌呢?或者说同一时限内保值率最高的盒子品牌是什么?如果说从盒子的性能、价格、系?