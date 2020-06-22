苏宁易购：J-10%省钱计划不会停 将持续延续

6月12日，线下起家的苏宁，在新零售时代，迎来了自己的主场，通过自己开店和收购合作，几乎每隔一段时间都会刷一下存在感。不过，疫情之下，线上生意受到了影响，但这并没能改变苏宁线下布局的节奏，只是打法做了些许改变。日前，苏宁对外宣布，苏宁小店宣布全面开放门店加盟，设立3年内加盟10000家门店目标。至于具体的加盟政策等信息，苏宁方面暂时还并未对外透露。相比较此前的自营模式，加盟的方式可以很好的缓解?