苏宁易购：J-10%省钱计划不会停 将持续延续

今日，苏宁易购表示，J-10%省钱计划不会停，将持续延续。 5 月 25 日，苏宁易购集团副总裁顾伟表示：苏宁将启动“J-10%”省钱计划，参加补贴活动的家电、手机、电脑、超市品类商品，将比京东百亿补贴商品到手价至少低10%。
今日，苏宁易购表示，J-10%省钱计划不会停，将持续延续。 5 月 25 日，苏宁易购集团副总裁顾伟表示：苏宁将启动“J-10%”省钱计划，参加补贴活动的家电、手机、电脑、超市品类商品，将比京东百亿补贴商品到手价至少低10%。
今日，苏宁易购宣布与乐居控股达成独家战略合作伙伴关系，正式上线“苏宁乐居”房产频道。该频道涉及新房、二手房买卖、租房等业务范围。
苏宁易购集团副总裁、苏宁快消集团总裁龚震宇一行，于 5 月 20 日到达贵州赖茅酒业有限公司，双方就公司发展、平台销售、渠道发展、品牌宣传、营销推广及 2020 年重点工作规划等内容进行了沟通交流，关于未来双方合作，也达成了全方位的共识，引发了外界的广泛关注和猜测。苏宁易购集团相关领导、相关部门负责人，赖茅公司相关领导、相关部门负责人均参加了洽谈交流。龚震宇指出，近年来，苏宁易购集团一直致力于打造全品类、全渠?
今日，苏宁易购与抖音达成合作，苏宁易购打造的明星天团将入驻抖音，开设“超级买手”直播间，为消费者带来超低价商品及优质服务。
【TechWeb】6月15日消息，苏宁易购官方微博宣布关晓彤成为苏宁易购代言人，作为极物星愿合创人，正式入职苏宁易购。据介绍，此次苏宁易购与关晓彤的合作将不仅仅停留在简单的代言宣传层面。苏宁易购将与关晓彤共同开启新的商业合作模式—合创人计划，苏宁易购今后将作为打造艺人内容生态的商业孵化平台，与关晓彤展开长期深入合作，为关晓彤打造专属个人品牌。苏宁易购相关人士透露，之后会为合创人关晓彤设立专属办公室。合创人?
近日，苏宁易购正在开发一款名为“练摊儿”的微信小程序，目前已进入到内测阶段。“练摊儿”小程序首批上线 5000 个优选SKU，主推生活日杂、家居、小数码、食品等小商品。
在直播互联网时代，直播和私域一直都形影不离，越来越多企业也意识到了直播和私域的联动价值。但私域流量从何而来?刚开始直播没有人围观怎么办?近期见实举办的私域流量云大会上，三位嘉宾分别给出了各自的答案。
6月12日，线下起家的苏宁，在新零售时代，迎来了自己的主场，通过自己开店和收购合作，几乎每隔一段时间都会刷一下存在感。不过，疫情之下，线上生意受到了影响，但这并没能改变苏宁线下布局的节奏，只是打法做了些许改变。日前，苏宁对外宣布，苏宁小店宣布全面开放门店加盟，设立3年内加盟10000家门店目标。至于具体的加盟政策等信息，苏宁方面暂时还并未对外透露。相比较此前的自营模式，加盟的方式可以很好的缓解?
据中国商标网显示， 6 月 1 日，苏宁易购集团有限公司申请了“J-10%”商标，该商标隶属第 35 类广告销售类。目前，“J-10%”商标还处于等待实质审查状态。
京东、天猫、苏宁 618 业绩已经出炉。 618 已走过了第 16 个年头，它已经由一家电商平台的周年庆活动，发展成为整个零售行业的年中狂欢。
疫情过后的第一次消费高潮，远比我们想象的更为热闹。不仅因为直播带货的强劲动力加速驱动着电商整体成交额的快速增长，而且抖音、快手等短视频平台的加码，同样刺激这场购物狂欢热度攀升。
6月15日消息，苏宁易购官方宣布，关晓彤正式入职苏宁易购，成为苏宁易购代言人、极物星愿合创人。根据百科资料，关晓彤1997年9月17日出生于北京市，中国内地女演员。2019年1月4日，关晓彤成为
据 36 氪报道，苏宁易购将以电商平台的身份赞助英雄联盟职业联赛(LPL)，成为其唯一官方合作平台，赞助金额为数千万。据悉，这是腾讯首次选择电商平台作为赞助方。
今日，北京苏宁宣布为旗下在京的苏宁易购、苏宁小店、苏宁家乐福、苏宁物流、天天快递小哥、苏宁帮客安装工程师等一线员工进行免费核酸检测。目前已经有超 5000 名员工完成了检测，其余员工也将在最短的时间内分批次完成检测。
苏宁 2020 年以来最核心的项目，终于浮出水面了。Tech星球(微信ID：tech618)独家获悉，苏宁近日上线了一款名为“易值买”的购物产品，由苏宁拼购总经理张奎负责，其SLogan为“一直买就上易值买”。这款产品是苏宁围绕“红包返现”玩法打造的一款App，主打“真视频，真好货”的品牌定位。同时“易值买”的相关微信公众号和微信小程序也于近期上线。
苏宁易购日前对外发布公告称，截至 5 月 31 日，公司累计回购股份数量4644. 75 万股，占公司总股本的0.5%，最高成交价为10. 79 元/股，最低成交价为8. 26 元/股，支付的总金额约4. 55 亿元(不含交易费用)。
天眼查数据显示， 5 月 28 日，合肥苏宁超市采购有限公司成立，注册资本 500 万。
每天早上六点，常熟市苏宁帮客社区服务中心门口，三十多名服务工程师整齐划一，齐声宣誓：“极速响应立时效，专业技能严标准，诚信服务创口碑，极致体验树品牌”！响亮的口号令人瞩目。 据了解，随着苏宁易购618和空调大忙节点的到来，苏宁帮客5000家社区服务中心和1500家县镇服务中心每天早上进行晨会。在给服务工程师打气的同时，也不断宣贯服务标准，旨在为用户提供更有品质的服务。 苏宁帮客蓝狮学院，专业人才培养 随着618的
今日，苏宁易购开启到家业务八折优惠的补贴政策，此次补贴将在家乐福日常促销上叠加，可用于水果蔬菜，肉禽蛋品，海鲜水产，粮油乳品等民生类全部产品。同时，家乐福同步开启民生超级补贴计划，覆盖 51 个城市 209 家家乐福门店。
618 前，苏宁易购下属服务中心数据显示:苏宁帮客准时上门率为98.8%，用户满意度为99.7%，服务数据在行业名列前茅。 618 期间品质售后服务的背后，是苏宁易购领先的服务标准和技术创新在全国网点和工程师的布局落实。 据了解，为了让广大消费者更加准时、标准、优质的好服务，作为苏宁易购下属生活服务中心，苏宁帮客陆续上线了AI智能派工系统、电子工牌、透明收费系统等，保障了在用户需求下达后的准时上门以及透明收费。 目前苏?
近日，苏宁上线了一款名为“易值买”的购物产品，由苏宁拼购总经理张奎负责，这款产品是苏宁围绕“红包返现”玩法打造的一款App，主打“真视频，真好货”的品牌定位。同时“易值买”的相关微信公众号和微信小程序也于近期上线。