微信再上线新功能！朋友圈删除后可重新编辑

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息：近日，有网友发现，除了“拍一拍”之外，微信还悄然在朋友圈上线了一项“删除朋友圈重新编辑”新功能。
如用户对发布的朋友圈不满意可撤回重新编辑，原本发布的文字以及图片依然存在，方便用户再次发布，但该“重新编辑”按钮仅会存在 2 分钟。
该功能目前仅支持IOS版。
据悉，“重新编辑”功能此前已在QQ聊天中应用，如用户需要修改已发出的消息即可撤回重新编辑发布。
近期，微信上线了一系列新功能，包括了：深色模式、拍一拍、修改微信号等。
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站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息：近日，有网友发现，除了“拍一拍”之外，微信还悄然在朋友圈上线了一项“删除朋友圈重新编辑”新功能。
如用户对发布的朋友圈不满意可撤回重新编辑，原本发布的文字以及图片依然存在，方便用户再次发布，但该“重新编辑”按钮仅会存在 2 分钟。
该功能目前仅支持IOS版。
据悉，“重新编辑”功能此前已在QQ聊天中应用，如用户需要修改已发出的消息即可撤回重新编辑发布。
近期，微信上线了一系列新功能，包括了：深色模式、拍一拍、修改微信号等。
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近日，iOS版微信升级到7.0.13版本，带来了众所期待的微信号修改功能，隐藏的“拍一拍”也被网友玩坏。新版本中，双击好友头像，好友头像会首先“颤抖”一下，同时会在聊天
我发朋友圈的频率好几年都基本维持在一月一次，但是每天都会看，朋友圈是我一个非常重要获取朋友们近况的途径，简单的点赞，评论，好像又回到了以前坐在一起海阔天空聊天的时候。
今天世超一觉醒来，发现朋友圈被一张张黄色图片给刷屏了，别想歪了，就是字面意义上的黄色图片：哎?这不是去年下架的 App 即刻吗?今天竟然重新上架了!
在入驻快手的第一百天，李雨儿（快手号：Liyuer613）决定做一次大胆尝试，举办一场9小时的线上公益演唱会，以作纪念。自今年2月3日入驻快手以来，李雨儿一百天里积累了超过150万粉丝，最新粉丝量超过180万，平均每天有40万人在线看她唱歌，累计观众人次超4000万。很多人可能并不认识李雨儿。李雨儿有很多身份，中国歌剧舞剧院青年歌手、湖南政协委员、《星光大道》月冠军，最出名的是歌曲《雨花石》原唱。此前李雨儿曾在《星光大道
日前，微信打磨多时的微信支付分全面开放，入口位于微信->我->支付->钱包->支付分。这是对微信用户支付信用的综合评估，简言之就是微信版的“芝麻信用”。
2020年的5月20日到了，今天是非常值得纪念的一天，在这天不仅2020代表特殊的意思，520也是一样，很多小伙伴想趁着这天进行表白或者是想对自己的女友说点什么情话，下面就拉为大家分享一下520微信朋友圈温馨表白情话文案。
互联网对线下零售的革命已超过十年，如今反过来，地摊似乎要革互联网的命。但真实的地摊，没有你在朋友圈里看到的这么浪漫。
【TechWeb】6月5日消息，6月3日晚间，腾讯的“微信支付分”正式上线。据微信支付官方微博消息，微信支付分上线后，腾讯创始人马化腾在朋友圈四处挑战，结果10分钟后就被打败。根据微信支付官方晒出的截图，马化腾微信支付分为835分，仅仅10分钟之后，超越马化腾的女人出现了，其微信支付分高达848分。 据官方介绍，微信支付分是对个人信用的综合评分，由身份特质、支付行为、信用历史等信息评估得出，为用户提供更简单便捷的生活?
6 月 6 日消息，网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我们在刷朋友圈的过程中，经常会看到各种各样危言耸听的消息。日前，微信官方对外公布了五月朋友圈十大谣言，包括全国停办因私护照、 60 岁以上老人打 962899 可享免费服务等。
今天是2020年的6月1日，是大家众所周知的儿童节，在这个节日中很多父母都想为自己的孩子送上一句简短的祝福语，一些朋友还为此头疼不知道怎么办，所以今天就来为大家分享一下2020年微信朋友圈儿童节祝福语的文案。
随着短视频大热，越来越多人开始用自己手中的手机拍摄视频记录生活，而其中就不乏一些爸爸、妈妈级的大龄用户。很多人会问：岁数那么大了，还能玩得转这些年轻人的东西吗？可别小瞧了爸爸妈妈们，他们的创造力并不差！而且有智云SMOOTH-X这样的手持云台帮助，他们拍出来的视频也能刷爆朋友圈。SMOOTH-X专门面向入门级用户，能帮助更多的小白用户掌握视频拍摄技能，并且其上手操作非常简单，售价也仅 299 元。和目前市面上其他的手?
2020 年 5 月 20 日，今天对于很多人来说是值得纪念的一天，毕竟是2020520，这个数字非常有意义，而对相当大一部分单身狗来说恐怕就不是这么友好了，一些单身的小伙伴也想在这个日子发发微信朋友圈的说说，所以今天就来为大家分享一下 520 单身文案。
近日，专注于出国自由行的世界邦旅行网多位员工在社交媒体爆料，因受疫情影响，公司将停止运营。6 月 10 日，世界邦创始人赵新宇发布了一条朋友圈“盼君珍重，来日方长”，似乎向业界表达世界邦停止运营的消息。
今天是一年一度的 520 情人节，因为在网络上使用方便，所以「520」常被喻为「我爱你」。而今年又是特别的2020520 这也成为了不少恋人们的表达方式，就连结婚的日子也选在了 5 月 20 日。
昆仑万维前董事长、Opay CEO周亚辉在朋友圈表态，待小鹏汽车和理想美股上市时，昆仑资本都会购买不低于 2000 万美金。
2020年6月1日就要到大家所熟悉的儿童节了，对于即将到来的儿童节，上次为大家分享了儿童节送给孩子的礼物大家好评不断，这次就为大家分享一下六一儿童节应该送什么好的祝福语文案给自己的孩子。
在疫情期间施行的社交距离准则中，推荐人与人之间的距离最好维持在 2 米范围以上。但并非所有人对于这个距离都有清晰的概念，为此谷歌推出了一款名为Sodar的网站，利用AR技术为用户提供清晰的 2 米社交安全圈范围。
微信删除好友怎么找回？不少小伙伴们问我，微信删除好友怎么找回？小编一惊，误删了微信好友，这可是件大事！若是直接找被删的好友把他加回来，被问到为什么把他删了。该是多么尴尬，那么怎么神不知鬼不觉的把微信聊天好友加回来呢？我来教你一招~方法一：微信群聊恢复如果你和被删的好友有共同的群聊，那么直接到群里找到把他加回来就可以了~方法二：借助专业第三方软件如果没有共同群聊，找一个专业的数据恢复软件，也可以轻松搞
Clubhouse是一款音频APP，虽然目前仍处于测试阶段，但是在硅谷 VC、名人圈层的推广下，已经变得炙手可热。虽然这款产品只有 1500 个用户，前不久还获得安德里森-霍洛维茨基金(Andreessen Horowitz)投资，筹集 1200 万美元，估值高达 1 亿美元。它到底有什么魅力呢?
近日，微信安卓端7.0. 15 内测发布，该版本不仅对深色模式进行了调整，支持手动开启和关闭，还进行了不少小更新，如：新增“群接龙”固定入口、头像设置页面可编辑、阅读文章时回复消息自动打开浮窗、小程序新增“收藏”功能、微信通讯录设置“仅聊天的朋友”等。