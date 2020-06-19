微信再上线新功能！朋友圈删除后可重新编辑

在入驻快手的第一百天，李雨儿（快手号：Liyuer613）决定做一次大胆尝试，举办一场9小时的线上公益演唱会，以作纪念。自今年2月3日入驻快手以来，李雨儿一百天里积累了超过150万粉丝，最新粉丝量超过180万，平均每天有40万人在线看她唱歌，累计观众人次超4000万。很多人可能并不认识李雨儿。李雨儿有很多身份，中国歌剧舞剧院青年歌手、湖南政协委员、《星光大道》月冠军，最出名的是歌曲《雨花石》原唱。此前李雨儿曾在《星光大道