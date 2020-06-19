微信再上线新功能！朋友圈删除后可重新编辑

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微信再上线新功能！朋友圈删除后可重新编辑

2020-06-19 13:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息：近日，有网友发现，除了“拍一拍”之外，微信还悄然在朋友圈上线了一项“删除朋友圈重新编辑”新功能。

如用户对发布的朋友圈不满意可撤回重新编辑，原本发布的文字以及图片依然存在，方便用户再次发布，但该“重新编辑”按钮仅会存在 2 分钟。

QQ截图20200619134937.jpg

该功能目前仅支持IOS版。

据悉，“重新编辑”功能此前已在QQ聊天中应用，如用户需要修改已发出的消息即可撤回重新编辑发布。

QQ截图20200619134945.jpg

近期，微信上线了一系列新功能，包括了：深色模式、拍一拍、修改微信号等。

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