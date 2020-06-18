连咖啡回应关店与中石化易捷推出“易捷咖啡”：不予置评

DoNews 6月4日消息（记者 吴丽）近日，连咖啡北京地区此前还显示正常营业和暂停营业的门店，部分已经撤店。据悉，被连咖啡视为全国首家形象店的连咖啡望京SOHO，已被替换成新品牌。目前，连咖啡小程序上显示，望京SOHO门店正在升级中。不过，据望京SOHO物业工作人员称，该店很早之前就已撤店，具体原因不清楚。天眼查数据显示，上海连享商务咨询有限公司成立于2014年5月，注册资本约4149万人民币，法定代表人为连咖啡CEO张晓高，公