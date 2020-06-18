连咖啡回应关店与中石化易捷推出“易捷咖啡”：不予置评

今日，有媒体报道称，连咖啡将与中石化易捷成立合资公司，独立运营“易捷咖啡”，并作出 3 年开设 3000 家门店的计划，而连咖啡原来的门店将全部关停。对此，连咖啡回应称：“不予置评”。
今日，有媒体报道称，连咖啡将与中石化易捷成立合资公司，独立运营“易捷咖啡”，并作出 3 年开设 3000 家门店的计划，而连咖啡原来的门店将全部关停。对此，连咖啡回应称：“不予置评”。
DoNews 6月4日消息（记者 吴丽）近日，连咖啡北京地区此前还显示正常营业和暂停营业的门店，部分已经撤店。据悉，被连咖啡视为全国首家形象店的连咖啡望京SOHO，已被替换成新品牌。目前，连咖啡小程序上显示，望京SOHO门店正在升级中。不过，据望京SOHO物业工作人员称，该店很早之前就已撤店，具体原因不清楚。天眼查数据显示，上海连享商务咨询有限公司成立于2014年5月，注册资本约4149万人民币，法定代表人为连咖啡CEO张晓高，公
6月14日消息，据媒体报道，继瑞幸咖啡之后，又一家互联网咖啡品牌遭遇窘境。据报道，连咖啡出现大规模关店潮，这家互联网咖啡品牌曾由papi酱、李诞代言。报道指出，目前连咖啡在北京地区的1
对于有瑞幸员工在某平台上表示“公司开始裁员”的传闻，瑞幸咖啡回应称：个别部门涉及人员的转岗和优化，一些员工离职属于正常的人员流动，主要是在执行 2019 年绩效考核的末尾淘汰机制。
在罗永浩、董明珠、梁建章等行业大佬纷纷入局直播带货之后，6月8日晚，搜狐董事局主席兼CEO、搜狐视频CEO张朝阳开启个人直播带货首秀。据报道，张朝阳本人在演示咖啡机时，疑似因没有遵守咖啡
5月19日晚间消息，路透社报道，纳斯达克交易所通知瑞幸咖啡必须摘牌。瑞幸咖啡计划申请举行听证会。瑞幸咖啡自 4 月 7 日停牌至今。而瑞幸咖啡从上市到被面临摘牌仅仅过去一年时间。时间
美股时间6月5日周五，瑞幸咖啡延续上一日的走势，收盘再次暴涨36.05%，报5. 51 美元。该股周五开盘不久即触发熔断机制，恢复交易后涨幅一度超过60%。
5月27日，继昨日瑞幸咖啡股票大涨之后，今天瑞幸咖啡盘前涨幅扩大至50%，截至发稿，涨53.24%。昨日（5月26日）瑞幸咖啡收涨逾53%
继昨日股价涨逾53%后，瑞幸咖啡涨幅继续扩大，盘前一度大涨30%，现涨24.41%，报2. 65 美元。此前，瑞幸咖啡在复牌后已连跌 3 日，累计跌幅超68%。
瑞幸咖啡承认财务造假 22 亿元人民币，股价随之暴跌一度超过80%，触发熔断暂停交易，随后不得不宣布停牌，归家仅为4. 39 美元，市值也只剩下大约 11 亿美元，只有巅峰时期 110 多亿美元的十分之一。
瑞幸咖啡今日恢复交易，盘前大跌50%。
昨日晚 7 点，搜狐公司董事局主席兼 CEO、搜狐视频 CEO 张朝阳在搜狐视频开启个人直播带货首秀，与其他老板们都坐在桌子前介绍产品不同，张朝阳可谓是沉浸式带货，卖榨汁机就来到吧台做果汁，自带转场。
近日韩国首家机器人咖啡店开业，这家咖啡店主打完全的自动化系统，店内从咖啡制作到送餐都由机器人完成，不需要任何一名员工就可以完成。
在昨日股价大涨超50%之后，瑞幸咖啡今天美股盘前一度涨逾30%。
今日，有大量网友在社交媒体上反映称，瑞幸咖啡APP及小程序出现了宕机的情况，页面显示“线路拥堵，请稍后重试”，此外，部分用户出现了菜单无法显示的情况。
6月15日消息，有网友反映，瑞幸咖啡APP和小程序崩了。官方对此表示，因上周系统升级出现问题，App/小程序崩了。我们正在抓紧抢修，恢复正常会第一时间通知大家。据报道，在4月出瑞幸咖啡小
截止目前，瑞幸咖啡涨幅扩至56.12%，报2.17美元，当前市值为5.46亿美元。
昨日，瑞幸在纳斯达克恢复交易，盘前跌幅一度超过50%，截至昨日收盘，瑞幸咖啡跌幅为35.76%，股价报2. 82 美元，总市值为7. 14 亿美元。
6月8日，美股今天三大指数集体高开，纳斯达克指数再度刷新历史新高，今年以来累涨10%。瑞幸咖啡盘初跌幅迅速扩大，跌超18%，向下触发熔断。上周五收涨36%。瑞幸咖啡恢复交易后，跌幅超30%。
在美股 5 月 26 日的交易中，瑞幸咖啡盘中股价涨幅一度超过70%。截至收盘，瑞幸咖啡报收于2. 13 美元，涨幅为53.24%，目前总市值约5. 36 亿美元。此前，瑞幸咖啡在复牌后已连跌 3 日。
美国当地时间5月22日瑞幸咖啡复牌第三日时，股价再度暴跌，当天开盘瑞幸咖啡跌幅扩大至20%，昨日复牌收跌逾35%，股价收4. 39美元，，市值仅剩下3.5亿美元，距历史最高点跌幅已超90%。