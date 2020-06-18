连咖啡回应关店与中石化易捷推出“易捷咖啡”：不予置评

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连咖啡回应关店与中石化易捷推出“易捷咖啡”：不予置评

2020-06-18 17:03 · 稿源：站长之家

今日，有媒体报道称，连咖啡将与中石化易捷成立合资公司，独立运营“易捷咖啡”，并作出 3 年开设 3000 家门店的计划，而连咖啡原来的门店将全部关停。对此，连咖啡回应称：“不予置评”。

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