抖音/TikTok 爆款视频制作入门指南

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抖音/TikTok 爆款视频制作入门指南

2020-06-19 17:14 · 稿源：站长之家
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抖音和其海外版“TikTok”的机制可以说相当诱人的，比如对于一个新刚注册的用户，可能今天发布了一视频，第二天醒来就发现有 100 万的浏览量和 1 万的关注者。

而在很多其他社交媒体都没有这样突然爆火的机会，这使得越来越多人涌入抖音/TikTok短视频平台，毕竟这种可以“一夜走红”机会谁不想试试呢?

那么，对于新手怎么样才能做出爆款抖音/TikTok视频呢?本文中站长之家将跟大家分享一个从 0 到千万播放量的增长案例，只要遵循这些做法，小白也能制作除爆款视频

由于TikTok和抖音采用了相似的机制，这些方法同样适用于抖音平台。

抖音/TikTok入门的三大基础要点

对TikTok或者抖音一无所知小白要怎么入手呢?首先当然要对平台的玩法要有大致的理解，以下三点可以帮助大家快速上手：

 1、每天花几十分钟看抖音/TikTok视频

一打开抖音APP时，最先映入眼帘的可能就是一些热门视频，只要滑动屏幕，平台就会根据你的兴趣展示其它内容。

对真的一点都不了解的话，首先要做的事情非常简单，那就是每天花点时间多看看视频，这很快就能知道这两个短视频平台到底是什么了。比如能大致了解到大家在抖音上发布的视频类型，哪些内容更让人感兴趣等等。

2、账号定位要清晰

抖音和TikTok对每个账号会按特定的细分市场进行分类，比如烹饪、旅游、艺术等。一开始就做好细分市场定位，然后坚持发布相关视频内容。

例如，如果你想制作烹饪视频，那么只发布烹饪视频。如果你还想做其它方面的内容，建议开设新的账号。否则，算法会搞不清应该向谁展示你的内容。

3、每个视频最多使用两到三个标签

在注册成功后，新用户会要求选择感兴趣的类别，例如旅行或者绘画，平台再根据这些标签进行初阶的内容推荐。

抖音/TikTok主要使用标签来确定应该向哪些用户群体推荐你的视频。

这时候，要做的就是找出你所在领域里最流行的标签，并且每个视频添加两到三个标签就可以。

注意，不要使用与视频内容无关的标签，这只会混淆算法，对你没有任何好处。

理解抖音/TikTok平台算法机制

在了解了最基本的做法之后，理解平台的算法机制可以帮助你更好的运营账号。

简单的说，抖音/TikTok的推荐算法机制都是是基于输入因素构建的，包括用户与APP的交互方式、发布的评论或关注的帐户，都会影响到推荐。比如某个用户只关注了美食的账号，点赞和评论也都是与美食视频有关，那么平台就会推荐更多这类视频。

关于平台算法推荐需要关注以下几点：

1. 视频播放完成度

播放完成度指的是用户实际观看视频时间占总视频总长度的百分比。

播放完成度越高，视频获得平台推荐的几率就越高。如果观看者重复观看你的视频(多次观看)，那么算法还会加分。

2.内容才是最重要的

很多人想要制作出爆款视频，这里要记住的是，最重要的永远是视频内容本身。如果它有趣、有意义或吸引人，自然能获得评论，进而获得算法的青睐。

3.视频浏览量呈阶段性暴涨

一段视频发布后，算法会先向一小群人展示内容。如果这个视频的数据表现得很不错，平台就会向越来越多的人推荐。也就是，通常视频的浏览量是呈现阶段性暴涨的，而不是处于稳定增长状态。

4.算法只会把视频推荐给向你所在地区用户

平台的算法会判断视频的观看者和创作者是否都在同一国家/地区，并推荐同一地区内容。这个很好理解，比如针对中国地区用户，平台的就会向中国地区用户推荐与中国创作者相关的视频内容，而不会去推荐美国、印度等其它国家的视频内容。因此，确保围绕与当地社区相关的主题创建内容。

5.利用流行趋势

点击APP右上角的放大镜图标，进入发现页面，可以看到目前平台热点榜单。平台算法鼓励让用户参与到潮流中，因此可以根据趋势相应地调整你的内容。

在TikTok平台上，提供了一个“For You”入口，同样反映了目前的流行趋势，这都可以作为视频制作的内容参考。

6.数据可能会有延误

如果你的视频在最初几天表现不佳，也不要太失望。有时，算法会突然推荐你几周前发布的某个内容，接着就是你看到流量莫名其妙的暴涨了。

制作抖音/TikTok视频四大策略

了解完平台的算法之后，下面来了解下制作TikTok视频四大策略：

1.在视频上添加醒目的文字

在抖音或TikTok视频上添加一些醒目的文字非常有效。

如上图的抖音免费测试视频中添加“手贱去查我上辈子是怎么S的”字幕，用户一看到视频上的文字就能明确知道视频的主题。

其它的类似的标题包括“我们因为这个被开除了”、“为了做这个视频花了一个月”等等，一些文字提醒让用户更有点击观看的欲望。

2.将视频分两次发布

一个非常有效的内容策略是拍摄一些引人注目的内容，然后把它剪成两个视频，并分次发布。

比如在这个视频中，抖音博主先是展示“女儿玩手机发现老婆出轨”的画面，而想要看接下来的情节则需要查看博主发布的另外一个视频。

简单的说，可以在剧情达到高潮之前部分作为第一段视频，并在视频结尾处加上“ XX 小时后揭晓结果”、"关注我后续更精彩"进行引导，这可以有效调动用户好奇心，引导他们关注。

3.展示制作视频的过程

过程视频展示了你为了完成作品所做的幕后工作。它们通常比视频成品更能起到病毒式传播效果，通常观众对这样的内容更感兴趣，播放完成度也就会更高。

以TikTok上的这个视频为例，博主原先展示一段“鞋子走路”的视频点击量为 1880 万次，而在放出如何录制这样的视频播放量更高，达到了 2630 万。

事实上，抖音平台上很多展示特效类视频也采用这种做法，例如下面这个视频则是把特效场景和拍摄花絮的视频放在一起，无疑更能满足用户的好奇心。

4.双屏互动模式

双屏互动也就是在现有的视频旁边录制另外一个起到互动效果的视频。如下面抖音这个视频中，这对情侣正是用分屏的形式“撒狗粮”，这种形式更有创意，互动性更强。

当然，TikTok的玩法跟抖音也差不多，具体看下图：

如果才刚刚开始玩抖音/TikTok，这是一个很好的策略，因为它可以让你利用另一个已经走红视频二次编辑内容，这种蹭热度的方式经常可以让你流量暴涨一波。

总而言之，你花越多的时间研究TikTok，就能掌握更多的技巧。所以想要做出爆款视频，那么就多看看平台的视频。

上面说的都是基础理论，TikTok视频博主@sunnyisagolden正是遵循这些做法，实现了两个月涨粉 50 万，视频播放量从原本的一两千增长到百万甚至是千万的成绩。

下面我们来看看sunnyisagolden具体是怎么做的。

案例： 2 个月，播放量暴涨到 1000 万

账号背景：

2019 年 7 月，sunnyisagolden(下文我们简称为sunny)开始为一个绘画艺术项目制作TikTok视频。(主要通过幻灯片的形式展示绘画作品)

2019 年 10 月 1 日，sunny粉丝涨到 1000 名。

2019 年 11 月 30 日，sunny拥有了 50 万名粉丝，并发布了几段病毒式传播的视频(其中有些播放量超过 1100 万)。

短短两个月，sunny的账号粉丝增长 50 万，他是怎么做的呢?

其实和很多小白一样，sunny一开始并不知道如何制作TikTok视频。

TikTok上大多数都是真人跳舞、表演和模仿的视频。刚开始的时候，sunny尝试用幻灯片的形式来播放绘画内容，这类型的视频平均浏览量约为 1000 次。

有一次，sunny用绘画的形式解说说唱歌手Lil Nas X的热门歌曲《Old Town Road》，这个视频在网络上迅速传播开来。24 小时内浏览量飙升至 1 万次，粉丝增加 700 人。

在接下来的几个月里，sunny继续为自己的绘画创作幻灯片，但他的视频浏览量还不到100，而粉丝数却有 700 个。

与此同时，其他拥有同样数量粉丝量的账号的视频浏览量基本上都有 1000 次。这是什么原因导致的呢?

借鉴同类账号做法，流量暴涨

sunny意识到自己应该研究其他专门做艺术类的账号是怎么做的，而不是自己盲目的制作内容。

sunny开始浏览相关的标签，如艺术、动画、绘画，看看其他人是怎做的。最后发现，原来在艺术领域有很多病毒式传播的视频，它们都遵循一种风格：展示整个绘画过程，以及最终成品。如下图：

于是，sunny决定也模仿这种做法，在 10 月 1 日展示了一个自己绘画过程视频。第二天，他发现自己有 20 万的浏览量。当天，这条视频的浏览量持续飙升，在 24 小时内达到 30 万次，最终达到 100 万次。

在抖音平台上，其实很多视频博主也是采用这种做法，用“教学”的方式录制视频。

吃到甜头之后，sunny开始每天制作“过程”视频，其中大多数视频流量都达到了 50 万，粉丝数量也在飙升。

这主要是因为观众不仅对sunny的画作感兴趣，他们更想知道这些作品是如何创作出来的。

提高播放完成度的技巧

正如前面提到的，平台算法最关键的因素就是播放完成度。该算法首先考虑的是尽可能让用户长时间地停留在平台上，所以当观看你的视频的时间越长，它的浏览量就会越多。

sunny总结出了一个策略：在制作一个过程视频，给最后成品的镜头时间要尽量的短，这样观众重复观看视频的概率越高，他们的目的就是再次看清最终作品。

比如，sunny通常将视频中最终画作限制在两秒以内，用这种策略增加浏览次数。

另外，sunny一直在做的另一件事是利用当下的流行。如果有一首流行歌曲，他就会想办法制作出一个绘画版本。目前，sunny表现最好的视频播放量超过 1100 万。

总而言之，有两种可以起到病毒式传播效果的视频形式。第一种，就是过程视频。例如，展示食品制作、产品制造或歌曲创作的幕后故事在TikTok上表现非常好。第二种风格是围绕一个流行内容创造内容。大多数TikTok视频都属于这一类，比如模仿一段热门的剧情、热门的音乐等等。

以上就是关于制作TikTok/抖音爆款视频的入门技巧，希望对大家有所帮助。

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