工信部：2020一季度51款不良手机应用下架

娱乐圈总是不乏金句玩梗，今年的创造营 2020 就诞生了一位新的金句王。陈卓璇在发表排位感言的时候，感叹自己至今没有拍摄过中插商务广告，现场喊话赞助商们“是我站的不够高吗?”话音未落，现场选手导师纷纷露出”可真敢说啊”的诧异表情。面对这番 “璇言璇语”，众人看法不一，一时之间引起网友热议。现代社会，提倡“想要什么，就要为自己争取”的态度，事业如是，感情生活亦然。有的时候你觉得你已经很努力的在拓展社交圈了，