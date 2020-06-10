工信部：2020一季度51款不良手机应用下架

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息：今日，工信部发布《2020 年第一季度电信服务质量有关情况通告》称，一季度， 12321 受理中心接到不良手机应用有效投诉 43191 件次，环比下降5.25%。通过行业自律， 12321 受理中心联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的 51 款不良手机应用进行了下架处理。
垃圾信息投诉情况方面，一季度， 12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心(以下简称 12321 受理中心)受理用户关于骚扰电话的投诉 100028 件，环比下降39.9%;受理用户关于垃圾短信的投诉 58268 件，环比下降43.4%。
诈骗电话号码用户举报情况方面，一季度， 12321 受理中心共接到诈骗电话及短信举报 8732 件次，环比下降56.3%。
此外，通告还显示，一季度，各省、自治区、直辖市通信管理局对携号转网服务中出现问题的电信企业下达行政处罚决定书 3 件次、责令整改通知 32 件次、进行通报批评 50 件次、约谈提醒 72 件次。一季度，工业和信息化部和各省、自治区、直辖市通信管理局通报垃圾信息问题突出企业 68 家次，依法处罚违规企业 2 家。“谢绝来电”服务全国用户数近 1480 万。