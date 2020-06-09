《奔跑吧》搬上支付宝开“数字办事处”，将直播跑男发布会

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日 消息:支付宝的“数字办事处”又有新花样。6月 9 日，国内第一档大型户外竞技真人秀综艺《奔跑吧》宣布入驻支付宝生活号，上支付宝搜“奔跑吧”即可进入相关页面。 6 月11日，《奔跑吧》的发布会也将通过支付宝直播，这也是首个在支付宝开设“办事处”的电视综艺节目。

自今年 3 月宣布升级为数字生活平台以来，各行各业纷纷在支付宝开设“数字办事处”，目前已有超 1000 家数字景区、 300 多个数字市民中心、 1000 多家名企的招聘办、 21 所顶级高校的招生办以及众多小程序商家搬上了支付宝，设立了“办事处”，《奔跑吧》入驻是最新动作。

《奔跑吧》一直保持着国内综艺行业最高的网络播放量和网络热度，开播七季都稳居国内综艺收视冠军。这次与支付宝的合作，也玩出新意。据介绍，在 6 月11日的发布会直播上，还将加入PK互动、竞猜赢礼物等创新玩法，增强观众们的参与感;此外，《奔跑吧》生活号还将同步更新现场“路透”花絮，以独家视角展现跑男团别样面貌。

《奔跑吧》的宗旨是“制造快乐，奔向美好”，而支付宝是“生活好，支付宝”，因此双方牵手是想传递出“美好生活”的理念。而在双方CP(组合)名网络征集中，网友们也给出了不少点子，因为两者的logo都是蓝色，有网友戏称“左右为蓝”、“蓝上加蓝”。