八部门启动网络直播整治行动 探索直播带货管理规则

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八部门启动网络直播整治行动 探索直播带货管理规则

2020-06-05 13:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息：今日，全国扫黄打非办发文称，即日起，将会同国家网信办等 8 部门集中开展为期半年的网络直播行业专项整治行动。

扫黄打非办称，近日，根据群众举报线索并经核查取证，首批依法依规对“皇冠直播”“嗨够直播”“UP直播”“月爱直播”等 44 款传播涉淫秽色情、严重低俗庸俗内容的违法违规网络直播平台，分别采取约谈、下架、关停服务等阶梯处罚;部署查办了一批利用色情低俗直播内容诱导打赏案例，对“幺妹直播”“触手直播”“ 9158 美女视频”“喵播”“么么直播”“蜜桃直播”“啵比直播”等平台传播网络低俗直播内容作出行政处罚。

短视频、直播

在新冠肺炎疫情期间，全国大多数网民上网时长明显增多，有的直播平台利用这一时机，为追求流量、吸引眼球，任由主播穿着暴露、言语粗俗、行为恶劣，通过“送福利”、低俗表演、下流动作等方式吸引用户进行高额打赏，甚至诱导未成年人进行充值打赏，所涉及的举报案例居高不下;有的直播平台主播向网民兜售三无产品、假冒伪劣商品等，严重侵犯消费者合法权益，扰乱正常网络购物市场秩序;有的直播平台主播大肆宣扬历史虚无主义和拜金主义错误思潮，散布谣言信息，传播封建迷信，发表负面言论，甚至从事网络诈骗等违法犯罪活动;更有一些从事淫秽色情和网络赌博的直播平台，通过社交群组和论坛传播有害链接和二维码，公然招募从事色情直播从业人员，传授躲避网络侦查方法等。网络直播平台的这些违法违规行为，严重破坏了网络生态，对青少年的健康成长带来恶劣影响，必须坚决予以治理。

此外，扫黄打非办表示，在进行专项整治的同时，科学制定推动网络直播行业高质量发展的管理规则和政策导向，探索实施网络直播分级分类规范，以及网络直播打赏、网络直播带货管理规则，形成激励正能量内容供给的网络主播评价体系，严厉打击违法违规直播行为，严肃追究相关直播平台责任，进一步营造积极健康、营养丰富、正能量充沛的网络直播空间。

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