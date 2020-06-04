​爱奇艺回应庭审曝光原告观影记录：便于法官更好了解事实

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息：今日，针对隐私一事，爱奇艺回应称，爱奇艺一直注重保护用户隐私，本次诉讼中提交的信息，也是基于根据法律法规和诉讼需要，仅向法庭提供，便于法官更好地了解事实。为了更好的保护当事人的隐私，我们也申请了不公开质证，确保信息不会流向任何第三方。

今日早些时候，“爱奇艺庆余年超前点播案”原告@吴声威wsw发文称：“不打算继续使用爱奇艺了，不是因为超前点播，也不是因为星钻会员，而是因为他们在庭审中把我的观影记录拿出来了，上百页。感觉隐私被侵犯的很严重。”

此前，爱奇艺超前点播庆余年被判违法。

2020 年 6 月 2 日，北京互联网法院开庭审理了吴某诉爱奇艺公司网络服务合同纠纷一案，法院当庭宣判确认，爱奇艺公司的《爱奇艺VIP会员服务协议》部分无效;在吴某购买会员服务后更新的“付费超前点播”条款对吴某不发生效力;爱奇艺公司继续向吴某提供原有会员权益。

法院判决，于本案判决生效之日起十日内，被告北京爱奇艺科技有限公司向原告吴某连续 15 日提供爱奇艺平台“黄金VIP会员”权益，使其享有爱奇艺平台已经更新的卫视热播电视剧、爱奇艺优质自制剧的观看权利;于本判决生效之日起十日内，被告北京爱奇艺科技有限公司赔偿原告吴某公证费损失 1500 元;驳回原告吴某的其他诉讼请求。