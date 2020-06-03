如涵控股2020财年财报：营收12.959亿元 同比增长19%

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息：今日，如涵控股发布了截至 3 月 31 日的 2020 财年第四季度及全年财报。

财报显示，第四财季，如涵总净营收为人民币2. 282 亿元(约合 3220 万美元)，与上年同期的人民币2. 373 亿元相比下滑4%。归属于如涵的净亏损为人民币 2640 万元(约合 370 万美元)，与上年同期的净亏损人民币 2810 万元相比收窄6%。不按美国通用会计准则，归属于如涵的调整后的净亏损为人民币 1540 万元(约合 220 万美元)，与上年同期的人民币 2810 万元相比收窄45%。

全年财报方面， 2020 财年如涵控股净营收为人民币12. 959 亿元(约合1. 830 亿美元)，与 2019 财年的人民币10. 934 亿元相比增长19%。归属于如涵的净亏损为人民币 9250 万元(约合 1310 万美元)，而 2019 财年净亏损人民币 7320 万元。不按美国通用会计准则，归属于如涵的调整后的净亏损为人民币 1360 万元(约合 190 万美元)，与 2019 财年的净亏损人民币 7320 万元相比收窄81%。

如涵预计， 2021 财年，通过平台模式获得的服务净营收将达到5. 200 亿元至6. 100 亿元，同比增长72%至101%;总净营收将达到人民币13. 200 亿元至15. 000 亿元，同比增长2%至16%。