马斯克获得特斯拉首笔巨额期权奖励 价值超7亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:周四，特斯拉在提交给美国证券交易委员会的一份文件中证实，首席执行官埃隆·马斯克获得了第一笔巨额奖金。

文件显示，这笔奖励包括约 170 万股特斯拉股票，按照周四的收盘价计算，价值约为7. 75 亿美元。特斯拉股价周四收于805. 81 美元，股票期权执行价为350. 02 美元。

据悉，特斯拉周四提交的文件还将公司年度股东大会的日期定为 7 月 7 日，文件称：“截至本委托书发表之日，授予马斯克已经可以领取 12 个部分中首笔绩效股权奖励，前提是他支付的行权价为每股350. 02 美元，并且他行权时收购的任何股票的最短五年持有期。”目前还不清楚马斯克是否已经选择行权。

据悉，这是马斯克获得了股票期权奖励的第一部分，他需要达到的业绩指标为，让公司市值在 30 天和 6 个月的往绩平均水平保持在 1000 亿美元。

根据 2018 年一份概述奖励条件的监管文件，特斯拉还必须连续四个季度营收达到 200 亿美元或税息折旧及摊销前利润(EBITDA)达到 15 亿美元，马斯克才能获得这部分奖励。

马斯克没有领取任何工资。FactSet汇编的数据显示，截至 5 月 1 日，他持有特斯拉约18.5%的股份，价值约 240 亿美元。截至 5 月 28 日，委托书披露，马斯克在公司的股份已经上升到20.8%，共计 3870 万股。

马斯克的全部绩效股票期权奖励将通过 12 笔具有不同里程碑要求的股票形式发放，而这需要让特斯拉市值将达到 6500 亿美元。