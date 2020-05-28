软银愿景基金计划裁员10% 去年亏损177亿美元

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软银愿景基金计划裁员10% 去年亏损177亿美元

2020-05-28 09:56 · 稿源：站长之家
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外媒报道称，日本软银旗下的愿景基金计划裁员10%。目前软银全部员工数量有500人左右，大部分位于伦敦总部，以及旧金山和东京的办事处。一位知情人士透露，本次软银裁员涉及所有级别的员工，而非大多数公司只裁减底层员工的做法。

软银 孙正义

软银受困去年巨额亏损

在5月18日，软银发布了2019财年业绩报。财报显示，软银 2019 财年经营亏损约1. 4 万亿日元(约 130 亿美元、同比下降3. 4 万亿日元)，公司净亏损约 9616 亿日元(约89. 73 亿美元)，上年实现净利润为1. 4 万亿日元。软银表示，经营亏损1. 4 万亿日元主要来源于软银愿景基金和其他SBIA管理基金的运营亏损，共计1. 9 万亿日元(约 177 亿美元)。这也是软银成立以来出现的最严重的财务亏损。

亏损主要原因是WeWork的投资

根据软银的财报显示，去年的巨额亏损主要来自与WeWork投资，相关的部分损失为 7208 亿日元，WeWork目前的估值已经跌至 29 亿美元，而其巅峰时期的估值曾高达 470 亿美元。去年WeWork的联合创始人、前任首席执行官亚当·诺伊曼打算强行IPO计划，但遭到了软银的阻止，最后导致Wework的估值大跌，同时还受困业绩影响，导致这家公司目前营收受到巨大影响。

出售阿里股票获得流动资金

面对业绩巨大的亏损，软银采取了出售旗下优良资产的计划，其中就包括出售阿里的股票。根据软银的财报显示，公司计划通过出售持有的阿里巴巴股票来筹集 115 亿美元资金。这项计划将通过一系列复杂的衍生交易完成。此外，软银还拟将所持相当比例的美国T-Mobile公司股票出售给德国电信公司。不过在出售115亿美元阿里股票之后，软银依然持有阿里25.2%的股份，市值高达 1455 亿美元。即使减持了 115 亿美元，软银仍是阿里的第一大股东。

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