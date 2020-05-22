美国亿万富翁两个月财富激增4340亿美元 贝佐斯赚大了

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 美国亿万富翁最新资讯 > 正文

美国亿万富翁两个月财富激增4340亿美元 贝佐斯赚大了

2020-05-22 11:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息:据CNBC报道，根据一份最新报告显示，在 3 月中旬至 5 月中旬美国疫情封锁期间，美国亿万富豪的财富猛增 4340 亿美元。

美国税收公平组织和不平等计划政策研究机构报告指出，亚马逊的贝佐斯和Facebook的扎克伯格财富增长最快，其中，贝佐斯财富在这两个月里增加了 346 亿美元，扎克伯格财富增加了 250 亿美元。

该报告是基于《福布斯》在 3 月 18 日至 5 月 19 日期间对美国 600 多名亿万富翁的数据分析得出的。

贝斯索，亚马逊

报告显示，在过去的两个月里，美国 600 多位亿万富豪的总资产增长了15%，从2. 948 万亿美元增至3. 382 万亿美元。最富有的 5 位亿万富豪贝佐斯、比尔·盖茨、扎克伯格、沃伦·巴菲特和拉里·埃里森财富总共增长了 760 亿美元。

另外，特斯拉CEO马斯克成为两个月来身价涨幅最大的亿万富翁。他的财富增长了48%至 360 亿。扎克伯格财富的涨幅也达46%至 800 亿，贝佐斯财富涨幅达31%至 1470 亿。贝佐斯前妻也因亚马逊股票上涨身价上涨三分之一至 480 亿。

根据彭博亿万富翁指数，今年巴菲特的财富缩水了 200 亿美元，而盖茨缩水了 43 亿美元。杰夫·贝佐斯则赚了 355 亿美元，扎克伯格赚了 90 亿美元。

网友热搜:

贝佐斯火箭亚马逊贝佐斯个人传奇贝佐斯有多少钱杰夫贝佐斯收养女儿图片杰夫贝佐斯智商多少贝佐斯发射火箭贝佐斯有亚马逊多少股份杰夫贝佐斯一秒多少钱杰夫贝佐斯名言杰夫贝佐斯靠什么赚钱
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM