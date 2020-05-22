美国亿万富翁两个月财富激增4340亿美元 贝佐斯赚大了

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息:据CNBC报道，根据一份最新报告显示，在 3 月中旬至 5 月中旬美国疫情封锁期间，美国亿万富豪的财富猛增 4340 亿美元。

美国税收公平组织和不平等计划政策研究机构报告指出，亚马逊的贝佐斯和Facebook的扎克伯格财富增长最快，其中，贝佐斯财富在这两个月里增加了 346 亿美元，扎克伯格财富增加了 250 亿美元。

该报告是基于《福布斯》在 3 月 18 日至 5 月 19 日期间对美国 600 多名亿万富翁的数据分析得出的。

报告显示，在过去的两个月里，美国 600 多位亿万富豪的总资产增长了15%，从2. 948 万亿美元增至3. 382 万亿美元。最富有的 5 位亿万富豪贝佐斯、比尔·盖茨、扎克伯格、沃伦·巴菲特和拉里·埃里森财富总共增长了 760 亿美元。

另外，特斯拉CEO马斯克成为两个月来身价涨幅最大的亿万富翁。他的财富增长了48%至 360 亿。扎克伯格财富的涨幅也达46%至 800 亿，贝佐斯财富涨幅达31%至 1470 亿。贝佐斯前妻也因亚马逊股票上涨身价上涨三分之一至 480 亿。

根据彭博亿万富翁指数，今年巴菲特的财富缩水了 200 亿美元，而盖茨缩水了 43 亿美元。杰夫·贝佐斯则赚了 355 亿美元，扎克伯格赚了 90 亿美元。