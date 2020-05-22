荔枝2020Q1财报：营收为3.703亿元 同比增长42%

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息：今日，荔枝发布了截至 2020 年 3 月 31 日的 2020 财年第一季度未经审计财报。报告显示，荔枝第一季度净营收为3. 703 亿元人民币(约合 5230 万美元)，与去年同期的2. 616 亿元人民币相比增长42%，而上一季度为3. 653 亿元人民币;净亏损为 4820 万元人民币(约合 680 万美元)，与去年同期的净亏损 1140 万元人民币相比有所扩大，而上一季度的净亏损为 2900 万元人民币。

其中，荔枝第一季度音频娱乐营收达3. 664 亿元人民币(约合 5180 万美元)，与去年同期的2. 602 亿元人民币相比增长41%。播客、广告和其他营收为 380 万元人民币(约合 50 万美元)，相比之下去年同期和上一季度分别为 140 万元人民币和 490 万元人民币。研发支出为 5840 万元人民币(约合 830 万美元)，与去年同期的 2900 万元人民币相比增长101%。销售和营销支出为 3570 万元人民币(约合 500 万美元)，相比之下去年同期和上一季度分别为 5190 万元人民币和 2880 万元人民币。

此外，荔枝第一季度平均移动MAU(月度活跃用户人数)总数达 5450 万人，与去年同期的 4070 万人相比增长34%，而上一季度为 5190 万人;荔枝第一季度月度平均付费用户总数达45. 03 万人，与去年同期的28. 20 万人相比增长60%，而上一季度为43. 41 万人;