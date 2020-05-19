京东618将带来超级百亿补贴 号称史上最大优惠力度

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息：今年618 的促销大战已经拉开帷幕，各大电商平台均称力度最大。

据京东官方的消息，今年京东 618 将带来超级百亿补贴、千亿优惠等一系列史上最大优惠力度，还有百项顶级服务。京东称其为“前所未有的大动作”。

此前，京东零售集团CEO徐雷在集团第一季度财报发布会上也表示，今年的 618 将是 17 年来，行业和上下游企业参与度最高的一次。可以预见，未来一段时间，市场将密集地看到京东的诸多动作。