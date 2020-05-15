上海丰巢全面恢复正常运营 上海邮政：进一步加强规范管理

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上海丰巢全面恢复正常运营 上海邮政：进一步加强规范管理

2020-05-15 16:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息：今日，继浙江之后，上海市邮政管理局表示，上海市邮政管理局和本市相关部门多方努力，积极协调丰巢公司与相关业委会、物业公司进行了沟通交流，各方站在保障人民群众基本用邮需求和美好用邮需要的角度，为畅通快递“最后一百米”服务和提供群众收件便利，基本上达成了一致意见，全面恢复快件箱正常运行。 

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上海市邮政管理局称，下一步，上海局将积极与市相关部门沟通，共同加快推进本市智能快件箱建设，研究有关推进智能快件箱建设工作，进一步加快智能快件箱投放，解决末端投递难题，同时也将进一步加强对智能快件箱运营的规范和管理。

昨日，针对“丰巢快递柜超时收费”一事，上海市邮政管理局相关负责人回应称，已指导丰巢上海区域经营负责人，充分考虑公众合理诉求，调整相关措施。同时，协同有关部门继续推进智能快件箱、公共服务站等快递末端设施建设，加大服务规范和监督力度。

今日，丰巢上海地区负责人表示，将先在上海地区延长一个月的免费使用期限，先在中环花苑试点，从明日开始。之后将在中环花苑小区内广泛张贴业务指引，并要求快递公司在派件前电话通知收件人。

今日早些时候，浙江省邮政管理局宣布杭州市丰巢柜全部恢复正常运营。浙江省邮政管理局称，随着杭州市东新园小区丰巢柜于 5 月 14 日晚 12 点恢复正常运营，杭州市所有的丰巢柜全部恢复正常，继续为群众提供便利的“无接触式收件”服务。

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