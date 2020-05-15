创业需谨慎！在亚马逊开网店，他一年亏了1.6万美元

站长之家注：为了实现每个月从线上获得 1 万美元的目标，Jake Lang推出了NE Lounge(一家亚马逊FBA商店)，销售充气产品。然而一年后，他不但没实现目标，还倒贴了1. 6 万美元，最后以这家公司关闭惨淡收场。在接下来的文章中，Jake Lang将和大家分享他失败的创业经历，希望能够给创业者们一些警示。

我叫Jake Lang，今年 28 岁。我喜欢互联网，并且一直在寻找机会为服务不足的市场提供解决方案。截至目前，我已经创办了 6 个在线业务，涉及在线课程、会员网站等。今天，我要和大家分享我创业生涯中的最严重的失败经历，并且为此花了1. 6 万美元。

开网店，我的目标是月入 1 万美元

2017 年，我在亚马逊开了一家名为“ NE Lounge”的网店，最初计划是销售充气产品。我推出的第一款产品是充气躺椅，这是一种时尚产品，你在外出时只需抓着它奔跑就可以充满气，然后就可以躺在上面露营。

我对这个产品很有信心，做了很多市场研究，并发现竞争对手问题所在。我的计划是出售一种高级充气躺椅，它比普通充气躺椅更大，更耐用，并且充气时间更长。我给每个躺椅定价 50 美元，而大多数竞争对手的定价在 20 到 40 美元。

按照每件商品 20 美元的成本计算，我每卖出一个充气躺椅就能获利 30 美元。如果每月卖出 100 个，我将净赚 3000 美元。加上我从其他在线业务产生的收入(每月约 7000 美元)，我就能实现每月 10000 美元的收入目标。如果成功，我将离职实现全职创业。

我喜欢通过网络赚钱，当时，我有两个成功的在线业务，其中，AssociatePI是一家销售保险行业在线课程的网站，每月的被动收入约为 5000 美元。另一个是Pomsky Owners Association，这个博客产生了大约 750 美元的被动收入。

当时我就想，只要我每月多一点收入，我就可以辞掉朝九晚五的工作，全职创业。

因此，当我偶然发现JungleScout的《百万美元案例研究》时，我萌发了开创新业务的想法。其在该案例中讲述了制造产品并通过亚马逊FBA实现 100 万美元收入的过程。

寻找细分市场，开始打造产品

2017 年 5 月开始，我按照《百万美元案例研究》介绍的流程在亚马逊上启动了我的产品，并使用了JungleScout的亚马逊分析工具寻找销售良好且竞争较小的细分市场。

最后，我将范围缩小到了几个选项，包括高压液体储存罐、挂式文件夹、充气躺椅等。在我的研究中，这些产品销量都不错，但没有一款真正具有竞争力的产品。

于是我决定在充气产品细分市场中开展我的亚马逊业务。我先从做充气躺椅开始。之所以第一个选它是因为，在研究过程中，我发现亚马逊搜索词“充气躺椅”前十个结果中，每个产品每月售出 300 多单，最高的每月售出 2000 单。这意味如果我可以将充气躺椅产品做到搜索结果排名前十，每月至少可以卖出 300 单并获得至少 9000 美元收入。

找到合适的市场后，我研究了如何改善充气躺椅，以便向市场提供更好的产品。经过竞品分析，我了解到目前市面上的躺椅大多数存在耐用性差、充气困难和舒适性不够等缺点。由于它们足够便宜，所以质量往往不过关，躺椅很容易折断且不舒服。

为此，我将躺椅设计为方头形状，使用优质的210T纳米尼龙，这种材料更为耐用，且更舒适。它比市面上的充气躺椅更长、更宽，而且充气后可以保持长时间膨胀不漏气。

2017 年 6 月和 7 月，我花了大量的时间研究和测试样品。我在阿里巴巴上和数百家厂家进行了交谈，最后终于找到了完美的中国合作伙伴。我们一起定制了这款耐用、轻便、更舒适且更容易充气的躺椅。

2017 年 8 月，在花了近 3 个月的时间测试样品后，我订购了 500 件定制充气躺椅。当我的货被运往海外的美国亚马逊仓库时，我开始着手准备亚马逊的上架工作，并开始营销。

产品上架，建站引流，折扣营销

我请了专业摄影师为我拍摄产品图，这些照片将在亚马逊清单中使用。同时，我还为NE Lounge创建了一个网站，并为网站引流。为了宣传产品，我制作了专业的视频来展示如何使用充气躺椅。此外，我还设计了一个产品插页，来介绍NE Lounge以及躺椅使用说明。通过研究，我设定了充气躺椅、充气椅、防风椅等目标关键词，这些关键词在亚马逊上的搜索量很大。如果人们搜索这些词，我的充气躺椅出现在亚马逊首页，产品的销售就稳了。

我创建了自己的亚马逊产品页标题，其中混合了关键字。我选择的标题是：充气躺椅|NE Lounge提供的优质充气躺椅 |快速简便的充气躺椅|完美的节日和海滩充气椅。

总结起来有以下五个要点：

轻松充气

品质设计

舒适的充气躺椅

耐用轻巧

100%退款保证

2017 年 9 月，我的第一批货到了亚马逊仓库。几天后我正式启动 NE Lounge并获得第一笔交易。

我的主要营销策略就是将目标关键词做到亚马逊搜索结果排名前十。然而，亚马逊搜索结果排名是基于亚马逊的畅销排名。你店铺在更少的时间售出的商品越多，你的畅销排名就越高。畅销排名越高，你在亚马逊搜索结果上的排名就越高。

因此，我使用JumpSend这种工具来帮助店铺在亚马逊意外开展营销活动，以快速获得销售并改善亚马逊畅销排名。要使用JumpSend，你必须以50%至75%的折扣价出售产品，好处是购买产品的用户需要为给出 5 星级评论。JumpSend会将你的打折优惠发送到订户列表，快速获得销售和 5 星级评论，这种方式将让你的产品进入亚马逊搜索结果排名前十。

我还在亚马逊上使用付费广告。为了能在相关关键字首页上显示我的产品，我每天向亚马逊支付 15 美元。

此外，我还为NeLounge运行一个网站。我引流到网站和生产内容目标是为了吸引更多的用户到我的亚马逊产品页。

不但没赚到钱，我还倒贴了1. 6 万美元

然而，最后，我还是失败了。我选择了一种昂贵的产品(每件 20 美元)并且想以高价出售(每件 50 美元)，结果没人买。无论我获得了多少五星好评，也无论我出售了多少折扣商品，我的畅销排行的攀升速度都不足让我的产品跻身亚马逊首页。所有的买家都是通过JumpSend以50%折扣购买了我的产品，这意味着我基本上是在花钱让人们从我手里拿走这些充气躺椅。

在扣除初始投资，营销费，亚马逊存储费，亚马逊销售费，JungleScout费用，专业摄影和图形设计后，卖完这 500 个充气躺椅，我亏损了1. 6 万美元。 2018 年 4 月，我无奈关闭了这项业务。

我将这次失败当成自己花1. 6 万美元给自己上了一课。对于失败的原因，我总结了如下：

1、我选择了错误的产品。我一开始就选了一种昂贵且我不太了解的时尚产品。为了将损失降到最低，我初次尝试应该选择一个更简单、成本更低的商品。

2、我对亚马逊并不完全了解，这是我第一个亚马逊产品。对于亚马逊搜索排名机制、产品费用、进口等都不太了解。我太急于销售我的产品，没有做更多的研究，慎重评估在亚马逊上开展业务的风险。

如果能重来，我会选择放慢脚步，而不是急于实现月收入 10000 美元的目标。太快投入一个全新领域并不是一件好事。

注：原文编译自failory，原文标题《NE Lounge： $16，000 Amazon FBA Learning Lesson》