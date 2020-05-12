顺丰回应送外卖；哈啰出行回应CEO遭法院限制消费；上海消保委回应丰巢超时收费

顺丰回应送外卖

据中国新闻网报道，昨日，针对推出“丰食”小程序一事，顺丰方面回应称，“丰食”是顺丰同城内部孵化的团餐平台，现在的业务形态是顺丰内部推行，接受内部订单，由公司内部项目组进行管理和运营，没有说对外。由于顺丰内部员工用餐，没办法用统一的内部系统来管理，所以用了“丰食”小程序。

此外，据新京报报道称，该小程序今年 3 月才上线，目前仅运营 2 个多月，尚处在商家入驻和试运营阶段。该平台原为新冠疫情期间，公司针对顺丰几十万的员工开发的订餐程序，后来才打造成服务于企业团餐的平台。

此前，顺丰推出了“丰食”小程序，企业或者用户均可在丰食上下单点外卖，必胜客、德克士、真功夫、吉野家、达美乐、云海肴、西贝、周黑鸭等知名餐饮企业已正式入驻。

哈啰出行回应CEO遭法院限制消费

昨日晚间，针对“CEO杨磊被限制高消费”一事，哈啰方面再次回应称，币达公司与哈啰出行的运营主体上海钧正网络科技有限公司没有任何关联，对哈啰出行的正常运营不造成任何影响。杨磊本人不参与该公司的经营管理，不应属于被限制高消费的范围。

哈啰表示，经了解，存在系统更新迟滞、错误认定杨磊先生为币达法定代表人所致，律师团队正依法律规定及程序向执行法院提出解除限制消费措施纠正申请。目前，哈啰出行一切运营正常。

上海市消保委回应丰巢超时收费

昨日，针对“丰巢快递柜超时收费”一事，上海市消保委回应称，在快递件放入快递柜前，快递公司应当明确告知消费者相关情况及法律后果，并征得消费者明确同意。每一单快递都属单独合同，都要得到消费者的明确同意，做到“一单一物一确认”。如快递公司未经消费者同意擅自将快递件放入快递柜行为的，消费者可以向消保委投诉。

同时，物业共用部位属于全体业主所有，也应当服务于全体业主。快递柜经营企业利用小区物业共用部位从事快递柜经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业(物业公司)的同意后，按照规定办理有关手续。

此外，对于在居民小区占据独占地位的快递柜经营企业，其收费和交易条件的设定应采取合理的方式，广泛征询所有业主的意见，从而充分保障消费者的公平交易权。在疫情期间，很多小区通过设置公共快递架，免费暂存快递，为业主提供了便利。消费者也普遍认为这种做法非常好。据此，上海市消保委建议本市居民小区多设立一些免费的公共快递架，满足消费者的现实需求。



