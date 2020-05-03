唐家三少谈阅文作者合同大改：所有作品免费可能性不大

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唐家三少谈阅文作者合同大改：所有作品免费可能性不大

2020-05-03 15:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月3日 消息：今日，网络作家唐家三少针对“阅文集团改免费阅读”以及“阅文合同”等事情发表了自己的看法。唐家三少表示，阅文改免费可能性不大，有很多作者是依靠付费阅读来生存的，如果阅文选择所有作品免费，这是自毁长城的行为，可能性非常之小。

唐家三少称，个人是完全不支持阅文转免费，自己的作品也不会。

此外，针对阅文的合同问题，唐家三少表示，阅文的新领导团队刚刚到来，首先他们先要了解这里的一切，才能做出相应的应对，多给新团队一些时间。

QQ截图20200503152600.jpg

4 月 27 日，阅文集团宣布管理团队调整，现任联席首席执行官吴文辉和梁晓东、总裁商学松、高级副总裁林庭锋等部分高管团队成员荣退，辞任目前管理职务，吴文辉将调任非执行董事和董事会副主席，梁晓东和其他高管将会担任集团顾问。同时，董事会委任现任腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武先生出任阅文集团首席执行官和执行董事，腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠出任阅文集团总裁和执行董事。

5 月 3 日，针对“阅文作品全部免费阅读”一事，阅文集团发布说明回应称，网传合同是阅文于 2019 年 9 月推出的合同，并非如外界谣传所言是在 2020 年 4 月 28 日推出的新合同。外界传言的阅文推行“全部免费阅读”是不可能也不现实的说法。阅文将会与作家们进行广泛的沟通，对于不合理的条款会做出相应的修改。

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