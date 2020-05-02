滴滴出行：网约车防护膜免费安装延长至5月31日

站长之家(ChinaZ.com) 5月2日 消息：滴滴出行今天发布公告称，滴滴表示，司机可根据所在城市防疫和气温情况综合判断，自行决定是否拆除或更换安装防护膜，滴滴将继续承担相关费用至 5 月 31 日。

以下为滴滴出行公告全文：

“隔离不隔爱”的滴滴网约车内防护膜，最近的出镜率稍有下降，我们也陆续收到一些乘客的问询，想知道为什么看到防护膜的次数比之前少了。

因为国内疫情防控逐步向好，近期各地气温逐渐上升，一些城市已经步入初夏，车内闷热、空调冷气无法流通的状况越来越明显，一些司机师傅拆除了防护膜。因此我们决定向司机师傅们倡议，大家可根据所在城市防疫和气温情况综合判断，自行决定是否拆除或更换安装防护膜，我们将继续承担相关费用至 5 月 31 日。此外在黑龙江省，响应当地政府持续加大防疫力度，我们要求司机继续保留或安装防护膜。

今年 2 月，为了尽可能防止飞沫传播，我们想到了这个特殊时期的“笨办法”，为全国的网约车免费安装防护膜。截至目前，在全国 231 个城市的近百万司机安装了防护膜，绝大部分司机进行了多次更换。

滴滴防护膜得到了用户和众多相关领域专家的认可，甚至延续到了警车、公交大巴和海外网约车，滴滴墨西哥的司机们还给这层防护膜起了个绰号：“滴滴泡泡”。

不论车内是否安装防护膜，我们都严格要求并监督司机“全程戴口罩、每日上报体温、车内勤消毒勤通风”。同时，我们也再次提醒每一位乘客佩戴口罩出行，做好个人防护，让每一次出行更安全、更安心。

滴滴出行

2020.5.2