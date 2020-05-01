苹果第二财季营收583亿美元 净利润为112. 49 亿美元

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苹果第二财季营收583亿美元 净利润为112. 49 亿美元

2020-05-01 09:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月1日 消息:苹果公司今日发布 2020 财年第二财季业绩报告，苹果公司今天发布了 2020 财年第二财季业绩。报告显示，苹果公司第二财季净营收为583. 13 亿美元，同比增长1%;净利润为112. 49 亿美元，同比下降3%。

苹果公司大中华区的营收为94. 55 亿美元，相比之下去年同期为102. 18 亿美元;日本部门的营收同比下降至52. 06 亿美元，去年同期为55. 32 亿美元;亚太其他地区营收为38. 85 亿美元，相比之下去年同期为36. 15 亿美元。

美洲依然是苹果的主战场，在第二财季贡献254. 73 亿美元，较去年同期的255. 96 亿美元略有下降;欧洲部门营收为142. 94 亿美元，相比之下去年同期为130. 54 亿美元。

苹果

按产品划分，具体如下

  • 来自于iPhone的营收为289. 62 亿美元，去年同期为310. 51 亿美元;

  • 来自于Mac的营收为53. 51 亿美元，去年同期为55. 13 亿美元;

  • 来自于iPad的营收为43. 68 亿美元，去年同期为48. 72 亿美元;

  • 来自于可穿戴设备、家居设备和配件的营收为62. 84 亿美元，去年同期为51. 29 亿美元。

  • 来自于服务的营收为133. 48 亿美元，相比之下去年同期为114. 50 亿美元。

值得一提的是，苹果公司表示，董事会授权将股票回购计划在现有基础之上扩大 500 亿美元。将季度派息由此前的每股0. 77 美元提高至0. 82 美元，分析师预期0. 80 美元。

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