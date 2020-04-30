京东上线“京东极速版” 主要面向下沉市场用户

京东极速版APP已经在近日上线，该APP将面向下沉市场。据京东方面介绍，京东极速版的商品来自京东，供应链也源自京东。京东极速版APP在App Store上的介绍为，京东极速版是又京东官方出品，让大家在享受实惠购物、赚钱乐趣的同时也体验到京东品质服务的购物APP。