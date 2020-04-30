京东上线“京东极速版” 主要面向下沉市场用户

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息：近日，京东上线“京东极速版”，定位“低价好物”。京东极速版主页由秒大牌、9. 9 特价、免费拿、 1 元抢等板块组成。据悉，京东极速版商品源自京东供应链，相当于京东主站的“下沉版”。
京东方面表示，推出极速版的目的在于使更多下沉市场用户更简单快捷地享受低价好物，目前京东极速版为初始版本，未来还会根据用户实际需求不断调整完善。
数据显示，截至 2019 年四季度，京东年度活跃用户数增长至3. 62 亿，环比第三季度末大幅增长 2760 万。
站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息：近日，京东上线“京东极速版”，定位“低价好物”。京东极速版主页由秒大牌、9. 9 特价、免费拿、 1 元抢等板块组成。据悉，京东极速版商品源自京东供应链，相当于京东主站的“下沉版”。
京东方面表示，推出极速版的目的在于使更多下沉市场用户更简单快捷地享受低价好物，目前京东极速版为初始版本，未来还会根据用户实际需求不断调整完善。
数据显示，截至 2019 年四季度，京东年度活跃用户数增长至3. 62 亿，环比第三季度末大幅增长 2760 万。
天眼查数据显示，4月2日，刘强东卸任北京京东世纪贸易有限公司(京东运营主体)法定代表人、执行董事、总经理，徐雷接任法定代表人、执行董事、经理。 对此，京东官方回应称：很正常的管理动作 。此前，刘强东频频卸任京东旗下公司高管， 2020 年已卸任近 50 家公司高管职务。
京东极速版APP已经在近日上线，该APP将面向下沉市场。据京东方面介绍，京东极速版的商品来自京东，供应链也源自京东。京东极速版APP在App Store上的介绍为，京东极速版是又京东官方出品，让大家在享受实惠购物、赚钱乐趣的同时也体验到京东品质服务的购物APP。
16日，京东美国证券交易委员会递交20F文件显示，截至今年2月29日，京东董事会主席刘强东持股15.1%，与去年同期相比下降0.3%；投票权达78.5%，同比下降0.5%。
天眼查显示刘强东卸任京东法定代表人、执行董事、总经理，对此，京东集团今日首次回应称：这是很正常的管理动作。
4 月 20 日消息，天眼查数据显示，近日，7FRESH的运营主体，北京四季优选信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，由王敬接任。
4月16日，京东集团向美国证券交易委员会（SEC）递交20-F文件，披露公司最新的股东持股状况。文件显示，截至2020年 2 月 29 日，京东董事会主席刘强东持股15.1%，与去年同期相比下降0.3%，投票权达78.5%。腾讯仍是京东最大外部股东，持股比例达17.9%，投票权占4.6%。
天眼查数据显示，近日，京东的运营主体——北京京东世纪贸易有限公司发生工商变更，刘强东卸任法定代表人、执行董事、总经理，徐雷接任执行董事、经理和法定代表人。同时，李娅云退出监事职务，缪晓红接任。
4月20日据天眼查数据显示，近日7FRESH的运营主体北京四季优选信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，由王敬接任。此外，张雱卸任法定代表人、执行董事，由王敬接任。李娅云卸任监事，由檀赛利接任。据不完全统计，2020年刘强东已卸任京东旗下近 50 家公司的高管职务，包括京东数科、京东物流、京东云计算的运营主体或子公司。
4 月 20 日消息，通过天眼查数据显示，近日，京东旗下生鲜电商品牌7FRESH的运营主体北京四季优选信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，由王敬接任。此外，张雱卸任法定代表人、执行董事，由王敬接任。李娅云卸任监事，由檀赛利接任。
4 月 5 日，针对“财务造假”一事，瑞幸咖啡董事长陆正耀发文称，过去两年公司跑的太快，引发很多问题，现在狠狠的摔了一跤，无论独立委员会的最终调查结果怎样，我都会承担应有的责任。同时，全国数千家门店，数万名员工还在正常运转。这种特殊时期，我需要给一线员工们打气，这个时期，我们更要稳定住运营，持续服务客户。
今日，京东集团董事局主席兼CEO刘强东宣布，向乌兹别克斯坦捐赠 15 万份检测试剂盒、 5000 套防护服、 5000 副护目镜和 20 台呼吸机。这批物资将在中华慈善总会的协助下，送往乌兹别克斯坦卫生部直属卫生和流行病福利署，首批物资已由京东物流送交乌方。
在近日的早晚读书“言之有李”节目中，早晚读书总经理李国庆谈到疫情期间企业裁员时表示，企业要慎用裁员，有些复杂的工种、复杂的岗位、复杂的企业文化那融入成本就不是三个月了，肯定要半年以后，建议如果要裁员就按部门同比例裁员。
近日，京东集团董事局主席兼CEO刘强东及京东宣布向瑞士捐赠 80 万只KN95 防护口罩、 80 万只一次性医用口罩、 80 万只医用手套、 2 万副护目镜、 1 万件防护服等大量急需医疗物资，首批捐赠物资将于近期从上海运往瑞士。
近日，京东旗下生鲜电商品牌7FRESH的运营主体北京四季优选信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，由王敬接任。此外，张雱卸任法定代表人、执行董事，由王敬接任。李娅云卸任监事，由檀赛利接任。
10 辆京东物流的厢式货车依次驶入位于北京东三环的智利驻华大使馆，由京东集团董事局主席兼CEO刘强东及京东向智利捐赠的大批抗疫物资在这里完成交接。
刘强东夫妇和京东宣布通过中华慈善总会向欧洲疫情严重且华人华侨和留学生人数众多的英国捐赠500万只口罩、50台有创呼吸机及60余万件防护服、护目镜、医用手套等医疗物资
近日，刘强东夫妇和京东宣布通过中华慈善总会向欧洲疫情严重且华人华侨和留学生人数众多的英国捐赠 500 万只口罩、 50 台有创呼吸机及 60 余万件防护服、护目镜、医用手套等医疗物资，首批物资将于 4 月 7 日运抵英国。
4月20日消息，通过天眼查数据显示，近日，京东旗下生鲜电商品牌7FRESH的运营主体北京四季优选信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，由王敬接任。此外，张雱卸任法定代表人、执行董事，由王敬接任。李娅云卸任监事，由檀赛利接任。
经过这次疫情的考验，很多人开始意识到运动锻炼、增强免疫力的重要性，但真正要保持长期运动锻炼的习惯却难以做到。 面对这种情况，很多人就想选择一款自己一款适合自己的智能手表。 OPPO Watch可能是今年最值得入手的一款表了。 京东平台带你解锁智能手表使用的新姿势，更有安全升级的京东支付让你买得安心。京东支付安全又便利运动是为了健康，不合理的运动方式反而会伤害身体，所以在运动的时候需要注意科学的锻炼方法。 智能心
近日，京东集团董事局主席兼CEO刘强东及京东宣布向瑞士捐赠 80 万只KN95 防护口罩、 80 万只一次性医用口罩、 80 万只医用手套、 2 万副护目镜、 1 万件防护服等大量急需医疗物资，密急驰援海外抗疫。首批捐赠物资将于近期从上海运往瑞士。