京东上线“京东极速版” 主要面向下沉市场用户

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京东上线“京东极速版” 主要面向下沉市场用户

2020-04-30 16:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息：近日，京东上线“京东极速版”，定位“低价好物”。京东极速版主页由秒大牌、9. 9 特价、免费拿、 1 元抢等板块组成。据悉，京东极速版商品源自京东供应链，相当于京东主站的“下沉版”。

京东方面表示，推出极速版的目的在于使更多下沉市场用户更简单快捷地享受低价好物，目前京东极速版为初始版本，未来还会根据用户实际需求不断调整完善。

数据显示，截至 2019 年四季度，京东年度活跃用户数增长至3. 62 亿，环比第三季度末大幅增长 2760 万。

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