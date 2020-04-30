京东快递推出时效承诺产品 超时将全额赔付快递费

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京东快递推出时效承诺产品 超时将全额赔付快递费

2020-04-30 10:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息：昨日，京东快递宣布在全国七大区 140 余个城市正式推出特快送时效承诺产品，一旦通过特快送寄送的快递超过“承诺时效”送达，用户可以要求全额退还快递费。

当消费者选择使用京东快递特快送产品时，如果京东快递无法在承诺时间内送达，用户可以通过客服申请理赔，京东快递支持运费全额赔付，最快 24 小时内理赔款即可到账。

数据显示，京东快递目前已经在全国近 210 个城市开通揽收服务，城市流向已达 3 万余条，快递可寄航空件的城市扩展到 120 多个。

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