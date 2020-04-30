京东快递推出时效承诺产品 超时将全额赔付快递费

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息：昨日，京东快递宣布在全国七大区 140 余个城市正式推出特快送时效承诺产品，一旦通过特快送寄送的快递超过“承诺时效”送达，用户可以要求全额退还快递费。
当消费者选择使用京东快递特快送产品时，如果京东快递无法在承诺时间内送达，用户可以通过客服申请理赔，京东快递支持运费全额赔付，最快 24 小时内理赔款即可到账。
数据显示，京东快递目前已经在全国近 210 个城市开通揽收服务，城市流向已达 3 万余条，快递可寄航空件的城市扩展到 120 多个。
站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息：昨日，京东快递宣布在全国七大区 140 余个城市正式推出特快送时效承诺产品，一旦通过特快送寄送的快递超过“承诺时效”送达，用户可以要求全额退还快递费。
当消费者选择使用京东快递特快送产品时，如果京东快递无法在承诺时间内送达，用户可以通过客服申请理赔，京东快递支持运费全额赔付，最快 24 小时内理赔款即可到账。
数据显示，京东快递目前已经在全国近 210 个城市开通揽收服务，城市流向已达 3 万余条，快递可寄航空件的城市扩展到 120 多个。
湖北地区物流已经全面恢复。京东物流数据显示， 3 月份，湖北快递配送量超去年同期，相比 2 月单量增长超 3 倍，配送商品也送米面粮油、室内运动器材逐步转变为衣服潮玩、化妆品、出行用品等。
4 月 17 日晚间，申通快递公司发布了 2020 年 3 月经营简报。公告显示，今年 3 月份，申通快递服务业务收入17. 44 亿元，同比下降4.22%;完成业务量5. 61 亿票，同比增长8.54%;快递服务单票收入3. 11 元，同比下降11.65%。
不在家时快递上门怎么办？现在，除了菜鸟驿站、快递柜之外，家门口的社区小店也成了大家领取快递的主要渠道之一。据悉，便利店正与第三方快递收发服务商合作成为代收点，尤其适合形状不规则及大件的包裹。家住罗宾森小区的李先生最近刚搬到卧龙晓城，频繁网购的他担心无人在家收快递时，收到了“蓝店”发来的短信，通知他到快递点去提取快递，并附上了地址和取件码。李先生找到这家便利店后，老板在货架上找出李先生的快递，又在手
经过这次疫情的考验，很多人开始意识到运动锻炼、增强免疫力的重要性，但真正要保持长期运动锻炼的习惯却难以做到。 面对这种情况，很多人就想选择一款自己一款适合自己的智能手表。 OPPO Watch可能是今年最值得入手的一款表了。 京东平台带你解锁智能手表使用的新姿势，更有安全升级的京东支付让你买得安心。京东支付安全又便利运动是为了健康，不合理的运动方式反而会伤害身体，所以在运动的时候需要注意科学的锻炼方法。 智能心
相信很多人的快递都会寄存在快递柜，接下来大家要注意了，丰巢宣布将于 2020 年 4 月 30 日推出“会员服务”，超 12 小时将收费。下面我们来了解下具体收费规则：
京东小程序平台是一个全面开放的生态模式。入驻平台，可分享京东系APP流量福利、海量SKU、开放能力。
在近日的早晚读书“言之有李”节目中，早晚读书总经理李国庆谈到疫情期间企业裁员时表示，企业要慎用裁员，有些复杂的工种、复杂的岗位、复杂的企业文化那融入成本就不是三个月了，肯定要半年以后，建议如果要裁员就按部门同比例裁员。
如今很多快递包裹都会直接放置在快递点或者快递柜，但是很多快递柜并不会一直免费保管。今天，丰巢快递柜官方宣布，为了进一步提升用户服务，同时优化资源的利用效率，将于 4 月 30 日推出会员服务。
据abc7 EYEWITNESS NEWS报道，近日，在洛杉矶，一名亚马逊快递员被住户门外的摄像头拍到其向包裹上吐痰的画面。视频中，该快递员先朝自己手中吐痰，然后涂抹在快递盒上。
4月29日据路透社旗下IFR报道称，电商平台京东集团已以保密形式在香港提交上市申请，拟二次上市，另据香港信报称，京东可能出售最多约5%的股份，大约融资 34 亿美元，预计最早在 6 月挂牌。
荣耀手机官方微博发布战报，荣耀Play4T Pro斩获 4 月 10 日京东手机1500- 2000 元价位活动中的销量冠军。 其中，荣耀Play4T Pro搭载麒麟 810 芯片、 4800 万三摄、OLED屏幕指纹、超级快充等亮点，同时京东平台售价也非常亲民，还有延保服务，京东的延保服务购物更省心。 京东延保服务就是让人省心荣耀Play4T系列可能是荣耀最后的4G手机，而这个T在年轻的产品经理韦骁龙看来，就是Terminator，堪称同级别的终结者。 荣耀Play4T Pro?
丰巢科技宣布将在4月30日推出会员服务，若是非会员用户在快递柜存放快递12小时之后将开始收费，价格为超时后收费0. 5 元/ 12 小时， 3 元封顶，法定节假日不计费。
日前，京东智联云“京东人工智能公共服务平台”入选工业和信息化部中小企业局发布的第一期《中小企业数字化赋能服务产品及活动推荐目录》(以下简称“推荐目录”)，成为首批中小企业数字化赋能试点示范企业(供应链对接类)。根据工业和信息化部中小企业局的通知，推荐目录旨在鼓励各地中小企业主管部门、有关单位，结合实际推动中小企业自主选择对接使用，引导“专精特新”中小企业率先通过数字化赋能成为标杆中小企业，促进企业复工
天眼查数据显示，4月2日，刘强东卸任北京京东世纪贸易有限公司(京东运营主体)法定代表人、执行董事、总经理，徐雷接任法定代表人、执行董事、经理。 对此，京东官方回应称：很正常的管理动作 。此前，刘强东频频卸任京东旗下公司高管， 2020 年已卸任近 50 家公司高管职务。
2020 年的春天来得要晚一些，可是春意来临也是不能辜负的。 荆楚大地气象更新，燕园学子也满怀豪情。 没有主角光环的“大冰小将”队，以京东秒杀为主角，挫折教育来得直接又猛烈，看得人揪心。 现如今，京东商城火力全开，使用防套现的京东白条购物更划算。 在这充满美好的 4 月，承载着我们对于新生活的期待，让我们一起重新出发。 春天的上海迪士尼那么美，来上一场酣畅淋漓的游玩，尽情享受美好的春日时光。 好物齐聚，使用京东
近日丰巢科技宣布将于4月30日推出会员服务，普通用户可以免费保管用户包裹12小时，超时后将进行收费，对于经常使用快递柜的用户来说，丰巢快递柜的收费标准就十分关心，这里我们来了解下最新的收费标准价格。
在昨日的国务院联防联控机制发布会上，国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍，我国现在每天快递量已经超过 2 亿件，基本恢复到疫情前的正常水平。
4月7日据北京日报报道，由于疫情期间的特殊情况，不少小区都增设了无接触快递架，让小区居民和快递员不会直接接触，不过这一方式也带来了一些问题，比如个别快递包裹的单据字迹模糊，无法辨认发件人、收件人、条形码，最终快递和外卖变成无人认领。
据路透社旗下IFR网站在4月29日报道称，国内电商巨头京东集团已经以保密形式在香港提交上市申请，拟二次上市，另据香港信报称，京东可能出售最多约5%的股份，大约融资 34 亿美元，预计最早在 6 月挂牌。
天眼查专利数据显示，近日，京东的运营主体——北京京东世纪贸易有限公司公开了一条名为“会议系统终端、音频数据处理方法和远程会议系统”的专利。据悉，该专利申请日为 2018 年 9 月 17 日，申请公布日期为 2020 年 3 月 24 日。