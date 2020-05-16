这个“AI说唱歌手”，让菜鸟也能轻松制作自己的说唱歌曲

最近说唱界冉冉升起了一位特殊的新星，被不少人誉为是最佳新生代的“歌手”——一台被叫做“自制说唱机”的AI智能工具。这个AI“说唱歌手”是由机器人科技专家Li Yang Ku打造，他利用Jay-Z，Kanye West，Eminem和Snoop Dogg等多位全球知名说唱歌手来训练AI神经网络来打造出了这款产品。只要输入一些押韵词汇即可完成一段流利的说唱歌曲。

制作者李把这个AI说唱歌手称为是“十分有趣，但还是比较有限的成功”!

这个AI歌手确实显示出将俚语比较合理的进行利用，以及展现了在说唱中比较常用的对喷技巧，并且十分有押韵节奏，当然也少不了说唱对喷中常见的F*ck等词汇。李表示“有时候，如果你的句子以一个普通的词汇作为结尾，在你看来十分押韵，但在AI眼中则不然，它可能会以半说唱的方式随机的吐露句子。”这就像许多现代说唱歌手一样，它更侧重于风格而实际含义。

“AI说唱歌手”怎么构建

“AI说唱歌手”不仅从人类说唱歌手中找寻创作灵感，甚至对其他AI机器也动起了想法，包括DeepBeat歌词生成器到美国说唱界天才Travis Scott的仿生说唱机器人都没能逃脱它的“魔掌”。

制作者李利用不同的模型来发挥他的创造力。其中包括了Google Brain(专注纠正算法错误的AI机器)来生成说唱歌词。这一系统对语言相关的任务指令十分有帮助，因为它可以学习句子每个单词之间的关系。李认为这可以帮助AI确定哪些词汇放在一起更加押韵合理，并且最终产生顺畅的歌曲。

他最初从14位不同的艺术家那里收集了大约18万首说唱歌曲，从中选择出了大约50000首比较押韵歌词来测试AI的能力。

在制作AI说唱歌手走上正途之后，李的任务就是不断寻找合适的内容让它进行训练，从美国嘻哈歌手Grandmaster Flash到Jay-Z或者是Migos这样的嘻哈组合，都在它的测试范围之内。李表示，如今的AI创作出的说唱歌曲已经和普通歌曲已经很难区分，并且还学会了节奏押韵。

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本文编译自thenextweb ，作者 Thomas Macaulay， 原文标题 点击这里