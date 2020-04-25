靠为视频添加文字，他是如何年收入近100万美元的？

站长之家注：本文是来自于Tom Hunt的分享，讲述的是Sabba和Tim如何创建VEED的故事。VEED是一款在线视频编辑软件，用户可以使用该软件制作视频和音频播放列表并分享到社交软件上。下面一起来看看，Sabba和Tim是如何开发这个软件，并实现月收入2. 5 万美元，年收入近 100 万美元的?

VEED竟是这么来的!缘真是妙不可言

Sabba和Tim是在 2014 年的编程马拉松上认识的，Tim当时在伦敦国王学院(Kings College)学习计算机科学，而Sabba则在一家创意公司担任创意总监。在开发VEED之前，他们还尝试过许多不同的项目。

他们的第一个项目是一个代理应用程序，该应用为他们带来了几千美元的收入，但最终被他们以 5000 美元的价格出售了。

2017 年，Tim返回大学完成其最后一年的学业，而Sabba作为自由设计师发现了一些新趋势。当时，他在一家营销机构工作，为谷歌的视频添加文字从而获取 400 英镑的报酬。

巧合的是，Tim在大学最后一年研究的项目就是建立一个人工智能的自动视频编辑工具，可以把一篇书面文章转换成视频，它被称为“VEED”。而Sabba则使用Giphy的在线视频编辑器创建GIF。

于是，他们的想法发生了碰撞，新的项目诞生了!Sabba负责设计，Tim负责编写代码，他们在伦敦国王学院为期 12 个月的孵化器启动中获得了一席之地。

创业没资金?他们靠参加创业竞赛获得了 4 万英镑奖金

当时，他们每个人的银行存款大约 6000 英镑，如果不接受外部资金，这些钱将需要维持他们一年多的生活。也就是说，他们每个月的生活费只有 500 英镑，这在伦敦完全是不够的。因此，他们决定通过股权投资或者通过创业竞赛获得资助。

然而，这两条路都更倾向于一款更强大、更具价值的产品而不仅仅是一款自动视频编辑器。所以，他们最终转向了一个人工智能的视频制作工具，用于eCom产品视频，就是那些你在ASOS产品页面上看到的视频。

然后，Sabba就开始飞遍全球，然后在各种创业竞赛中获奖。

Sabba在中国

在 12个 月的时间里，Sabba靠参加创业竞赛获得了 4 万英镑的奖金。听起来似乎不错，但最大的问题是，投资者和竞赛评委喜欢它，但客户不喜欢。

2018 年 8 月，他们决定放弃筹款的想法，不再为eCom商店提供人工智能视频制作服务，并且去掉了在线视频编辑工具的一部分功能，然后在Product Hunt上发布。自此，今天大家所熟知的VEED正式诞生了。他们花了将近 4 年的时间，才决定专注于这款叫做VEED的产品，这是一个“过山车”般的创业过程。

然而故事才刚刚开始.....

接下来将为大家介绍的是他们的用户增长秘诀：

增长秘诀一：强迫性客户访谈

Sabba每天都要花 5 个小时和客户交谈。

方式一：电话访谈。他会直接打电话了解客户的想法，及时了解人们的需求变化，赶在竞争对手之前推出客户需要的功能。他明白如果他不了解客户的想法，那他就无法创造出人们喜欢的产品。

方式二：发电子邮件。每个注册VEED的用户都会收到一份这样的邮件：“你很火辣，你很有趣……你收到了一封来自CEO的电子邮件，要求帮助你解决正面的临产品问题。很明显你愿意接受他的提议。”

我期望这个电子邮件能为我们带来较高的转化率，很显然，它奏效了。

目前，Sabba每周都有15- 20 个电话呼入，他基本每时每刻都在尼日利亚的某个家里和客户谈话。

除了通过这些方式建立联系，减少客户流失外，Sabba还将有价值的信息反馈纳入产品规划中，而Tim和开发团队的其他成员每天都在改进产品。

首先，我们正通过一些有影响力的人告诉用户，他们将从每月 20 美元的订阅中获得价值 8 万美元的价值。

其次，我有一个明确的CTA(行为召唤)，作为文案宣传。

Sabba还可以逐字逐句的回答客户反馈的问题，然后把这个副本添加到网站上，以提高转化率：

给所有新用户的第一封邮件中添加一个 15 分钟的登机呼叫

VEED团队成员

在过去的三个月里，我和很多刚起步的SaaS公司的创始人谈过业务增长的问题，我发现他们面临的最大挑战之一就是如何创造有价值的、吸引人的内容。

增长秘诀二：产出社会相关的内容

我们绝大多数的内容产出来自于Sabba，除了VEED博客外，Sabba也定期将相关内容及时上传至VEED Grow博客，帮助内容创作者在网络上涨粉：

及时的内容在社交网络上表现得更好，因为人们喜欢“跟上潮流”，这种社交流量的早期注入有助于对谷歌上的帖子进行排名，随着时间的推移，这将成为吸引注意力的有利条件：

最近，Sabba已经逐渐减少内容创作，并将这个与社会相关的内容框架移交给了团队成员或自由职业者来继续执行：

这既是一门内容营销课，也是一门外包试验：为了有效地培训某人以实现最终结果，你必须首先执行流程并亲自获得所需的最终结果。

然后，你可以记录流程、移交和培训另一个人来执行。如果Sabba只是找到一些自由撰稿人，让他们“为VEED争取关注”，那他要么失败了，要么就得花更多的钱来找一家专业的机构来执行这个过程。

增长秘诀三：专注于搜索引擎优化工作

通过关键词排名优化，VEED的有机流量从零增长到9000：

两年内每月访问量达 1 万次：



如何在有限的预算和有限的时间内做到这一点?我们采用的是“细分和密切关联”战略：

细分——你做的关键词是有流量的，但还没被大家做烂的一些词

密切关联——你做的关键词能够自然过渡到免费试用(或演示)你的产品

VEED是如何使用这种策略的?

通过SEMRush，他们了解了竞争对手的关键词排名，然后准备超越他们。

让我们来看看这个关键词“视频效果”：

首先，他创建了一个简单的、交互式的登陆页面，其中有视频示例和“社会认同”式背书：https：//www.vee.io/video -effects

这里的关键词是互动。

谷歌足够智能的地方在于，它可以知道人们什么时候真正与你的内容交互(点击、上传、滚动)，并将一个页面的优先级排序，以产生更多的参与度。

这就是为什么VEED允许网页访问者上传视频，然后利用这个功能：

该页面很简洁，加载速度快，可滚动，有多个CTA(行为召唤)，包括一个滚动的“注册”按钮。

现在页面是实时的，是时候增加一些流量了。

早期的时候，谷歌也喜欢看到相对较新的页面产生一些社交和推荐流量。所以VEED团队发布了这些登陆页面，就像在Product Hunt发布新产品一样……

注意，关键字的战略位置无处不在：

视频的例子是 10 月 31 日发布的万圣节主题(这是一些小事情…)

这个视频获得了 372 个赞，比大多数产品推出时得到的都要多，更不用说一个新功能了。

毫无疑问，这次发布后的曝光将产生 692 个反向链接，其中几个将指向登录页面：

这篇文章于 2019 年 10 月 31 日上线，到 12 月 5 日，它们就排到了第五位：

到今年 1 月 8 日，排到了第 2 位：

总结：

1.选择竞争对手排名靠前的细分关键词

2.围绕这个关键字构建一个交互式的着陆页面

3.启动后不久，推动该登录页面的社交和推荐流量

4.如果能在这个过程中获得一些反向链接就更好了

5.排名

VEED团队会在每一个新功能中重复这一策略，以下是Sabba的“制造”产品发布历史：

知识点：你的产品目前有哪些功能正在被搜索，你有这些功能的特定的、交互式的登陆页面吗?

增长秘诀四：“开箱即用”的流量来源

这是我去年 11 月从Sabba收到的消息：

他无意中发现了一个未被开发的流量来源，并开始每天付给他们 75 美元，现在每小时得到 881 个访问。

让我们仔细看看：

他在这个网站上放了一个横幅广告：

如果流量发生变化，估计每月用户数量将从 5 万增加到 60 万，增加 6 倍。

它可能会改变游戏规则以促进增长…

当时，来自横幅广告的流量首先被传送到创建账户页面，然后移动到编辑器，转换效果不是很好。

为此，Sabba和团队进行了调整和改进，将流量直接引导到视频编辑器而不是首先要求用户注册账号——以在邀请注册之前展现产品价值。

虽然做了这些改变，但流量转化依然不是很高：

虽然有 13525 名访客但付费用户为0

虽然它没有带来转化，但对于这样的流量源，你需要尝试一次。

需要注意的是，这种类型的流量来源需要保密，一旦你向别人透露了，竞争对手就会蜂拥而来。

所以，如果你找到一个这样的流量源，保持低调~

增长秘诀五：用户主导型增长

用户主动推荐你的产品而产生的病毒式裂变增长，我们称之为用户主导型增长。与许多其他启动的SaaS产品一样，VEED为那些传递信息的用户提供免费计划：

免费用户以数据存储和带宽成本的形式花费VEED现金，尽管他们仍然提供免费的计划。他们这样做是因为免费用户只能下载带有VEED水印的视频，这让他们在观看这些视频的观众面前有了品牌曝光，这将不可避免地增加向付费用户的转化率。

2018 年 12 月底，VEED的月活用户从 1 万增长到了 3 万，当时，产品还是免费的，因此，他们需要重新筹集资金以维持生活成本。然而，他们却因为不向用户收费而被资本拒绝了。

无奈之下，他们改变了策略。那个周末，Tim和Sabba决定在所有免费用户制作的视频中加入水印，用户需要每月付费 5 美元才能去除水印。到周一的时候，他们实时推送了更新，并立即新增了 20 个付费用户。

虽然VEED花费了他们长达 5 年多的时间，但他们现在小有成就，VEED月常规收入达2. 5 万美元，年收入近100 万美元。他们拥有公司100%的股份，可以维持他们的生活。在这个SaaS增长故事中，最重要是他们的耐心和坚持。

注：原文编译自saasmarketer，原文标题《Bootstrapping To $25k MRR – The VEED Story》