苏宁否认淘集集创始人加盟：称张正平未加入苏宁

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息：针对今日关于“淘集集创始人张正平加入苏宁拼购并担任顾问”的消息，苏宁集团回应称：张正平未加入苏宁，也不是顾问。
昨日晚间，失联近半年的张正平发布朋友圈，称 2020 年开年最开心的事情，和几个志同道合的兄弟吹牛喝酒。TJJ的事情过去了，想发财的朋友，展望未来。随后有人在其朋友圈下留言称其拍拍屁股去了苏宁，不管淘集集员工的死活。
站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息：针对今日关于“淘集集创始人张正平加入苏宁拼购并担任顾问”的消息，苏宁集团回应称：张正平未加入苏宁，也不是顾问。
昨日晚间，失联近半年的张正平发布朋友圈，称 2020 年开年最开心的事情，和几个志同道合的兄弟吹牛喝酒。TJJ的事情过去了，想发财的朋友，展望未来。随后有人在其朋友圈下留言称其拍拍屁股去了苏宁，不管淘集集员工的死活。
今日，针对“淘集集创始人张正平加入苏宁”一事，苏宁集团回应称，张正平未加入苏宁，也不是顾问。去年 12 月，淘集集宣布，由于资金未能如期到账，并购重组失败，接下来公司将寻求破产清算或破产重整。
据腾讯新闻报道，电商平台淘集集的创始人张正平在2019年年底失联之后，忽然现身朋友圈与商家群。在他的朋友圈里，张正平秀出一个四人合影，称 2020 年开年最开心的事情，“和几个志同道合的兄弟吹牛喝酒。TJJ的事情过去了，想发财的朋友，展望未来。”
随着云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、区块链等数字科技的迅猛发展，数字经济正在全球迅速崛起，加快推动了社会的进步，极大改变了人们的生活方式，也深刻影响了产业端。重塑了商业模式，重塑产业结构和生产模式，激发效率革命，打造了经济发展的新动能。可以说，在党的十九大明确提出的发展数字经济、建设数字中国的新要求下，数字化转型已成为产业变革的主旋律，万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、组织重构、智能主
随着国内疫情逐步得到有效控制，经济也渐渐复苏。借助车市回暖之势，各大汽车厂商纷纷推出花样众多的优惠政策来吸引消费者，刺激终端消费。在大多数厂商仍将目标锁定首购用户的时候，雷克萨斯却瞄准了换购群体。推出针对丰田车主的大额置换补贴，助力丰田用户轻松升级雷克萨斯。业内分析人士认为，这是李晖今年初从广汽丰田履新雷克萨斯中国执行副总经理以来，利用跨国集团企业的强大优势祭出的营销新思路，也可以说是后疫情期，因
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。情感集汇是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列109149名，娱乐分类排名位列24679名，领先了90.2%的百家号。 情感集汇百家号概况 情感集汇的简介为探讨男女情感问题 家庭婚姻 婆媳关系那些事，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过21篇的游戏内容，?
四月第一个夜晚，成了电商直播的一场狂欢——罗永浩在抖音直播间首次亮相;“淘宝直播一姐”薇娅卖出一台 4000 万元的火箭;快手头部主播辛巴的徒弟则向罗永浩挑战，一晚卖货4. 8 亿元……
长期以来，我国互联网时代背景下，恶意欺诈和信贷风险一直居高不下，银行等金融机构不良率不断攀升。面对金融风险不断加剧，各大金融机构如何有效地建立评分模型及决策引擎，准确揭示客户的潜在风险及评价客户的信用等级，保护信贷资产安全，强化风险管理已刻不容缓。在此情景下，集奥聚合潜心研发“智能决策引擎”，通过不同的规则模型，为金融机构业务决策提供关键参考依据，有效防范及化解风险，从而保护资产安全。评分模型打造
近些年，我国经济发展迅速，但金融风险却在不断加剧，恶意欺诈和信贷风险始终居高不下，造成银行等金融机构各种不良比率不断攀升。各大金融机构迫切需要行业提供相关解决方案，为此集奥聚合潜心研发“智能决策引擎”， 有效防范及化解风险，从而保护机构资产安全。据了解，集奥聚合基于行业深耕与经验积累，立足机构业务的充分理解与系统资源的精细化管理，为金融机构定制化构建咨询方案，覆盖业务流程设计、场景化策略包设计、监?
今天下午，苏宁手机官微宣布iPhone11 启动全线降价，高降价1600 元，iPhone11 最低到手价 4999 元。同时还可叠加分期免息和以旧换新补贴政策，用户购机支持 12 期免息，还可以参加以旧换新，最高补贴力度达到 1500 元。
今天苏宁易购已经上线了苹果 2020 年款iPhoneSE。 2020 年款iPhone SE总共有黑、白，红三种颜色，国内售价 3299 元起，将在 4 月 24 日正式开售。对这款iPhone SE，苏宁易购提供了最高 1600 元补贴，还可以抢 12 期免息优惠。
在垮塌式下跌中寻找生机中国汽车流通协会发布的数据显示： 2020 年 2 月整体汽车销量仅为 25 万辆，与去年同期相比降低78.7%，数据的垮塌式下滑让人不忍直视，也因此汽车经销商的库存系数已史无前例地攀升至14.8，环比上升了 8 倍。汽车流通协会汽车库存系数任何事物都具备两面性，虽然在疫情的影响下，汽车整体销售数据并不乐观，但其背后仍有值得汽车经销商们挖掘的潜在机会。艾瑞咨询发布《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》?
众所周知，想要认定北京市企业技术中心，并没有那么简单。首先要是本市登记注册的企业法人，其次要连续纳税两年以上，更为重要的是，企业要具有较完善的研发、试验条件，高水平的技术人才队伍，较高的研发经费投入，拥有自主知识产权的核心技术。所以对于任何一个企业来说，如果能够成功入选，代表本身实力是相当强悍的。就在此前，北京市经济和信息化局公布了 2019 年度第 22 批北京市企业技术中心名单，集奥聚合被认定为北京市企
雷神 2020 年游戏本全新迭代升级，来逛雷神电脑苏宁自营旗舰店，预定雷神升级新品，诸多优惠大礼等你来拿。此次升级雷神游戏本，GPU一如既往的搭载屡获殊荣的 NVIDIA GeForce ，集纤薄外形和强大功能于一体，性能更胜以往，凭借光线追踪、DLSS、Max-Q、Optimus（优驰）、耳语模式等一流技术，为时下流行的游戏和应用程序提供出色的性能支持，超长电池续航时间和令人震撼的视觉效果。优惠破核 实力出击凡是在雷神电脑苏宁自营旗舰?
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。二次元集图是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列399317名，动漫分类排名位列8204名，领先了64.3%的百家号。 二次元集图百家号概况 二次元集图的简介为最喜欢二次元美图，有一样兴趣的聚过来吧。，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过126篇的游戏?
如果要问现在的年轻人群体中什么最流行，答案毫无疑问是短视频、vlog。短视频给了我们更多展示自己的窗口，镜头下我们能够看到远超想象的多姿多彩的生活。而想要拍出高质量的vlog大片，一部优秀的拍摄装备不可或缺。针对年轻人在手机自拍方面的全新要求， nova系列这个专门为年轻人打造的品牌，即将在5G自拍视频时代为年轻人推出一部出色的自拍手机，它就是nova7 系列。华为在近日的官方倒计时预热海报中又曝光了nova7 Pro的一个重
4 月上旬，苏宁易购官方宣布率先启动iPhone11 系列产品的首次大规模降价，最高降价力度达到 1600 元，降价后iPhone11 Pro Max各型号全部降价 1600 元，最低 7999 元就能入手；iPhone 11 Pro降价 1200 元，64G版本 7499 元；同时，iPhone11 也降了 500 元，最低配64G版本售价 4999 元。 （图：苏宁易购iPhone11 系列产品降价力度） 据苏宁透露，此次iPhone11 系列产品大降价，带来了销量的明显提升，果粉对于价格还是比较敏感，降?
3 月 26 日淘宝正式发布淘宝特价版，这款App新定位是以C2M定制商品为核心供给的平台。淘宝特价版的操盘者是在去年 12 月底低调成立的C2M事业部，在发布淘宝特价版时，淘宝公布最新C2M战略：将以核心数字化能力和淘宝特价版为依托，在未来三年帮助 1000 个产业带工厂升级为产值过亿元的“超级工厂”，为产业带企业创造 100 亿元新订单，在全国范围内重点打造 10 个产值过百亿元的数字化产业带集群。这是阿里巴巴在下沉市场的又一次?
很多网友发现，疫情过后身边朋友在家做饭的越来越多，微信朋友圈仿佛成了厨艺展示大赛“现场”。随着这波烟火气火热起来还有一系列健康类厨房小家电产品。4 月 18 日晚 18 点，国民小家电品牌九阳携手苏宁易购、苏宁云店等苏宁全平台联合直播上新，九阳不用手洗破壁机Y3、不用手洗豆浆机K150 以及新一代蒸汽饭煲S1 将在直播间惊喜首发。《奇葩说》人气辩手、知名主持人大王也将空降直播间为粉丝们狂撒福利，还将带来精彩的现场辩论
一场疫情，让人回归厨房，更让人领悟：原来最大的幸福便是在家做饭!可是不会做饭、懒的手洗，怎么办?别担心， 4 月 18 日，九阳最新黑科技“厨房TFboys”——不用手洗破壁机Y3，不用手洗豆浆机K150，新一代蒸汽饭煲S1 在苏宁全平台首发亮相，有了它们，在家做饭，就能轻松喝到美味的网红饮品、搞定一桌“蒸”美味，还不用动手洗洗洗。更有《奇葩说》的人气辩手大王空降直播间，为网友和粉丝们送上超多惊喜福利。不用手洗破壁机Y3，
4 月 18 日晚间，苏宁易购发布 2019 年年度业绩报告。财报显示，苏宁易购 2019 年实现营业收入2692. 29 亿元，同比增长9.91%。在利润方面，苏宁易购实现归母净利润98. 43 亿元，同比减少26.15%。