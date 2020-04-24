苏宁否认淘集集创始人加盟：称张正平未加入苏宁

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苏宁否认淘集集创始人加盟：称张正平未加入苏宁

2020-04-24 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息：针对今日关于“淘集集创始人张正平加入苏宁拼购并担任顾问”的消息，苏宁集团回应称：张正平未加入苏宁，也不是顾问。

昨日晚间，失联近半年的张正平发布朋友圈，称 2020 年开年最开心的事情，和几个志同道合的兄弟吹牛喝酒。TJJ的事情过去了，想发财的朋友，展望未来。随后有人在其朋友圈下留言称其拍拍屁股去了苏宁，不管淘集集员工的死活。

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