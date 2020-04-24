苏宁否认淘集集创始人加盟：称张正平未加入苏宁

如果要问现在的年轻人群体中什么最流行，答案毫无疑问是短视频、vlog。短视频给了我们更多展示自己的窗口，镜头下我们能够看到远超想象的多姿多彩的生活。而想要拍出高质量的vlog大片，一部优秀的拍摄装备不可或缺。针对年轻人在手机自拍方面的全新要求， nova系列这个专门为年轻人打造的品牌，即将在5G自拍视频时代为年轻人推出一部出色的自拍手机，它就是nova7 系列。华为在近日的官方倒计时预热海报中又曝光了nova7 Pro的一个重