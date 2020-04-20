770万医师护士可凭“天使码”免费游景区，支付宝推行“数字景区”模式

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息：4 月 20 日，支付宝宣布今年将打造“数字景区”，杭州千岛湖成为全国首个“无接触“数字景区试点。同日，支付宝与由浙江省旅游集团发起成立的全国文旅公益理事会，联合推出医护电子身份凭证“天使码”，全国 770 万执业医师和护士可凭“码”免费游览全国百个景区。

不久前，文旅部和国家卫健委联合发布通知，鼓励各地发挥“互联网+旅游”服务平台的作用，通过数字化平台上线预约购票、智能分流、无接触服务能力。据悉，支付宝“数字景区”致力景区游前、游中、游后服务全面数字化。疫情背景下，数字技术在打造“无接触”服务上作用关键。

以“天使码”为例，“天使码”相当于医师和护士职业身份的电子凭证，执业医师和执业护士只需在支付宝“天使码”小程序内上传相关职业证明，经过支付宝、芝麻信用的实名认证能力以及风控能力验证，即可免费领取。目前已有近百个景区承诺，可以凭借“天使码”免费游览。未来，将会有更多景区加入。

位于杭州市淳安县的千岛湖景区，既是首批加入“天使码”计划的景区，也是支付宝“数字景区”的首个标杆。疫情爆发后，千岛湖景区迅速在支付宝小程序上线了预约购票功能，并基于支付宝实名制验证身份，将杭州健康码与小程序购票、二维码验票打通，实现“绿码购票”和“绿码入园”，为每位游客节约入园时间约 2 分钟，避免了拥挤情况的发生。目前，千岛湖景区近75%的购票都来自线上预约，景区内的酒店入住场景也支持无接触自助服务，建立起了一套无接触旅游模式。

支付宝数字生活平台数据显示，疫情以来已有超过300个景区上线支付宝小程序，通过数字化升级获取“无接触”服务能力。今年 2 月，数字景区服务商快盈科技的业务量增长了50%，仅上个月就帮助50家景区上线支付宝小程序。快盈科技创始人兼CEO何丞刚表示：“这是景区修炼内功的时期。过去景区50%的流量来自于旅行社和OTA，这两个渠道在疫情期受到重创，景区需要打造自己的数字化旅游阵地，提高抗风险能力。”

过去一个月，全国已有超过18个省份的40个城市、区县发放消费券促活经济，其中过半通过支付宝平台发放。目前支付宝消费券已拉动100亿消费，其中对旅游住宿拉动明显。