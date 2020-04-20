770万医师护士可凭“天使码”免费游景区，支付宝推行“数字景区”模式

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 支付宝最新资讯 > 正文

770万医师护士可凭“天使码”免费游景区，支付宝推行“数字景区”模式

2020-04-20 19:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息：4 月 20 日，支付宝宣布今年将打造“数字景区”，杭州千岛湖成为全国首个“无接触“数字景区试点。同日，支付宝与由浙江省旅游集团发起成立的全国文旅公益理事会，联合推出医护电子身份凭证“天使码”，全国 770 万执业医师和护士可凭“码”免费游览全国百个景区。

QQ截图20200420192229.png

不久前，文旅部和国家卫健委联合发布通知，鼓励各地发挥“互联网+旅游”服务平台的作用，通过数字化平台上线预约购票、智能分流、无接触服务能力。据悉，支付宝“数字景区”致力景区游前、游中、游后服务全面数字化。疫情背景下，数字技术在打造“无接触”服务上作用关键。

以“天使码”为例，“天使码”相当于医师和护士职业身份的电子凭证，执业医师和执业护士只需在支付宝“天使码”小程序内上传相关职业证明，经过支付宝、芝麻信用的实名认证能力以及风控能力验证，即可免费领取。目前已有近百个景区承诺，可以凭借“天使码”免费游览。未来，将会有更多景区加入。

位于杭州市淳安县的千岛湖景区，既是首批加入“天使码”计划的景区，也是支付宝“数字景区”的首个标杆。疫情爆发后，千岛湖景区迅速在支付宝小程序上线了预约购票功能，并基于支付宝实名制验证身份，将杭州健康码与小程序购票、二维码验票打通，实现“绿码购票”和“绿码入园”，为每位游客节约入园时间约 2 分钟，避免了拥挤情况的发生。目前，千岛湖景区近75%的购票都来自线上预约，景区内的酒店入住场景也支持无接触自助服务，建立起了一套无接触旅游模式。

支付宝数字生活平台数据显示，疫情以来已有超过300个景区上线支付宝小程序，通过数字化升级获取“无接触”服务能力。今年 2 月，数字景区服务商快盈科技的业务量增长了50%，仅上个月就帮助50家景区上线支付宝小程序。快盈科技创始人兼CEO何丞刚表示：“这是景区修炼内功的时期。过去景区50%的流量来自于旅行社和OTA，这两个渠道在疫情期受到重创，景区需要打造自己的数字化旅游阵地，提高抗风险能力。”

过去一个月，全国已有超过18个省份的40个城市、区县发放消费券促活经济，其中过半通过支付宝平台发放。目前支付宝消费券已拉动100亿消费，其中对旅游住宿拉动明显。

网友热搜:

支付宝吱口令红包怎么赚支付宝红包支付宝登录支付宝的主要业务介绍支付宝扫福娃在哪支付宝改版2018支付宝亲子服务支付宝官网支付宝支付功能被限制支付宝好医保有保单吗
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM