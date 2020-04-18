蘑菇街裁员14% 裁撤与电商直播业务偏离的部门

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息：据 36 氪消息，蘑菇街已于 4 月 17 日向全体员工宣布新一轮裁员计划，本轮裁员人数达 140 人。据蘑菇街方面透露，目前公司员工 1000 人左右，其中 300 人为丽水客服。据此计算，该轮裁员比例为14%。

在内部信中，蘑菇街创始人陈琪表示：本轮裁员主要是对部分业务进行优化调整，提升公司整体的经营效率。为此，公司裁撤了部分因历史原因遗留下来的业务，尤其是与其如今核心业务——电商直播偏离的部门。

陈琪称将会给受影响的员工提供高于常规的补偿方案，并推荐工作等。

此外，据脉脉等平台数位认证为蘑菇街员工的用户透露：除了陈琪所提及的部分业务线被砍：“层级高、入职时间短，但对业务没什么贡献，满足以上两个，基本被裁”。此外，匿名信源还表示，本轮裁员北京地区是重灾区。

在此之前，蘑菇街已有多名高管离职。 2 月 28 日，蘑菇街公告称，高级副总裁曾宪杰因个人原因离职。随后， 3 月 31 日，蘑菇街公告称公司CFO吴婷辞职，辞职原因与高级副总曾宪杰相同。此外，即使是近两年来陈琪押宝的电商直播业务，也正经历高层人事变动。一位来自蘑菇街的员工透露，蘑菇街直播负责人金婷婷(花名洛伊)已于 3 月 31 日离职。而她本人也于 3 月 31 日发朋友圈表示“过去暂告一个段落”。