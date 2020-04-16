2019 年 5G 基带芯片出货量份额为 2%，高通位居第一

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2019 年 5G 基带芯片出货量份额为 2%，高通位居第一

2020-04-16 11:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 16 日消息：据 Strategy Analytics 数据显示，2019 年全球蜂窝基带处理器市场收益同比下降 3％，为 209 亿美元。

高通

Strategy Analytics 的研究报告指出，高通、海思、英特尔、联发科和三星 LSI 在 2019 年占据了全球蜂窝基带处理器市场前五名的收益份额。其中高通以 41％的收益份额领先，其次是海思 16％，英特尔占 14％。由于平均售价（ASP）高，5G 基带芯片占基带总出货量的将近 2％，同时获得了 8％的收益份额。

Strategy Analytics 认为，5G 将成为 COVID-19 疫情期间的亮点；由于手机 OEM 厂商在推出新品时将会优先 5G 而非 4G，因此这可能会抵消下降趋势。4G LTE 基带出货量在 2019 年首次出现同比下降。除英特尔和紫光展锐外，所有其他主要基带供应商在 2019 年的 LTE 出货量均下降。

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Strategy Analytics 估计，在 iPhone 5G 订单以及中国和其他地区中端安卓 5G 激增的推动下，高通有望在 2020 年获得 5G 的更多份额。

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